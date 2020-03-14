Nhờ nhuộm màu tóc tông nâu 'ngọt lịm' này, Dương Thừa Lâm đã U40 mà trông trẻ ra đến 20 tuổi, xinh đẹp như thiếu nữ

Thời trang 14/03/2020 05:30

Hè này, phái đẹp hãy thử ngay màu nhuộm tóc tông nâu camel cực hot này, đảm bảo bạn sẽ trẻ trung và xinh đẹp hơn vạn phần.

Mới đây, "Giáo chủ khả ái" - Dương Thừa Lâm đã khiến dân tình đỏ mắt ganh tỵ vì khoe nhan sắc tươi trẻ, thách thức thời gian ở tuổi U40. Để sở hữu được điều này, ngoài việc chăm sóc sức khỏe và làn da kỹ lưỡng, nữ diễn viên Đài Loan này còn biết cách chọn cho mình những kiểu tóc phù hợp. Điển hình là "mỹ nhân không tuổi" vừa thay mới nhan sắc với màu nhuộm tóc tông nâu camel.

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Dương Thừa Lâm khiến người hâm mộ xuýt xoa khen ngợi với màu tóc nâu camel ngọt ngào mà cực kỳ quyến rũ - Ảnh: Internet

Không chỉ là xu hướng cực hot, màu nhuộm tóc tông nâu camel còn có nhiều ưu điểm nên đang rất được ưa chuộng. Khi nhuộm màu tóc này, làn da sẽ trông hồng hào, khuôn mặt trông bừng sáng hẳn ra. 

Đặc biệt, đối với những cô nàng mê phong cách lai Tây gợi cảm, nâu camel là một lựa chọn rất tuyệt vời. Màu nhuộm tóc này không quá nổi bật, vừa đủ để giúp chị em tỏa sáng nên giới công sở hoàn toàn có thể áp dụng. 

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Màu nhuộm tóc nâu camel giúp nhan sắc bừng sáng và tôn da rất hiệu quả - Ảnh: Internet

Hè này, hãy thay mới diện mạo cho bản thân với màu tóc nâu camel ngọt lịm này, bạn sẽ sở hữu vẻ ngoài vừa nữ tính, ngọt ngào vừa cá tính, sang chảnh. Mái tóc tông nâu camel ngọt ngào kết hợp cùng một set đồ mùa hè tươi tắn sẽ giúp bạn tỏa sáng và nổi bật dù xuất hiện ở bất cứ đâu.

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Jessica Jung là nữ idol trung thành với màu tóc tông nâu, đặc biệt là nâu camel - Ảnh: Internet
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Làn da trắng hồng được tôn lên triệt để khi nhuộm tóc với màu nâu camel - Ảnh: Internet
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Vì có độ nổi bật vừa đủ lại mang đến cảm giác ngọt ngào, ấm áp, màu nâu camel phù hợp với tất cả các đối tượng - Ảnh: Internet
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Nếu thích nổi bật hơn, bạn có thể nâng tông nâu camel lên hơi sáng một tí - Ảnh: Internet
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Màu nhuộm tóc nâu camel này sẽ giúp phái đẹp lên đời nhan sắc tuyệt vời - Ảnh: Internet

Bắt kịp xu hướng và nhuộm ngay cho mái tóc của mình tông màu nâu camel, bạn sẽ sở hữu diện mạo hoàn toàn mới, thời thượng và xinh đẹp hơn.

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