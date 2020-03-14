Nhờ nhuộm màu tóc tông nâu 'ngọt lịm' này, Dương Thừa Lâm đã U40 mà trông trẻ ra đến 20 tuổi, xinh đẹp như thiếu nữ

Mới đây, "Giáo chủ khả ái" - Dương Thừa Lâm đã khiến dân tình đỏ mắt ganh tỵ vì khoe nhan sắc tươi trẻ, thách thức thời gian ở tuổi U40. Để sở hữu được điều này, ngoài việc chăm sóc sức khỏe và làn da kỹ lưỡng, nữ diễn viên Đài Loan này còn biết cách chọn cho mình những kiểu tóc phù hợp. Điển hình là "mỹ nhân không tuổi" vừa thay mới nhan sắc với màu nhuộm tóc tông nâu camel.

Dương Thừa Lâm khiến người hâm mộ xuýt xoa khen ngợi với màu tóc nâu camel ngọt ngào mà cực kỳ quyến rũ - Ảnh: Internet

Không chỉ là xu hướng cực hot, màu nhuộm tóc tông nâu camel còn có nhiều ưu điểm nên đang rất được ưa chuộng. Khi nhuộm màu tóc này, làn da sẽ trông hồng hào, khuôn mặt trông bừng sáng hẳn ra.