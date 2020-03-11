Học phụ nữ Hàn cắt các kiểu tóc này, không xinh đẹp tỏa sáng cũng trông trẻ ra cả chục tuổi

Nhờ chọn kiểu tóc thông minh mà phụ nữ Hàn Quốc trông xinh đẹp, tươi tắn hơn rất nhiều. Hãy tham khảo các kiểu tóc trẻ trung này trong bài viết dưới đây.
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Chẳng cần phẫu thuật hay trang điểm rườm rà, chỉ cần chọn cho bản thân một kiểu tóc phù hợp, bạn sẽ sở hữu một diện mạo hoàn toàn mới mẻ, xinh xắn hơn rất nhiều. Một trong những bí quyết "hack tuổi" thành công của phụ nữ Hàn là chọn các kiểu tóc trẻ trung sau đây.
Tóc mái rẽ ngôi uốn nhẹ nhàng
Để che khuyết điểm khuôn mặt tròn, đồng thời trông trẻ trung hơn, cắt tóc mái rẽ ngôi và tạo kiểu uốn bồng bềnh chính là lựa chọn tuyệt vời. Cùng nhìn thành quả sau khi cắt kiểu tóc này của chị em xứ Kim Chi dưới đây.
Tóc mái thưa nhẹ nhàng, tươi trẻ
Hàn Quốc là nơi khởi xướng của xu hướng tóc mái thưa nữ tính, điệu đà mà vô cùng tươi trẻ, đáng yêu. Nhờ kiểu tóc này mà phụ nữ Hàn luôn sở hữu nhan sắc tràn đầy sức sống, tươi mới và xinh đẹp. Để trông trẻ trung hơn tuổi thật, hãy thử ngay kiểu tóc này.
Chỉ với một sự thay đổi nhỏ ở phần tóc mái, bạn sẽ sở hữu một vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt. Với các kiểu tóc trẻ trung trên, phụ nữ sẽ thêm phần rạng rỡ, xinh đẹp.