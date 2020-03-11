Học phụ nữ Hàn cắt các kiểu tóc này, không xinh đẹp tỏa sáng cũng trông trẻ ra cả chục tuổi

Chẳng cần phẫu thuật hay trang điểm rườm rà, chỉ cần chọn cho bản thân một kiểu tóc phù hợp, bạn sẽ sở hữu một diện mạo hoàn toàn mới mẻ, xinh xắn hơn rất nhiều. Một trong những bí quyết "hack tuổi" thành công của phụ nữ Hàn là chọn các kiểu tóc trẻ trung sau đây.

Tóc mái rẽ ngôi uốn nhẹ nhàng

Để che khuyết điểm khuôn mặt tròn, đồng thời trông trẻ trung hơn, cắt tóc mái rẽ ngôi và tạo kiểu uốn bồng bềnh chính là lựa chọn tuyệt vời. Cùng nhìn thành quả sau khi cắt kiểu tóc này của chị em xứ Kim Chi dưới đây.