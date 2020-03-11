Học phụ nữ Hàn cắt các kiểu tóc này, không xinh đẹp tỏa sáng cũng trông trẻ ra cả chục tuổi

Thời trang 11/03/2020 12:01

Nhờ chọn kiểu tóc thông minh mà phụ nữ Hàn Quốc trông xinh đẹp, tươi tắn hơn rất nhiều. Hãy tham khảo các kiểu tóc trẻ trung này trong bài viết dưới đây.

Chẳng cần phẫu thuật hay trang điểm rườm rà, chỉ cần chọn cho bản thân một kiểu tóc phù hợp, bạn sẽ sở hữu một diện mạo hoàn toàn mới mẻ, xinh xắn hơn rất nhiều. Một trong những bí quyết "hack tuổi" thành công của phụ nữ Hàn là chọn các kiểu tóc trẻ trung sau đây.

Tóc mái rẽ ngôi uốn nhẹ nhàng

Để che khuyết điểm khuôn mặt tròn, đồng thời trông trẻ trung hơn, cắt tóc mái rẽ ngôi và tạo kiểu uốn bồng bềnh chính là lựa chọn tuyệt vời. Cùng nhìn thành quả sau khi cắt kiểu tóc này của chị em xứ Kim Chi dưới đây.

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Nếu tóc mái rẽ ngôi thẳng khiến khuôn mặt tròn trịa và có phần già dặn thì cách tạo kiểu bồng bềnh, xoăn nhẹ nhàng phần chân tóc lại giúp diện mạo trông bừng sáng, tươi tắn và trẻ trung hơn hẳn - Ảnh: Internet
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Còn phương pháp nào hack tuổi hiệu quả hơn việc cắt tóc ngắn kết hợp với mái rẽ ngôi dài uốn xoăn nhẹ này. Không những thế, kiểu tóc này còn giúp bạn trở nên thời thượng và sang chảnh hơn rất nhiều - Ảnh: Internet 
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Tóc mái rẽ ngôi xoăn nhẹ nhàng không chỉ hack tuổi hiệu quả mà còn giúp bạn gái trông sành điệu hơn - Ảnh: Internet
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Vừa sở hữu diện mạo cuốn hút, quyến rũ vừa trở nên trẻ trung hơn, tóc mái rẽ ngôi uốn xoăn quả là lựa chọn tuyệt vời - Ảnh: Internet

Tóc mái thưa nhẹ nhàng, tươi trẻ

Hàn Quốc là nơi khởi xướng của xu hướng tóc mái thưa nữ tính, điệu đà mà vô cùng tươi trẻ, đáng yêu. Nhờ kiểu tóc này mà phụ nữ Hàn luôn sở hữu nhan sắc tràn đầy sức sống, tươi mới và xinh đẹp. Để trông trẻ trung hơn tuổi thật, hãy thử ngay kiểu tóc này.

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Tóc mái thưa luôn là lựa chọn tuyệt vời để ăn gian tuổi tác, đồng thời che khuyết điểm khuôn mặt tròn trịa, mũm mĩm - Ảnh: Internet
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Những cô nàng sở hữu vầng trán rộng và cao nên cắt tóc mái thưa để che đi khuyết điểm này - Ảnh: Internet
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Tóc mái thưa luôn được phần đông phụ nữ lựa chọn vì khả năng ăn gian tuổi tác và giúp nhan sắc thăng hạng hiệu quả - Ảnh: Internet
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Kết hợp mái rẽ ngôi dài với vài sợi lưa thưa ở giữa sẽ giúp bạn trở nên xinh đẹp hơn - Ảnh: Internet

Chỉ với một sự thay đổi nhỏ ở phần tóc mái, bạn sẽ sở hữu một vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt. Với các kiểu tóc trẻ trung trên, phụ nữ sẽ thêm phần rạng rỡ, xinh đẹp.

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