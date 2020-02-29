Kiểu tóc được gái Hàn ưa chuộng vừa giúp che khuyết điểm ‘trán sân bay’, vừa ăn gian tuổi tác đáng kể

Thời trang 29/02/2020 12:30

Nếu biết cách chọn kiểu tóc mái phù hợp cho gương mặt, bạn sẽ che đi kha khá khuyết điểm ngoại hình để tự tin tỏa sáng đấy!

Không chỉ trang phục, việc thay đổi kiểu tóc sẽ giúp bạn nâng hạng nhan sắc đáng  kể. Đặc biệt, với những cô nàng trán dô thì việc tìm một kiểu tóc phù hợp để che đi khuyết điểm gương mặt là điều vô cùng cần thiết.

Từ bây giờ, bạn chẳng cần phải loay hoay lựa chọn kiểu tóc nữa, chỉ cần áp dụng những kiểu tóc mái phù hợp cho gương mặt dưới đây để trở nên xinh đẹp hơn.

Tóc mái thưa, mái bằng

Có thể nói, tóc mái thưa chính là “chân ái” của những cô nàng sở hữu “trán sân bay”. Nếu bạn cảm thấy tự ti khi sở hữu vầng trán quá rộng thì kiểu tóc mái thưa và mái bằng này sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Không chỉ vậy, tóc mái lưa thưa hoặc tóc mái bằng như búp bê cũng giúp bạn ăn gian tuổi tác đáng kể.

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Tóc mái thưa che đi phần trán giúp gương mặt trở nên hài hòa, cân đối hơn – Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn nên hạn chế để kiểu tóc rẽ ngôi hay buộc tóc cao vì điều này càng khiến bạn lộ khuyết điểm trán dô.

Tóc mái dài

Nếu sở hữu gương mặt dài thì cũng đừng tự ti nhé, bởi lẽ kiểu tóc mái dài sẽ là cứu cánh giúp bạn trông thời thượng và sành điệu hơn. Bạn không nên cắt tóc mái ngắn trên lông mày bởi nó sẽ khiến khuôn mặt mất cân đối. Kiểu tóc mái dài kết hợp với những lọn xoăn gợn sóng sẽ giúp bạn thăng hạng nhan sắc đến chóng mặt.

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Tóc mái dài rẽ ngôi giữa phù hợp với những cô nàng có gương mặt thon dài - Ảnh minh họa: Internet

Tóc mái mỏng uốn nhẹ

Kiểu tóc mái mỏng và uốn nhẹ ngang má là hot trend được các cô nàng xứ kim chi vô cùng yêu thích. Kiểu tóc này vừa mang đến cho bạn vẻ ngoài nhẹ nhàng, đáng yêu… vừa giúp gương mặt trở nên thanh thoát hơn.

Bên cạnh đó, kiểu tóc này còn rất phù hợp với những cô nàng lười biếng vì chúng không cần quá nhiều thời gian để tạo kiểu. Bạn có thể thử cắt kiểu tóc mái này ngay tại nhà, sau đó uốn nhẹ nhàng bằng máy là được rồi!

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Những cô nàng nữ tính chắc hẳn sẽ rất yêu kiểu tóc này - Ảnh minh họa: Internet

Mái ngang không quá mỏng

Với những cô gái sở hữu khuôn mặt vuông cùng phần xương hàm bạnh ra thì mái ngang sẽ là “định mệnh” của bạn. Kiểu tóc này sẽ giúp gương mặt bạn thon gọn và nữ tính hơn. Nếu muốn phá cách một chút, bạn có thể nhuộm tóc với những màu sắc nổi bật để trông thời thượng hơn.

Chúc bạn sẽ thật tỏa sáng với những kiểu tóc mái này nhé!

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