Đây là kiểu tóc uốn tuyệt đẹp giúp mẹ một con Nhã Phương trẻ trung, thời thượng như gái đôi mươi

Thời trang 22/02/2020 12:30

Nhờ cắt kiểu tóc uốn xoăn gợn sóng nhẹ nhàng và mái ngố trên chân mày mà Nhã Phương trông trẻ trung, xinh xắn như thiếu nữ đôi mươi.

Tóc uốn không phải là kiểu ăn gian tuổi tác hoàn hảo, tuy nhiên, chỉ cần một vài thủ thuật nhỏ, bạn vẫn có thể trông trẻ trung hơn nhờ kiểu tóc này. Mới đây, nữ diễn viên Nhã Phương gây sốt với diện mạo trẻ trung, tươi tắn và cực sành điệu nhờ kiểu tóc uốn xoăn gợn sóng và mái ngố.

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Vẫn trung thành với mái tóc dài nhưng Nhã Phương đã thay đổi bằng cách tạo kiểu uốn xoăn gợn sóng, đánh rối cực kỳ thời thượng và cổ điển. Ngoài ra, nhờ chọn màu nhuộm nâu hạt dẻ mà làn da trắng mịn, hồng hào của nữ diễn viên càng được tôn lên - Ảnh: Internet
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Khéo léo trong việc kết hợp với kiểu mái ngố trên chân mày, tóc uốn xoăn gợn sóng không hề khiến Nhã Phương trông già dặn mà ngược lại còn giúp cô trở nên rất sành điệu, trẻ trung và có phần tinh nghịch - Ảnh: Internet
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Kiểu tóc uốn gợn sóng giúp bà xã Trường Giang trông trẻ ra hơn chục tuổi, vừa điệu đà vừa cá tính - Ảnh: Internet

Kiểu tóc uốn gợn sóng này vừa phù hợp với những cô nàng ưa điệu đà vừa thỏa mãn những người thích cá tính. Phong cách uốn gợn sóng mang đến sự pha trộn giữa dịu dàng và bụi bặm. 

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Nếu muốn sở hữu vẻ ngoài điệu đà, mong manh, hãy chọn kiểu uốn gợn sóng bồng bềnh, theo nếp - Ảnh: Internet
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Kiểu tóc uốn gợn sóng nhỏ, đánh rối này sẽ cực kỳ phù hợp đối với cô nàng cá tính, bụi bặm. Thay đổi bản thân phá cách hơn bằng màu nhuộm tóc nâu rêu cực nổi bật - Ảnh: Internet
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Kiểu tóc uốn gợn sóng còn mang đến cho phái đẹp vẻ ngoài vô cùng cổ điển, vintage - Ảnh: Internet

Không chỉ áp dụng được với mái tóc dài, những cô nàng sở hữu mái tóc ngắn cũng có thể chọn cho mình kiểu uốn gợn sóng thời thượng này. 

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Tóc bob uốn gợn sóng giúp phái đẹp thêm phần sành điệu và thời thượng. Kiểu tóc này giúp phụ nữ ăn gian tuổi tác cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet
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Tóc ngắn uốn gợn sóng kết hợp với kiểu mái thưa xoăn Hàn Quốc mang đến sự mới mẻ, sành điệu - Ảnh: Internet

Đừng ngần ngại, hãy thay đổi bản thân ngay với các kiểu tóc uốn xoăn gợn sóng thời thượng trên. Chắc chắn, bạn sẽ trở thành quý cô cực sành điệu.

Chị em U30 muốn trẻ ra cả chục tuổi cứ để kiểu tóc này, đảm bảo nhan sắc cũng thăng hạng vài phần

Chị em U30 muốn trẻ ra cả chục tuổi cứ để kiểu tóc này, đảm bảo nhan sắc cũng thăng hạng vài phần

Những kiểu tóc “hack tuổi” này sẽ giúp hội chị em U30 ăn gian cả chục tuổi, trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi.

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