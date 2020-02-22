Đây là kiểu tóc uốn tuyệt đẹp giúp mẹ một con Nhã Phương trẻ trung, thời thượng như gái đôi mươi

Tóc uốn không phải là kiểu ăn gian tuổi tác hoàn hảo, tuy nhiên, chỉ cần một vài thủ thuật nhỏ, bạn vẫn có thể trông trẻ trung hơn nhờ kiểu tóc này. Mới đây, nữ diễn viên Nhã Phương gây sốt với diện mạo trẻ trung, tươi tắn và cực sành điệu nhờ kiểu tóc uốn xoăn gợn sóng và mái ngố.
Kiểu tóc uốn gợn sóng này vừa phù hợp với những cô nàng ưa điệu đà vừa thỏa mãn những người thích cá tính. Phong cách uốn gợn sóng mang đến sự pha trộn giữa dịu dàng và bụi bặm.
Không chỉ áp dụng được với mái tóc dài, những cô nàng sở hữu mái tóc ngắn cũng có thể chọn cho mình kiểu uốn gợn sóng thời thượng này.
Đừng ngần ngại, hãy thay đổi bản thân ngay với các kiểu tóc uốn xoăn gợn sóng thời thượng trên. Chắc chắn, bạn sẽ trở thành quý cô cực sành điệu.