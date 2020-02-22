Đây là kiểu tóc uốn tuyệt đẹp giúp mẹ một con Nhã Phương trẻ trung, thời thượng như gái đôi mươi

Tóc uốn không phải là kiểu ăn gian tuổi tác hoàn hảo, tuy nhiên, chỉ cần một vài thủ thuật nhỏ, bạn vẫn có thể trông trẻ trung hơn nhờ kiểu tóc này. Mới đây, nữ diễn viên Nhã Phương gây sốt với diện mạo trẻ trung, tươi tắn và cực sành điệu nhờ kiểu tóc uốn xoăn gợn sóng và mái ngố.

Vẫn trung thành với mái tóc dài nhưng Nhã Phương đã thay đổi bằng cách tạo kiểu uốn xoăn gợn sóng, đánh rối cực kỳ thời thượng và cổ điển. Ngoài ra, nhờ chọn màu nhuộm nâu hạt dẻ mà làn da trắng mịn, hồng hào của nữ diễn viên càng được tôn lên - Ảnh: Internet

Khéo léo trong việc kết hợp với kiểu mái ngố trên chân mày, tóc uốn xoăn gợn sóng không hề khiến Nhã Phương trông già dặn mà ngược lại còn giúp cô trở nên rất sành điệu, trẻ trung và có phần tinh nghịch - Ảnh: Internet

Kiểu tóc uốn gợn sóng giúp bà xã Trường Giang trông trẻ ra hơn chục tuổi, vừa điệu đà vừa cá tính - Ảnh: Internet

Kiểu tóc uốn gợn sóng này vừa phù hợp với những cô nàng ưa điệu đà vừa thỏa mãn những người thích cá tính. Phong cách uốn gợn sóng mang đến sự pha trộn giữa dịu dàng và bụi bặm.