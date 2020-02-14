Phụ nữ U40 nên học Ngọc Trinh cắt kiểu tóc ngắn này để ăn gian tuổi tác, trẻ trung và sành điệu hết nấc

Từ khi cắt tóc bob ngắn trẻ trung, Ngọc Trinh trở nên tươi tắn, sành điệu và thời thượng hơn rất nhiều. Nếu mong muốn trông trẻ hơn tuổi thật, phụ nữ nên học hỏi bí quyết này từ "Nữ hoàng nội y". Dưới đây là những kiểu tóc ngắn trẻ trung mà bạn có thể tham khảo để "lên đời" nhan sắc.

Kiểu tóc ngắn trẻ trung

Tóc ngắn có rất nhiều kiểu như bob, lob, pixie, do đó, phái đẹp có thể thoải mái lựa chọn phong cách phù hợp với bản thân. Ngoài ra, tạo kiểu uốn, duỗi hay nhuộm màu cũng là những xu hướng tóc thịnh hành hiện nay.