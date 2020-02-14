Phụ nữ U40 nên học Ngọc Trinh cắt kiểu tóc ngắn này để ăn gian tuổi tác, trẻ trung và sành điệu hết nấc

Thời trang 14/02/2020 10:21

Chị em có thể thay đổi diện mạo của mình để trở nên sành điệu hơn bằng cách cắt các kiểu tóc ngắn trẻ trung dưới đây.

Từ khi cắt tóc bob ngắn trẻ trung, Ngọc Trinh trở nên tươi tắn, sành điệu và thời thượng hơn rất nhiều. Nếu mong muốn trông trẻ hơn tuổi thật, phụ nữ nên học hỏi bí quyết này từ "Nữ hoàng nội y". Dưới đây là những kiểu tóc ngắn trẻ trung mà bạn có thể tham khảo để "lên đời" nhan sắc.

Kiểu tóc ngắn trẻ trung

Tóc ngắn có rất nhiều kiểu như bob, lob, pixie, do đó, phái đẹp có thể thoải mái lựa chọn phong cách phù hợp với bản thân. Ngoài ra, tạo kiểu uốn, duỗi hay nhuộm màu cũng là những xu hướng tóc thịnh hành hiện nay.

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Kiểu tóc ngắn duỗi cúp chữ C kết hợp cùng mái thưa giúp Ngọc Trinh trông trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh: Internet
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Để trông khỏe khoắn, năng động hơn, Ngọc Trinh đã chọn cách buộc củ tỏi nửa đầu, uốn xoăn cho mái tóc ngắn - Ảnh: Internet
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Cô nàng trông nhẹ nhàng, trẻ trung và cực kỳ xinh xắn khi uốn xoăn nhẹ mái tóc ngắn - Ảnh: Internet
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Nếu tham gia một buổi tiệc sang trọng, bạn có thể học Ngọc Trinh uốn lọn nhỏ, tạo kiểu hơi vểnh đuôi để mái tóc ngắn thêm phần thời thượng và cổ điển - Ảnh: Internet

Chỉ với vài thay đổi nhỏ trong cách tạo kiểu như duỗi thẳng tự nhiên, uốn vểnh đuôi hay uốn xoăn gợn sóng, Ngọc Trinh đã biến hóa mái tóc ngắn theo nhiều phong cách khác nhau, từ nữ tính đến năng động, từ đáng yêu đến sang trọng. 

Ngoài tạo kiểu thì nhuộm tóc cũng là một phương pháp giúp phái đẹp trông trẻ trung hơn hẳn. Thậm chí, nếu lựa chọn màu nhuộm phù hợp, bạn sẽ "thăng hạng" nhan sắc một cách bất ngờ.

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Ngọt ngào nhưng không kém phần phá cách với mái tóc ngắn duỗi cúp nhuộm màu tím ánh khói - Ảnh: Internet
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Tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ giúp phụ nữ tôn lên làn da mịn màng, trắng hồng. Bạn có thể áp dụng màu nhuộm này cho mái tóc ngắn thêm phần thời thượng - Ảnh: Internet
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Bạn sở hữu làn da trắng mịn và ưa chuộng phong cách Hàn Quốc trẻ trung, hãy thay mới mái tóc ngắn bằng màu nâu sáng ánh khói - Ảnh: Internet
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Tóc ngắn uốn gợn sóng nhuộm theo phong cách ombre đen xanh mang đến diện mạo cực kỳ bụi bặm cho phái đẹp - Ảnh: Internet
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Phong cách nhuộm tóc highlight cũng đang rất thịnh hành, phái đẹp có thể áp dụng ngay để thay đổi diện mạo - Ảnh: Internet
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Nếu muốn đổi mới hoàn toàn vẻ ngoài, hãy mạnh dạn thay đổi bản thân với kiểu tóc ngắn nhuộm ombre tím khói này - Ảnh: Internet

Học Ngọc Trinh cắt ngay một kiểu tóc ngắn trẻ trung, bạn chắc chắn sẽ trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, đồng thời sở hữu vẻ đẹp thời thượng, sành điệu hết nấc.

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