Phụ nữ U40 nên học Ngọc Trinh cắt kiểu tóc ngắn này để ăn gian tuổi tác, trẻ trung và sành điệu hết nấc

Chị em có thể thay đổi diện mạo của mình để trở nên sành điệu hơn bằng cách cắt các kiểu tóc ngắn trẻ trung dưới đây.
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Từ khi cắt tóc bob ngắn trẻ trung, Ngọc Trinh trở nên tươi tắn, sành điệu và thời thượng hơn rất nhiều. Nếu mong muốn trông trẻ hơn tuổi thật, phụ nữ nên học hỏi bí quyết này từ "Nữ hoàng nội y". Dưới đây là những kiểu tóc ngắn trẻ trung mà bạn có thể tham khảo để "lên đời" nhan sắc.
Kiểu tóc ngắn trẻ trung
Tóc ngắn có rất nhiều kiểu như bob, lob, pixie, do đó, phái đẹp có thể thoải mái lựa chọn phong cách phù hợp với bản thân. Ngoài ra, tạo kiểu uốn, duỗi hay nhuộm màu cũng là những xu hướng tóc thịnh hành hiện nay.
Chỉ với vài thay đổi nhỏ trong cách tạo kiểu như duỗi thẳng tự nhiên, uốn vểnh đuôi hay uốn xoăn gợn sóng, Ngọc Trinh đã biến hóa mái tóc ngắn theo nhiều phong cách khác nhau, từ nữ tính đến năng động, từ đáng yêu đến sang trọng.
Ngoài tạo kiểu thì nhuộm tóc cũng là một phương pháp giúp phái đẹp trông trẻ trung hơn hẳn. Thậm chí, nếu lựa chọn màu nhuộm phù hợp, bạn sẽ "thăng hạng" nhan sắc một cách bất ngờ.
Học Ngọc Trinh cắt ngay một kiểu tóc ngắn trẻ trung, bạn chắc chắn sẽ trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, đồng thời sở hữu vẻ đẹp thời thượng, sành điệu hết nấc.