Học mỹ nhân Irene kiểu buộc tóc giúp giảm bớt cái nóng mùa hè, tinh giản mà vẫn xinh xắn, trẻ trung vô cùng

Mùa hè oi bức là lúc phái đẹp nên áp dụng các kiểu buộc tóc đơn giản mà xinh xắn dưới đây.

Irene là mỹ nhân Hàn Quốc nổi tiếng với nhan sắc như nữ thần khiến người đối diện phải điêu đứng. Với vẻ ngoài xinh đẹp, nữ idol luôn là tâm điểm của giới truyền thông và người hâm mộ mỗi khi xuất hiện. Chính vì vậy mà phong cách thời trang, kiểu tóc của Irene cũng trở thành đề tài bàn luận. Trong số đó, các kiểu buộc tóc của nữ ca sĩ được đánh giá cao vì sự đơn giản nhưng không kém phần thời thượng, mang đến cho phụ nữ sự sang trọng, tinh giản trong mùa hè oi bức.

Tóc buộc thấp Nhiều người vẫn nghĩ tóc buộc thấp khiến phụ nữ trông già dặn hơn tuổi và có vẻ quê mùa. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn sai, kiểu tóc này giúp phái đẹp trông thanh lịch, sang trọng hơn rất nhiều. Hãy nhìn cách Irene buộc tóc thấp, bạn sẽ thay đổi hoàn toàn suy nghĩ này. Chỉ với kiểu buộc đuôi ngựa thấp cực kỳ đơn giản, mọi đường nét trên khuôn mặt Irene trở nên sắc sảo, xinh đẹp hơn rất nhiều - Ảnh: Internet Tóc buộc thấp không hề già dặn, ngược lại, mang đến cho Irene vẻ ngoài sang trọng và cuốn hút khó cưỡng - Ảnh: Internet Không chỉ đời thường, Irene còn áp dụng kiểu tóc buộc thấp tinh giản mà sang trọng lên sân khấu - Ảnh: Internet Một gợi ý tuyệt vời dành cho phái đẹp đó là hãy kết hợp một vài món phụ kiện đang hot như kẹp tóc to bản, dây chun buộc "bánh bèo"... để làm tăng sự xinh xắn, đáng yêu.

Tóc búi gập đôi thấp Từ kiểu buộc đuôi ngựa thấp, biến tấu một chút, bạn sẽ có ngay một kiểu tóc mới vừa thoải mái trong ngày hè vừa trông xinh đẹp hơn. Irene là một trong những tín đồ của kiểu buộc gập đôi này. Những cô nàng bận rộn nhưng vẫn muốn sở hữu diện mạo chỉn chu, sang trọng nhất, hãy áp dụng ngay cách buộc tóc này của Irene - Ảnh: Internet Kết hợp với phụ kiện ánh kim, điển hình là kẹp tóc kim loại như Irene, bạn sẽ thêm phần thời thượng - Ảnh: Internet Chẳng cần quá cầu kỳ, chỉ cần buộc tóc đơn giản như Irene, bạn sẽ có ngay kiểu tóc cực kỳ phù hợp với tiết trời mùa hè - Ảnh: Internet Tóc búi củ tỏi cao Với những cô nàng sở hữu khuôn mặt tròn hay khuôn mặt trái xoan, tóc búi củ tỏi cao sẽ giúp bạn thêm phần đáng yêu và tinh nghịch. Tóc búi củ tỏi cao giúp các đường nét trên khuôn mặt Irene trông sáng bừng và thu hút hơn - Ảnh: Internet Với kiểu tóc búi cao này, Irene trông như cô nữ sinh dù đã ở độ tuổi U30 - Ảnh: Internet Giữa tiết trời mùa hè nắng nóng, oi bức, hãy chọn cho bản thân những kiểu buộc tóc phù hợp để cảm thấy thoải mái, tự tin hơn.

Học phụ nữ Hàn cắt các kiểu tóc này, không xinh đẹp tỏa sáng cũng trông trẻ ra cả chục tuổi Nhờ chọn kiểu tóc thông minh mà phụ nữ Hàn Quốc trông xinh đẹp, tươi tắn hơn rất nhiều. Hãy tham khảo các kiểu tóc trẻ trung này trong bài viết dưới đây.

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