Học mỹ nhân Irene kiểu buộc tóc giúp giảm bớt cái nóng mùa hè, tinh giản mà vẫn xinh xắn, trẻ trung vô cùng

Mùa hè oi bức là lúc phái đẹp nên áp dụng các kiểu buộc tóc đơn giản mà xinh xắn dưới đây.
- Kiểu tóc được gái Hàn ưa chuộng vừa giúp che khuyết điểm ‘trán sân bay’, vừa ăn gian tuổi tác đáng kể
- Đừng tìm nữa, đây chính là kiểu buộc tóc vừa 'bánh bèo' vừa nổi bật hot nhất mùa hè 2020 mà chị em không nên bỏ qua
Irene là mỹ nhân Hàn Quốc nổi tiếng với nhan sắc như nữ thần khiến người đối diện phải điêu đứng. Với vẻ ngoài xinh đẹp, nữ idol luôn là tâm điểm của giới truyền thông và người hâm mộ mỗi khi xuất hiện.
Chính vì vậy mà phong cách thời trang, kiểu tóc của Irene cũng trở thành đề tài bàn luận. Trong số đó, các kiểu buộc tóc của nữ ca sĩ được đánh giá cao vì sự đơn giản nhưng không kém phần thời thượng, mang đến cho phụ nữ sự sang trọng, tinh giản trong mùa hè oi bức.
Tóc buộc thấp
Nhiều người vẫn nghĩ tóc buộc thấp khiến phụ nữ trông già dặn hơn tuổi và có vẻ quê mùa. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn sai, kiểu tóc này giúp phái đẹp trông thanh lịch, sang trọng hơn rất nhiều. Hãy nhìn cách Irene buộc tóc thấp, bạn sẽ thay đổi hoàn toàn suy nghĩ này.
Một gợi ý tuyệt vời dành cho phái đẹp đó là hãy kết hợp một vài món phụ kiện đang hot như kẹp tóc to bản, dây chun buộc "bánh bèo"... để làm tăng sự xinh xắn, đáng yêu.
Tóc búi gập đôi thấp
Từ kiểu buộc đuôi ngựa thấp, biến tấu một chút, bạn sẽ có ngay một kiểu tóc mới vừa thoải mái trong ngày hè vừa trông xinh đẹp hơn. Irene là một trong những tín đồ của kiểu buộc gập đôi này.
Tóc búi củ tỏi cao
Với những cô nàng sở hữu khuôn mặt tròn hay khuôn mặt trái xoan, tóc búi củ tỏi cao sẽ giúp bạn thêm phần đáng yêu và tinh nghịch.
Giữa tiết trời mùa hè nắng nóng, oi bức, hãy chọn cho bản thân những kiểu buộc tóc phù hợp để cảm thấy thoải mái, tự tin hơn.