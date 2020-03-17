Hội mỹ nhân Hàn Quốc đang thi nhau để kiểu tóc đơn giản mà sang trọng, nâng cấp nhan sắc 'siêu đỉnh' này, bạn nên 'học ngay kẻo lỡ'

Với kiểu tóc dài thẳng tự nhiên vô cùng tinh giản, nhiều mỹ nhân Hàn Quốc trông xinh đẹp, sang trọng hơn rất nhiều.

Hàn Quốc luôn là nơi khởi nguồn của nhiều xu hướng làm đẹp, thời trang mới. Không chỉ vậy, những kiểu tóc của dàn diễn viên, idol nữ tại xứ sở kim chi cũng có sức ảnh hưởng lớn trong giới thời trang châu Á. Mới đây, hàng loạt mỹ nhân Hàn Quốc đang "lăng xê" nhiệt tình kiểu tóc dài thẳng tự nhiên, đơn giản nhưng vô cùng sang trọng.

Kiểu tóc duỗi tự nhiên này mang đến cho phái đẹp sự đằm thắm, dịu dàng và làm tăng "khí chất" rất hiệu quả. Với độ dài tùy thích, chỉ cần tạo kiểu tóc đơn giản tự nhiên, bạn sẽ trông xinh đẹp một cách nữ tính, trong sáng mà vẫn cực kỳ cuốn hút.

Nữ diễn viên Kwon Nara trong bộ phim 'Itaewon Class' cũng là tín đồ của kiểu tóc dài duỗi thẳng tự nhiên. Với kiểu tóc đơn giản, Nara trông trẻ trung, xinh đẹp hơn tuổi thật rất nhiều - Ảnh: Internet

Đường nét khuôn mặt thanh tú, trong sáng, kiểu tóc tự nhiên này giúp cô nàng trông vô cùng xinh đẹp, cuốn hút - Ảnh: Internet

Ngoài ra, kiểu tóc thẳng tự nhiên kết hợp với mái thưa cũng rất hợp với phong cách công sở thời thượng - Ảnh: Internet

Lisa của BLACKPINK cũng là tín đồ trung thành của kiểu tóc dài thẳng tự nhiên. Nhược điểm về khuôn mặt tròn, trán cao của Lisa được che giấu hoàn toàn giúp cô nàng trông xinh đẹp cực kỳ - Ảnh: Internet

Có thể thấy, với kiểu tóc nhẹ nhàng và đơn giản này, Lisa trông càng sang chảnh, thời thượng - Ảnh: Internet

Dù là đời thường hay dự sự kiện, nữ idol vẫn trông xinh đẹp xuất sắc với kiểu tóc dài thẳng tự nhiên và mái bằng - Ảnh: Internet

Joy - mỹ nhân nhà SM cũng là một trong những người đang lăng xê nhiệt tình kiểu tóc dài thẳng tự nhiên này - Ảnh: Internet

Kết hợp với mái thưa bằng, kiểu cắt layer phần đuôi, mái tóc dài của Joy trông nhẹ nhàng, nữ tính hơn - Ảnh: Internet

Cô nàng còn nhuộm cho mái tóc màu nâu đỏ để tôn lên làn da trắng sáng giúp nhan sắc thêm phần rạng ngời - Ảnh: Internet

Chẳng cần cắt tỉa hay tạo kiểu cầu kì, mái tóc dài thẳng tự nhiên vẫn giúp phái đẹp nâng tầm nhan sắc, trông thời thượng, thu hút vô cùng.

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