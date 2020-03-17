Hội mỹ nhân Hàn Quốc đang thi nhau để kiểu tóc đơn giản mà sang trọng, nâng cấp nhan sắc 'siêu đỉnh' này, bạn nên 'học ngay kẻo lỡ'

Thời trang 17/03/2020 12:06

Với kiểu tóc dài thẳng tự nhiên vô cùng tinh giản, nhiều mỹ nhân Hàn Quốc trông xinh đẹp, sang trọng hơn rất nhiều.

Hàn Quốc luôn là nơi khởi nguồn của nhiều xu hướng làm đẹp, thời trang mới. Không chỉ vậy, những kiểu tóc của dàn diễn viên, idol nữ tại xứ sở kim chi cũng có sức ảnh hưởng lớn trong giới thời trang châu Á. Mới đây, hàng loạt mỹ nhân Hàn Quốc đang "lăng xê" nhiệt tình kiểu tóc dài thẳng tự nhiên, đơn giản nhưng vô cùng sang trọng. 

Kiểu tóc duỗi tự nhiên này mang đến cho phái đẹp sự đằm thắm, dịu dàng và làm tăng "khí chất" rất hiệu quả. Với độ dài tùy thích, chỉ cần tạo kiểu tóc đơn giản tự nhiên, bạn sẽ trông xinh đẹp một cách nữ tính, trong sáng mà vẫn cực kỳ cuốn hút.

kieu toc dai thang tu nhien 8
Nữ diễn viên Kwon Nara trong bộ phim 'Itaewon Class' cũng là tín đồ của kiểu tóc dài duỗi thẳng tự nhiên. Với kiểu tóc đơn giản, Nara trông trẻ trung, xinh đẹp hơn tuổi thật rất nhiều - Ảnh: Internet
kieu toc dai thang tu nhien 7
Đường nét khuôn mặt thanh tú, trong sáng, kiểu tóc tự nhiên này giúp cô nàng trông vô cùng xinh đẹp, cuốn hút - Ảnh: Internet
kieu toc dai thang tu nhien 6
Ngoài ra, kiểu tóc thẳng tự nhiên kết hợp với mái thưa cũng rất hợp với phong cách công sở thời thượng - Ảnh: Internet
kieu toc dai thang tu nhien 5
Lisa của BLACKPINK cũng là tín đồ trung thành của kiểu tóc dài thẳng tự nhiên. Nhược điểm về khuôn mặt tròn, trán cao của Lisa được che giấu hoàn toàn giúp cô nàng trông xinh đẹp cực kỳ - Ảnh: Internet
kieu toc dai thang tu nhien 5
Có thể thấy, với kiểu tóc nhẹ nhàng và đơn giản này, Lisa trông càng sang chảnh, thời thượng - Ảnh: Internet
kieu toc dai thang tu nhien 4
Dù là đời thường hay dự sự kiện, nữ idol vẫn trông xinh đẹp xuất sắc với kiểu tóc dài thẳng tự nhiên và mái bằng - Ảnh: Internet
kieu toc dai thang tu nhien 3
Joy - mỹ nhân nhà SM cũng là một trong những người đang lăng xê nhiệt tình kiểu tóc dài thẳng tự nhiên này - Ảnh: Internet 
kieu toc dai thang tu nhien 2
Kết hợp với mái thưa bằng, kiểu cắt layer phần đuôi, mái tóc dài của Joy trông nhẹ nhàng, nữ tính hơn - Ảnh: Internet
kieu toc dai thang tu nhien 1
Cô nàng còn nhuộm cho mái tóc màu nâu đỏ để tôn lên làn da trắng sáng giúp nhan sắc thêm phần rạng ngời - Ảnh: Internet

Chẳng cần cắt tỉa hay tạo kiểu cầu kì, mái tóc dài thẳng tự nhiên vẫn giúp phái đẹp nâng tầm nhan sắc, trông thời thượng, thu hút vô cùng. 

Học mỹ nhân Irene kiểu buộc tóc giúp giảm bớt cái nóng mùa hè, tinh giản mà vẫn xinh xắn, trẻ trung vô cùng

Học mỹ nhân Irene kiểu buộc tóc giúp giảm bớt cái nóng mùa hè, tinh giản mà vẫn xinh xắn, trẻ trung vô cùng

Mùa hè oi bức là lúc phái đẹp nên áp dụng các kiểu buộc tóc đơn giản mà xinh xắn dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   kiểu tóc đẹp kiểu tóc hot chọn kiểu tóc đẹp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 45 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 0 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 40 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt