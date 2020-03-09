5 cách tạo kiểu tóc ngắn cực đơn giản giúp bạn xinh như gái Hàn, ai cũng có thể thực hiện ngay tại nhà

Để trở nên xinh đẹp hơn, một mái tóc phù hợp với khuôn mặt của bạn sẽ là thứ thu hút mọi ánh nhìn. Bên cạnh đó, trong những ngày đặc biệt hoặc bữa tiệc quan trọng, bạn có thể thay đổi diện mạo với một kiểu tóc cầu kỳ hơn thường ngày.

Dưới đây là những cách tạo kiểu tóc ngắn tại nhà cực đơn giản dành cho bạn: