5 cách tạo kiểu tóc ngắn cực đơn giản giúp bạn xinh như gái Hàn, ai cũng có thể thực hiện ngay tại nhà

Làm đẹp cùng chuyên gia 09/03/2020 12:02

Cách tạo kiểu tóc ngắn không khó như bạn tưởng, chỉ cần chuẩn bị vài vật dụng cần thiết, bạn có thể thay đổi diện mạo cho bản thân.

Để trở nên xinh đẹp hơn, một mái tóc phù hợp với khuôn mặt của bạn sẽ là thứ thu hút mọi ánh nhìn. Bên cạnh đó, trong những ngày đặc biệt hoặc bữa tiệc quan trọng, bạn có thể thay đổi diện mạo với một kiểu tóc cầu kỳ hơn thường ngày.

Dưới đây là những cách tạo kiểu tóc ngắn tại nhà cực đơn giản dành cho bạn:

Cách tạo kiểu tóc uốn xoăn chữ C cho tóc ngắn

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Tóc xoăn chữ C mang lại cho bạn vẻ đẹp tự nhiên và trong sáng. Bạn chỉ cần sử dụng máy là tóc và uốn từng lọn theo chữ C hướng ra ngoài. Để tóc xoăn đều và giữ được lâu, bạn nên chia tóc thành từng lọn nhỏ trước khi uốn – Ảnh: Internet

Tóc xoăn layer

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Một vài lọn tóc xoăn ngẫu hứng sẽ giúp mái tóc trở nên dày và bồng bềnh hơn. Cách thực hiện vô cùng đơn giản, chia tóc thành từng lọn nhỏ và uốn lần lượt theo những hướng không nhất định. Kiểu tóc này còn giúp ‘hack tuổi’ vô cùng hiệu quả nếu kết hợp với mái thưa - Ảnh: Internet

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Để giữ nếp tóc bền lâu hơn, bạn có thể sử dụng thêm keo xịt hoặc gel giữ nếp tóc – Ảnh: Internet

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Tóc buộc nửa đầu

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Tóc buộc nửa đầu năng động và trẻ trung vô cùng phù hợp cho mùa hè. Bên cạnh đó, kiểu tóc này lại rất dễ thực hiện ngay tại nhà. Nếu bạn quá bận rộn để ngồi uốn tóc hay chợt nhận ra quên gội đầu thì tóc buộc nửa đầu sẽ cứu bạn một bàn thua trông thấy đấy! - Ảnh: Internet

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Tuy nhiên, nếu có thêm thời gian, bạn có thể uốn nhẹ những lọn tóc hai bên mai để tăng vẻ tự nhiên cho mái tóc – Ảnh: Internet

Tóc suông thẳng

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Đây là một trong những kiểu tóc giúp ‘hack tuổi’ đỉnh cao nhưng cũng tốn khá nhiều thời gian của bạn đấy! Bạn dùng máy là để duỗi thẳng tóc và hơi cúp nhẹ phần đuôi theo khuôn cằm để giúp mặt thon gọn hơn. Chú ý kéo sát từ chân tóc đến ngọn tóc để mái tóc suông thẳng tự nhiên, bạn có thể dùng tay kéo cao lọn tóc giúp phần chân tóc phồng hơn – Ảnh: Internet

Tóc búi cao

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Để búi tóc đúng chuẩn những cô nàng xứ Hàn, trước tiên, bạn hãy buộc tóc làm hai lọn, rồi mới gộp lại với nhau. Đây là mẹo giúp các nàng tóc mỏng có được phần tóc búi dày và tròn hơn. Sau khi búi tóc, để tăng vẻ đáng yêu, bạn hãy uốn xoăn lọn tóc mai rồi nới lỏng phần tóc búi một chút – Ảnh: Internet

Chỉ với vài phút mỗi ngày, bạn đã có thể tự tạo kiểu tóc ngay tại nhà! Chúc bạn thành công!

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