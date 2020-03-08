3 bí quyết cực hay ho ‘hô biến’ mái tóc mỏng, xẹp lép kém xinh thành bồng bềnh đầy sức sống như vừa làm tại salon

Làm đẹp cùng chuyên gia 08/03/2020 14:19

Chẳng cần phải lo ngại mái tóc xẹp lép kém lung linh, bạn sẽ có ngay những lọn tóc bồng bềnh, bóng mượt nhờ những bí quyết dưỡng tóc cực hay ho này.

Tóc mỏng là nỗi ám ảnh của không ít chị em bởi nó khiến bạn trông kém sang chảnh hơn hẳn. Nhiều người tìm cách tạo kiểu để tăng độ dày cho mái tóc nhưng cách này chỉ là giải pháp tạm thời. Thay vào đó, bạn hãy thử áp dụng những bí quyết dưỡng tóc cực hay ho này để trở nên cuốn hút hơn với mái tóc dày bồng bềnh.

Dùng sản phẩm dầu gội/dầu xả có khả năng làm phồng tóc

Dầu gội và dầu xả không chỉ làm sạch tóc mà bạn còn có thể dùng chúng để tăng độ bồng bềnh cho mái tóc. Bên cạnh những loại dầu gội có khả năng trị gàu, làm mượt tóc thì bạn hãy dùng dầu gội với tác dụng làm phồng tóc.

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Sau mỗi lần gội, mái tóc của bạn sẽ bồng bềnh đầy sức sống hơn - Ảnh: Internet

Cắt bớt tóc của bạn đi

Đối với những cô nàng tóc mỏng thì độ dài mái tóc rất quan trọng. Tóc xơ yếu dễ gãy rụng trở nên mỏng đi và dần xẹp lép vào da đầu. Chính vì vậy, cắt bớt tóc sẽ giúp mái tóc được nuôi dưỡng khỏe mạnh hơn và tạo cảm giác tóc dày hơn.

Tránh làm tổn thương tóc

Những thói quen sai lầm hàng ngày của bạn có thể khiến mái tóc trở nên tổn thương và ngày càng yếu đi. Để bảo vệ mái tóc, bạn nên tránh sấy tóc ở nhiệt độ cao, gội đầu bằng nước nóng hay gội quá thường xuyên (trên 3 lần/tuần). Sau một thời gian từ bỏ những thói quen tai hại này, bạn sẽ thấy mái tóc bồng bềnh hơn hẳn vì tình trạng gãy rụng được cải thiện đáng kể.

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Từ bỏ những thói quen xấu để bảo vệ tóc - Ảnh: Internet

Dùng sản phẩm tẩy da chết cho da đầu

Bạn thường chăm chút tẩy tế bào chết cho da mặt hay da body mà quên rằng da đầu cũng cần được tái tạo tế bào mới.

Để lỗ chân lông được thông thoáng, máu lưu thông dễ dàng giúp tóc mọc nhanh và khỏe hơn, bạn nên dùng sản phẩm chuyên dụng để tẩy tế bào chết cho da đầu. Ngoài ra, da đầu cũng sẽ hấp thu hiệu quả dưỡng chất từ các sản phẩm chăm sóc tóc nhờ được tẩy da chết đều đặn.

Một mái tóc dày sẽ phần nào giúp gương mặt trở nên thanh thoát, nhỏ gọn hơn. Chính vì vậy, bạn hãy thử áp dụng những tips cực đơn giản trên để phù phép cho mái tóc của mình nhé!

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