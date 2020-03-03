Hô biến mái tóc khô cứng trở nên óng ả suôn mượt bằng 4 loại mặt nạ dưỡng tóc cực kỳ dễ làm

Làm đẹp cùng chuyên gia 03/03/2020 12:00

Để sở hữu mái tóc đẹp mà không tốn nhiều thời gian và chi phí, chị em có thể tự làm mặt nạ dưỡng tóc tại nhà từ những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong bếp.

Thay đổi kiểu tóc thường xuyên hay tác động từ môi trường bên ngoài như nhiệt độ, khói bụi khiến tóc ngày càng yếu và gãy rụng. Giống như làn da, mái tóc cũng cần được chăm sóc thường xuyên để suôn mượt và bóng khỏe, cùng khám phá những cách làm mặt nạ dưỡng tóc đơn giản sau nhé.

1. Mặt nạ dưỡng tóc từ quả bơ, trứng và dầu ô liu

Mặt nạ này dành cho tóc hư tổn. Bơ và dầu ô liu chứa hàm lượng lớn axit béo omega-3 và chất chống oxy hóa, giúp tóc trở nên khỏe và tăng cường độ bóng cho tóc. 

Nguyên liệu: 1/2 quả bơ, 1 quả trứng, 1 muỗng canh dầu ô liu và 1 muỗng mật ong.

Cách làm:

- Đầu tiên, bạn trộn đều các nguyên liệu trên vào một chiếc tô sạch.

- Sau đó, bạn gội đầu sạch và chờ đến khi tóc ẩm thì xoa hỗn hợp lên tóc, xoa từ chân tóc đến ngọn.

- Dùng khăn bông sạch quấn tóc hoặc chụp mũ hấp tóc cá nhân lên và để trong 30 phút.

- Xả lại với nước sạch.

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Mặt nạ chăm sóc tóc từ quả bơ - Ảnh minh họa: Internet

2. Mặt nạ dưỡng tóc từ mật ong, trứng và giấm táo

Mặt nạ này dành cho tóc khô, cung cấp độ ẩm và nuôi dưỡng chân tóc.

Nguyên liệu: 1 thìa cà phê mật ong, 1 quả trứng, 1 muỗng canh giấm táo. Đối với tóc dài và dày, bạn có thể tăng gấp đôi nguyên liệu.

Cách làm: Bạn thực hiện tương tự như đối với mặt nạ từ quả bơ, trứng và dầu ô liu như trên nhé.

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Mặt nạ dành cho tóc khô - Ảnh minh họa: Internet

3. Mặt nạ dưỡng tóc từ trà xanh, dầu bạc hà và giấm táo

Mặt nạ này dành cho tóc bị gàu, nấm da đầu. Trà xanh có tác dụng chống lão hóa và làm dịu da, giúp cân bằng cho vùng da đầu bị kích ứng. Dầu bạc hà có tác dụng chống viêm, cấp nước cho da đầu.

Nguyên liệu: 1 chén trà xanh, 2 giọt dầu bạc hà (nếu không có bạn có thể thay bằng 10 lá bạc hà), 1 muỗng canh giấm táo.

Cách làm: 

- Đầu tiên, bạn trộn (hoặc xay nhuyễn) các nguyên liệu trên vào một chiếc tô sạch.

- Dùng tay vừa bôi hỗn hợp vừa mát xa vào da đầu.

- Để trong 10 phút rồi gội lại với nước sạch.

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Mặt nạ cho tóc nhiều gàu - Ảnh minh họa: Internet

4. Mặt nạ dưỡng tóc từ lòng trắng trứng và chanh

Mặt nạ này dành cho tóc bị dầu nhiều, giúp loại bỏ dầu thừa trên da đầu mà không làm khô tóc.

Nguyên liệu: 1 lòng trắng trứng, 1/2 quả chanh.

Cách làm: 

- Đầu tiên, bạn trộn đều và nhuyễn các nguyên liệu trên vào một chiếc tô sạch.

- Sau đó, bạn gội đầu sạch và chờ đến khi tóc ẩm thì xoa hỗn hợp lên tóc, xoa từ chân tóc đến ngọn.

- Chải tóc mượt và để trong khoảng 30 phút hoặc lâu hơn càng tốt, rồi gội lại bằng nước ấm.

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Mặt nạ dành cho da đầu nhờn bằng trứng gà - Ảnh minh họa: Internet

Để tăng hiệu quả, bạn nên đắp mặt nạ cho tóc từ 2 - 3 lần mỗi tuần. Sau 2 tuần bạn sẽ thấy tóc mình thay đổi đáng kể, bóng mượt và bớt gãy rụng.

Chúc các bạn thành công với những loại mặt nạ chăm sóc tóc trên.

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