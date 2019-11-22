Gợi ý những cách mặc đẹp với quần baggy jean cho người béo

Để tìm hiểu quần baggy jean cho người béo có phù hợp không, cùng điểm qua một vài thông tin về kiểu quần này nhé. Quần baggy là một loại trang phục có thiết kế rộng phần hông, thường quần baggy được may từ các chất liệu mềm, co giãn nhẹ như kaki, jean .. Vào những năm trước đây, mẫu quần này không được nhiều tín đồ thời trang yêu thích nhưng trong khoảng thời gian trở lại đây, khi mà các nhà thiết kế thời trang lần lượt cho ra đời các bộ sưu tập những mẫu quần rộng phần hông, ôm nhẹ chân thì cơn sốt mang tên baggy dần lan tỏa khắp toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Dù không phổ biến như các mẫu quần culottes, quần skinny, nhưng quần baggy cũng mang đến một phong cách riêng và chiếm được cảm tình của những cô nàng mũm mĩm bởi sự thoáng mát. Đặc biệt là những ngày nóng bức, baggy chính là “cạ cứng” của các cô gái.

Quần baggy là phong cách thời trang chiếm ưu thế trong những ngày nắng trời oi bức. Thế nhưng cách mix đồ như thế nào cho phù hợp thì không hẳn ai cũng biết. Thông thường, quần baggy có kích thước rộng, lớn, nên phù hợp với hầu hết mọi dáng người. Thêm vào đó, mẫu phần này còn có khả năng che đi khuyết điểm của cơ thể người mặc như: đùi to, vòng ba lớn, chân không thẳng ….

Nếu bạn có thân hình tròn trịa, việc tìm cho mình những chiếc quần baggy phù hợp sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc che đi những khuyết điểm của cơ thể một cách dễ dàng mà không cần phải lăn tăn chuyện phải kiêng khem giảm cân để mặc quần áo đẹp.

Mẫu quần baggy cho người béo

Là item khá dễ tính, chính vì thế với những cô nàng có thân hình hơi tròn trịa một chút vẫn hoàn toàn có thể “cân” ổn khi chọn lựa kiểu quần này để tạo nên phong cách thời trang cho riêng mình. Thế nhưng, quần baggy jean cho người béo cần chú ý đôi chút về màu sắc, kiểu dáng để tránh mắc lỗi về trang phục nhé.

Quần baggy có gam màu tối

Đối với những nàng sở hữu phần hông "tròn trịa" một chút thì nên chọn những chiếc quần baggy có gam màu tối hoặc những thiết kế có tông màu lạnh. Điều này sẽ giúp cho phần hông của người mặc trông có vẻ thon gọn, hài hòa hơn.

Nên chọn những chiếc quần baggy có gam màu tối để người mặc trông có vẻ thon gọn - Ảnh minh họa: Internet

Quần baggy cạp cao

Béo bụng là nỗi niềm không của riêng ai. Và nhất là với những cô nàng béo thì vùng bụng chính là khuyết điểm “đau đầu” nhất trên cơ thể mà hầu hết mọi cô gái đều muốn giấu nhẹm đi. Chính vì thế, với những người bị béo bụng thì những thiết kế baggy cạp cao chính là chọn lựa hoàn hảo dành cho bạn. Bạn chú ý nên chọn những mẫu quần baggy có phần lưng được thiết kế cao, rộng ở phần bụng để giúp che đi những khuyết điểm của cơ thể.

Người bị béo bụng thì những thiết kế baggy cạp cao chính là chọn lựa hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

Phối đồ với quần baggy cho người béo bụng

Với sự biến hóa của thời trang, các thiết kế quần baggy không chỉ được ứng dụng mặc khi dạo phố, chơi thể thao mà còn được rất nhiều cô gái áp dụng là trang phục để đi làm. Bản thân của quần baggy đã rất năng động, nên với những cô nàng có dáng người thanh mảnh, diện item này sẽ càng “tỏa sáng” và toát lên vẻ năng động, thanh thoát. Thế nhưng, quần baggy jean nữ cho người béo thì thế nào?? Thông thường, người ta kết hợp với những kiểu áo style thể thao sẽ hỗ trợ cho set đồ của bạn thêm ấn tượng hơn. Tất nhiên, đừng quên mix cùng một đôi giày thể thao năng động nhé. Dưới đây là một vài gợi ý mix quần baggy jean cho người mập.

Kết hợp cùng áo sơ mi

Nếu là tín đồ của baggy, bạn không thể bỏ qua cách kết hợp này, một thiết kế quần baggy trẻ trung, năng động được phối cùng với chiếc áo sơ mi thanh lịch sẽ giúp tổng thể trở nên hài hòa hơn. Lưu ý, khi chọn áo sơ mi mix cùng baggy jean, bạn nên những chiếc áo sơ mi màu đen hoặc gam màu tối, cũng có thể chọn áo sơ mi họa tiết nhỏ nhắn, item này sẽ giúp bạn tạo nên một set trang phục vừa đẹp lại vừa có thể che đi khuyết điểm cơ thể. Set đồ quần baggy jean cho người béo này phù hợp trong nhiều hoàn cảnh như đi chơi, đi học hoặc đi làm…

Phối cùng với chiếc áo sơ mi thanh lịch sẽ giúp tổng thể trở nên hài hòa hơn - Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp với áo thun

Một chiếc áo thun cá tính, trẻ trung kết hợp cùng với quần baggy sẽ khiến bạn trông thật cool ngầu. Những cô nàng có thân hình hơi mũm mĩm một chút nên lựa chọn những kiểu áo thun có gam màu tối, màu xám hoặc là xanh sẫm kết hợp cùng với chiếc quần baggy sẽ giúp cho vẻ ngoài bạn phong cách hơn. Bạn có thể mặc đóng thùng hoặc không đều được, miễn là bạn cảm thấy dễ chịu, thoải mái khi di chuyển, hoạt động là được. Lưu ý là nên tránh những gam màu quá sặc sỡ hay họa tiết quá nhiều, bởi nó sẽ khiến tổng thể trông rối mắt và khiến bạn trông càng mũm mĩm hơn đấy.

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Kết hợp với áo croptop

Một chiếc áo croptop năng động cùng một chút phá cách sẽ là sự kết hợp tuyệt vời với những chiếc quần baggy jean hoặc các mẫu quần baggy kaki cạp cao. Với set trang phục này, các cô gái mũm mĩm sẽ trông cá tính hơn hẳn và đồng thời cũng giúp che đi những khuyết điểm cơ thể của mình. Đây là kiểu trang phục thích hợp cho những cô nàng sở hữu thân hình có phần tròn trịa hay người đôi chân ngắn. Chính phần quần được thiết kế cạp cao và áo croptop ngắn sẽ giúp người mặc “ăn gian” chiều cao tốt hơn. Thêm một đôi giày sneaker nữa là bạn đã có một set đồ tổng thể vừa năng động, vừa thời trang rồi đấy.

Croptop năng động cùng một chút phá cách sẽ là sự kết hợp tuyệt vời với những chiếc quần baggy jean - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi mặc quần baggy dành cho người béo

Với những người béo, để baggy trở thành item “cạ cứng” và phát huy được tác dụng che khuyết điểm cơ thể, mang đến cho bạn phong cách cá tính, năng động hơn. Khi mix match hoặc chọn mua quần baggy, hãy nằm lòng những nguyên tắc sau:

Luôn ưu tiên những mẫu quần baggy có gam màu tối, trầm và màu sắc không quá nổi bật.

Nên chọn những thiết kế quần baggy mang họa tiết nhỏ xinh, những hoạt tiết kẻ sọc để giúp ăn gian chiều cao của đôi chân, tạo cảm giác chân trông thon gọn hơn. Nên tránh những kiểu quần có họa tiết kẻ caro.

Chiều dài của phần gấu quần baggy chỉ nên vừa chạm đến mắt cá chân, bởi nếu gấu ngắn quá hoặc dài quá cũng sẽ khiến cho đôi chân trông tròn trịa hơn.

Không nên lựa chọn những mẫu quần baggy có kiểu dáng quá rộng, quá thùng thình mà nên chọn những mẫu quần baggy có độ rộng vừa phải, tôn dáng.

Ưu tiên chọn những chiếc quần baggy cạp cao để giúp “ghì chặt” lại vòng “phì nhiêu” giúp cho thân hình trông gọn gàng và thanh thoát hơn.

Nên chú ý chọn quần có chất liệu mềm, có độ co giãn tốt, bởi vì thường quần có độ co giãn thì form quần cũng sẽ không quá rộng, nhờ đó, hỗ trợ cho vóc dáng thon gọn và tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu hơn cho người mặc.

Ưu tiên chọn những chiếc quần baggy cạp cao - Ảnh minh họa: Internet

Đã là con gái thì bất cứ ai trong mỗi chúng ta cũng sẽ muốn được mặc đẹp. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sở hữu được một vóc dáng mảnh mai, thon gọn để có thể chọn và khoác lên người những trang phục có số đo chuẩn. Và những cô nàng béo cũng đừng vì thế mà trở nên tự ti, mặc cảm với thân hình của mình bởi con gái sinh ra đã là phái đẹp, chỉ cần khéo léo một chút là bạn có thể che khuyết điểm và phát huy ưu điểm của mình. Hy vọng với các thông tin chia sẻ quần baggy jean cho người béo trên đây sẽ giúp bạn biết cách chọn được kiểu quần baggy phù hợp với vóc dáng, trở nên tự tin hơn.