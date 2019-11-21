Hướng dẫn cách mix đồ với boot cổ ngắn đẹp và thời trang

Có nhiều cách mix đồ với boot cổ ngắn khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung, chúng đều dựa trên những nguyên tắc nhất định, phù hợp với sở thích và hoàn cảnh dùng, sự hài hòa giữa áo và quần/váy. Một số cách phối đồ với boot nữ tinh tế, thời trang được ưa chuộng nhiều nhất:

Đôi boot với dáng vẻ tinh tế, trẻ trung và cá tính sẽ tăng thêm sự thu hút cho set đồ

Bên cạnh các loại giày như giày sneaker, cao gót và sandal thì boot là items mà bạn gái không thể thiếu trong tủ đồ của mình. Đôi boot với dáng vẻ tinh tế, trẻ trung và cá tính sẽ tăng thêm sự thu hút cho set đồ của bạn.

Quần jean được biết đến là trang phục không thể thiếu trong tủ quần áo. Phong cách kết hợp giữa những chiếc quần jeans với những đôi boot cổ ngắn là điều dường như không còn xa lạ với giới trẻ. Tuy nhiên, mix quần jean với boot sao thật cá tính, hợp thời trang nhất thì không phải ai cũng biết.

boot cổ ngắn đang là một kiểu giày rất Trendy trong năm nay. Đây là kiểu giày cá tính, dễ dàng biến một set đồ đơn giản trở nên thú vị và ấn tượng. So với những đôi giày boot cao gót kém thoải mái thì boot cổ thấp đế bệt luôn là lựa chọn hoàn hảo và thiết thực nhất. Bi

Quần jean thường được phối với boot combat

Thông thường, quần jean được phối với boot combat. Kiểu kết hợp bất hủ này dường như vẫn không hạ nhiệt và phù hợp với những cô nàng có gu thời trang mạnh mẽ, phóng khoáng.

Kết hợp quần jeans ống bó với boot cổ thấp đế bệt năng động

Kết hợp quần jeans ống bó với boot cổ thấp đế bệt năng động là lựa chọn phù hợp, mang đến sự thoải mái cho những hoạt động tụ tập hay những chuyến đi chơi xa cùng bạn bè.

Một lưu ý nho nhỏ dành cho bạn đó là bạn nên chọn quần có cùng màu với boot. Đây là cách đánh lừa thị giác giúp đôi chân bạn được kéo dài một cách hiệu quả.

Kết hợp quần baggy xắn gấu và thêm đôi boot đế bánh mì buộc dây

Một chiếc quần baggy xắn gấu và thêm đôi boot đế bánh mì buộc dây là lựa chọn nàng không nên bỏ qua. Đây là cách mix đồ không chỉ giúp tăng thêm phần cá tính mà còn sẽ giúp nâng thêm chiều cao.

Cách mix đồ với boot cổ ngắn đẹp

Hoặc bạn có thể thử cách mix đồ với boot cổ ngắn này nhé: áo thun + áo sơ mi + áo khoác len + quần jean bó + boot cổ ngắn. Không chỉ đẹp, thanh lịch, thời trang mà phong cách tầng tầng lớp lớp này còn đảm bảo cơ thể bạn không bị lạnh.

Cách mix đồ với boot cổ ngắn đẹp

Quần jean + chiếc boot cổ ngắn + chiếc áo len cổ tròn là công thức kết hợp quá hoàn hảo cho một ngày mùa Thu se se lạnh. Tuy đơn giản nhưng nó rất thoải mái, vừa thích hợp mặc ở nhà mà còn mặc đi làm hoặc đi chơi.

- Phối boot cổ ngắn + váy

Phối boot với váy liền hoặc váy suông là một lựa chọn tốt bạn nên tham khảo. Vừa giúp bạn nữ thêm xinh xắn, nữ tính vừa trông cuốn hút hơn.

Phối boot với váy liền hoặc váy suông

Đừng bỏ qua phong cách gothic lolita khá đơn giản và nhẹ nhàng này. Đây là set đồ rất nữ tính, đáng yêu và điệu đà. Nó phù hợp cho những buổi đi chơi hoặc hẹn hò.

Phong cách gothic lolita khá đơn giản và nhẹ nhàng

Kết hợp áo với váy ôm bó sát, cộng thêm một đôi tất da chân, cùng boot da. Đây là cách mix đồ đảm bảo sẽ giúp bạn trở nên sexy và quyến rũ vô cùng.

Kết hợp áo với váy ôm bó sát, cộng thêm một đôi tất da chân cùng boot da

- Phối boot cổ ngắn với chân váy

Phối boot cổ ngắn với chân váy midi

Không chỉ phù hợp khi mix với quần, đôi boot thấp, nhỏ nhắn này cũng có thể phối cùng với chân váy. Có nhiều kiểu chân váy “thần thánh” được nhiều chị em săn lùng trong năm qua như chân váy chữ A, chân váy denim… Khi được mix cùng đôi giày cực thời trang này chúng đều là lựa chọn thích hợp.

- Phối với chân váy midi

Chân váy midi là một mảnh ghép rất hoàn hảo với những đôi boot cổ ngắn. Đây là cách phối đồ thú vị bạn không nên bỏ qua.

- boot cổ ngắn với chân váy suông và chân váy bút chì

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu chỉ diện váy len suông mà vắng mặt giày boot cổ thấp. 2 items này vừa giúp giữ ấm vừa đem tới những outfit cuốn hút và high fashion vô cùng.

Kết hợp đôi boot cổ ngắn với chân váy bút chì

Cách mix đồ phổ biến nhất với giày boot cổ ngắn đó chính là áo sơ mi và chân váy xòe. Chúng sẽ giúp bạn thêm nữ tính, dễ thương và lôi cuốn. Sự kết hợp của đôi boot cổ ngắn với chân váy bút chì tạo sự đáng yêu, thoải mái thu hút sự chú ý của mọi người. Set đồ này sẽ giúp bạn trông cao hơn, thon gọn hơn và đồng thời cũng trẻ trung hơn.

Thêm 1 set đồ hoàn hảo cho Thu- Đông: Boot cổ thấp + áo len + chân váy len ngắn + quần tất. Nó sẽ mang đến bạn sự nữ tính, duyên dáng và hấp dẫn hơn.

- Mix với quần short jean

Kết hợp chiếc quần short jean với boot cổ ngắn

Kết hợp chiếc quần short jean với boot cổ ngắn nhé sẽ giúp nổi bật và lôi cuốn hơn rất nhiều. Đừng bỏ qua cách mix đồ này nếu bạn sở hữu một đôi chân đẹp.

2. boot cổ cao

- boot cổ cao với váy liền len thân

Kết hợp một đôi boot da với một chiếc váy len cổ cao với tone màu pastel dịu ngọt sẽ giúp các nàng ghi điểm mỗi khi xuống phố.

boot cổ cao với váy liền len thân

- boot cổ cao với quần bó

Đừng bỏ lỡ kết hợp quần legging và giày boot nữ cùng áo len hoặc hoodie hay áo thun tay dài phom rộng. Đây là combo này được xem như trợ thủ đắc lực giúp khéo léo khoe trọn đôi chân và body thu hút

Kết hợp với quần legging và giày boot nữ cùng áo len hoặc hoodie hay áo thun tay dài phom rộng

Một lưu ý nhỏ đó là khi phối đồ với đôi boot cao quá gối, dù là giày boot nữ đế bằng hay giày boot đế cao thì style càng basic càng tốt. Ưu tiên cho những item đơn giản như chiếc quần girlfriend jeans hay áo trơn màu.

- boot cổ cao với vest dáng dài

Những ưu điểm tuyệt vời của cách phối đồ với boot cao này đó là sự thời thượng, cá tính và đầy lôi cuốn.

Phối boot cổ cao với vest dáng dài

- boot cổ cao với âu phục

Set đồ nay mang đến vẻ vừa thanh lịch lại vừa quyến rũ. Trang phục áo vest với nét hiện đại kết hợp cực ngọt với thiết kế chất chơi của Thigh boot sẽ mang đến set đồ đẹp hoàn hảo được các cô nàng công sở hiện đại ao ước.

3. Boot lửng

Phối boot cổ lửng với quần bó hoặc skinny sẽ giúp khéo léo kéo dài đôi chân và dễ kết hợp cùng áo blazer form dài và tôn dáng hơn.

Hoặc bạn có thể áp dụng cách phối đồ với boot lửng với áo sơ mi form rộng, áo font cực chất. Để trở nên lộng lẫy hơn, bạn hãy khéo léo mix cùng tông da bò một món đồ trên người.

Kết hợp kiểu giày boot nữ cổ lửng cực chất

Đối với bạn gái trẻ, hãy thử mix style như hình dưới với áo voan tay dài kết hợp cùng chân váy ngắn trên gối. Cách cách phối đồ với boot cổ lửng này sẽ khoe lợi thế đôi chân dài và mang đến thần thái chuyên nghiệp của những fashionista thứ thiệt.

Hy vọng với những cách mix đồ với boot cổ ngắn vừa chia sẻ trên, bạn sẽ biết thêm nhiều cách để tạo nên phong cách riêng cho mình. Hãy chắc chắn rằng mình sẽ chọn được đôi boot phù hợp với mình nhất nhé!