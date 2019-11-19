5 màu nhuộm tóc hot nhất năm 2020, cô nàng sành điệu nhất định phải biết

Mới đây, Brightside đã cập nhật cho phái đẹp 5 màu nhuộm tóc hot dự định sẽ "lên ngôi" trong năm 2020 sắp tới.

Màu tóc mới chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một diện mạo hoàn toàn khác. Ngoài chọn màu nhuộm phù hợp với làn da, phong cách, phụ nữ cũng nên lưu ý đến xu hướng thời trang .

Vàng ánh đỏ là màu sắc có khả năng tôn da rất hiệu quả. Do đó, những cô nàng sở hữu làn da rạng rỡ, trắng hồng sẽ cực nổi bật khi để kiểu tóc này.

Nếu trước đây, vàng mật ong, vàng sáng, vàng nâu chiếm lĩnh xu hướng thời trang tóc thì trong năm 2020, vàng ánh đỏ chính là lựa chọn thời thượng nhất.

Nhuộm màu vàng ánh đỏ cho mái tóc còn giúp làn da thêm rạng rỡ, trắng hồng - Ảnh: Internet Nếu là cô nàng sành điệu và thời thượng, hãy bắt kịp xu hướng với tóc màu vàng ánh đỏ - Ảnh: Internet Không cần tạo kiểu cầu kỳ, mái tóc vẫn cực nổi bật nhờ nhuộm màu vàng ánh đỏ - Ảnh: Internet

Màu nâu trà sữa

Trong năm 2020, các chuyên gia thời trang nhận định, nâu trà sữa sẽ là một trong những màu nhuộm tóc được phái đẹp ưa chuộng nhất. Màu nhuộm này sẽ mang đến cho phụ nữ nét đẹp cổ điển, đằm thắm và hết sức lãng mạn.

Tóc dài mái rẽ ngôi nhuộm màu nâu trà sữa mang đến vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại - Ảnh: Internet

Khi nhuộm màu nâu trà sữa với kiểu tóc uốn đuôi nhẹ, chắc chắn, bạn sẽ rất nổi bật và thu hút - Ảnh: Internet

Nâu trà sữa nhuộm ombre nhẹ là lựa chọn tuyệt vời cho năm mới 2020 - Ảnh: Internet

Đối với những cô nàng không thích mạo hiểm, nhuộm tóc màu nâu trà sữa là lựa chọn hợp lý nhất cho năm mới sắp đến - Ảnh: Internet

Màu đỏ/hồng san hô

San hô là tông màu pha sáng, tương tự như tông pastel ngọt ngào. Trong năm 2020, xu hướng đỏ, hồng san hô sẽ là màu nhuộm tóc cực kỳ hot.

Kiểu tóc này mang đến vẻ ngoài vừa cá tính vừa ngọt ngào cho những quý cô yêu thích vẻ ngoài tinh nghịch và đáng yêu.

Nếu muốn thay đổi hoàn toàn diện mạo, hãy áp dụng ngay màu tóc hồng san hô này - Ảnh: Internet

Điệu đà, dễ thương nhưng cực kỳ nổi bật và cá tính là những gì màu hồng san hô mang đến cho bạn - Ảnh: Internet

Tóc ngắn, mái rẽ ngôi nhuộm màu hồng san hô mang đến cho bạn gái vẻ rực rỡ, kiêu kỳ và đầy khí chất - Ảnh: Internet

Màu vàng kem

Nếu chăm chỉ theo dõi các xu hướng thời trang từ Hàn Quốc, chắc chắn, bạn không còn xa lạ gì với các kiểu tóc màu vàng kem. Đây là màu nhuộm được nhiều ca sĩ, diễn viên xứ kim chi ưa chuộng.

Màu vàng kem cũng là một trong những xu hướng nhuộm tóc hot nhất năm 2020 sắp tới.

Làn da trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Teayeon (SNSN) càng thêm rực rỡ và tỏa sáng nhờ mái tóc màu vàng kem - Ảnh: Internet

Những cô nàng sở hữu mái tóc ngắn cũng nên thử ngay màu vàng kem để đổi mới bản thân - Ảnh: Internet

Mái tóc màu vàng kem sẽ giúp bạn tỏa sáng ở mọi nơi trong năm mới sắp đến - Ảnh: Internet

Hãy tham khảo rồi chọn ngay cho bản thân một trong những màu nhuộm tóc cực hot sẽ trở thành xu hướng thời trang trong năm 2020 trên, chắc chắn, bạn sẽ trở thành quý cô sành điệu, hiện đại và cuốn hút.