5 màu nhuộm tóc hot nhất năm 2020, cô nàng sành điệu nhất định phải biết

Nếu đang có dự định đổi mới diện mạo chào đón năm 2020 sắp đến, hãy tham khảo ngay 5 màu nhuộm tóc cực hot dưới đây.
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Màu tóc mới chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một diện mạo hoàn toàn khác. Ngoài chọn màu nhuộm phù hợp với làn da, phong cách, phụ nữ cũng nên lưu ý đến xu hướng thời trang.
Mới đây, Brightside đã cập nhật cho phái đẹp 5 màu nhuộm tóc hot dự định sẽ "lên ngôi" trong năm 2020 sắp tới.
5 màu nhuộm tóc hot nhất năm 2020
Màu vàng ánh đỏ
Nếu trước đây, vàng mật ong, vàng sáng, vàng nâu chiếm lĩnh xu hướng thời trang tóc thì trong năm 2020, vàng ánh đỏ chính là lựa chọn thời thượng nhất.
Vàng ánh đỏ là màu sắc có khả năng tôn da rất hiệu quả. Do đó, những cô nàng sở hữu làn da rạng rỡ, trắng hồng sẽ cực nổi bật khi để kiểu tóc này.
Màu nâu trà sữa
Trong năm 2020, các chuyên gia thời trang nhận định, nâu trà sữa sẽ là một trong những màu nhuộm tóc được phái đẹp ưa chuộng nhất. Màu nhuộm này sẽ mang đến cho phụ nữ nét đẹp cổ điển, đằm thắm và hết sức lãng mạn.
Màu đỏ/hồng san hô
San hô là tông màu pha sáng, tương tự như tông pastel ngọt ngào. Trong năm 2020, xu hướng đỏ, hồng san hô sẽ là màu nhuộm tóc cực kỳ hot.
Kiểu tóc này mang đến vẻ ngoài vừa cá tính vừa ngọt ngào cho những quý cô yêu thích vẻ ngoài tinh nghịch và đáng yêu.
Màu vàng kem
Nếu chăm chỉ theo dõi các xu hướng thời trang từ Hàn Quốc, chắc chắn, bạn không còn xa lạ gì với các kiểu tóc màu vàng kem. Đây là màu nhuộm được nhiều ca sĩ, diễn viên xứ kim chi ưa chuộng.
Màu vàng kem cũng là một trong những xu hướng nhuộm tóc hot nhất năm 2020 sắp tới.
Hãy tham khảo rồi chọn ngay cho bản thân một trong những màu nhuộm tóc cực hot sẽ trở thành xu hướng thời trang trong năm 2020 trên, chắc chắn, bạn sẽ trở thành quý cô sành điệu, hiện đại và cuốn hút.