5 màu nhuộm tóc hot nhất năm 2020, cô nàng sành điệu nhất định phải biết

Thời trang 19/11/2019 05:39

Nếu đang có dự định đổi mới diện mạo chào đón năm 2020 sắp đến, hãy tham khảo ngay 5 màu nhuộm tóc cực hot dưới đây.

Màu tóc mới chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một diện mạo hoàn toàn khác. Ngoài chọn màu nhuộm phù hợp với làn da, phong cách, phụ nữ cũng nên lưu ý đến xu hướng thời trang.

Mới đây, Brightside đã cập nhật cho phái đẹp 5 màu nhuộm tóc hot dự định sẽ "lên ngôi" trong năm 2020 sắp tới.

5 màu nhuộm tóc hot nhất năm 2020

Màu vàng ánh đỏ

Nếu trước đây, vàng mật ong, vàng sáng, vàng nâu chiếm lĩnh xu hướng thời trang tóc thì trong năm 2020, vàng ánh đỏ chính là lựa chọn thời thượng nhất.

Vàng ánh đỏ là màu sắc có khả năng tôn da rất hiệu quả. Do đó, những cô nàng sở hữu làn da rạng rỡ, trắng hồng sẽ cực nổi bật khi để kiểu tóc này.

mau nhuom toc hot 1
Nhuộm màu vàng ánh đỏ cho mái tóc còn giúp làn da thêm rạng rỡ, trắng hồng - Ảnh: Internet
mau nhuom toc hot 2
Nếu là cô nàng sành điệu và thời thượng, hãy bắt kịp xu hướng với tóc màu vàng ánh đỏ - Ảnh: Internet
mau nhuom toc hot 3
Không cần tạo kiểu cầu kỳ, mái tóc vẫn cực nổi bật nhờ nhuộm màu vàng ánh đỏ - Ảnh: Internet

Màu nâu trà sữa

Trong năm 2020, các chuyên gia thời trang nhận định, nâu trà sữa sẽ là một trong những màu nhuộm tóc được phái đẹp ưa chuộng nhất. Màu nhuộm này sẽ mang đến cho phụ nữ nét đẹp cổ điển, đằm thắm và hết sức lãng mạn.

mau nhuom toc hot 4
Tóc dài mái rẽ ngôi nhuộm màu nâu trà sữa mang đến vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại - Ảnh: Internet
mau nhuom toc hot 5
Khi nhuộm màu nâu trà sữa với kiểu tóc uốn đuôi nhẹ, chắc chắn, bạn sẽ rất nổi bật và thu hút - Ảnh: Internet
mau nhuom toc hot 6
Nâu trà sữa nhuộm ombre nhẹ là lựa chọn tuyệt vời cho năm mới 2020 - Ảnh: Internet
mau nhuom toc hot 7
Đối với những cô nàng không thích mạo hiểm, nhuộm tóc màu nâu trà sữa là lựa chọn hợp lý nhất cho năm mới sắp đến - Ảnh: Internet

Màu đỏ/hồng san hô

San hô là tông màu pha sáng, tương tự như tông pastel ngọt ngào. Trong năm 2020, xu hướng đỏ, hồng san hô sẽ là màu nhuộm tóc cực kỳ hot.

Kiểu tóc này mang đến vẻ ngoài vừa cá tính vừa ngọt ngào cho những quý cô yêu thích vẻ ngoài tinh nghịch và đáng yêu.

mau nhuom toc hot 8
Nếu muốn thay đổi hoàn toàn diện mạo, hãy áp dụng ngay màu tóc hồng san hô này - Ảnh: Internet
mau nhuom toc hot 9
Điệu đà, dễ thương nhưng cực kỳ nổi bật và cá tính là những gì màu hồng san hô mang đến cho bạn - Ảnh: Internet
mau nhuom toc hot 10
Tóc ngắn, mái rẽ ngôi nhuộm màu hồng san hô mang đến cho bạn gái vẻ rực rỡ, kiêu kỳ và đầy khí chất - Ảnh: Internet

Màu vàng kem

Nếu chăm chỉ theo dõi các xu hướng thời trang từ Hàn Quốc, chắc chắn, bạn không còn xa lạ gì với các kiểu tóc màu vàng kem. Đây là màu nhuộm được nhiều ca sĩ, diễn viên xứ kim chi ưa chuộng.

Màu vàng kem cũng là một trong những xu hướng nhuộm tóc hot nhất năm 2020 sắp tới. 

mau nhuom toc hot 11
Làn da trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Teayeon (SNSN) càng thêm rực rỡ và tỏa sáng nhờ mái tóc màu vàng kem - Ảnh: Internet
mau nhuom toc hot 12
Những cô nàng sở hữu mái tóc ngắn cũng nên thử ngay màu vàng kem để đổi mới bản thân - Ảnh: Internet
mau nhuom toc hot 13
Mái tóc màu vàng kem sẽ giúp bạn tỏa sáng ở mọi nơi trong năm mới sắp đến - Ảnh: Internet

Hãy tham khảo rồi chọn ngay cho bản thân một trong những màu nhuộm tóc cực hot sẽ trở thành xu hướng thời trang trong năm 2020 trên, chắc chắn, bạn sẽ trở thành quý cô sành điệu, hiện đại và cuốn hút.

Tổng hợp những kiểu tóc mặc áo dài trắng cực xinh

Tổng hợp những kiểu tóc mặc áo dài trắng cực xinh

Bộ áo dài trắng vốn rất giản dị, tinh khôi sẽ càng đẹp hơn khi kết hợp với kiểu tóc phù hợp. Với những kiểu tóc mặc áo dài trắng đẹp sẽ giúp bạn nữ càng thêm phần duyên dáng.

Xem thêm
Từ khóa:   xu hướng tóc kiểu tóc mới xu hướng thời trang

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 40 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 4 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt