Tổng hợp những kiểu tóc mặc áo dài trắng cực xinh

Thời trang 22/10/2019 16:21

Bộ áo dài trắng vốn rất giản dị, tinh khôi sẽ càng đẹp hơn khi kết hợp với kiểu tóc phù hợp. Với những kiểu tóc mặc áo dài trắng đẹp sẽ giúp bạn nữ càng thêm phần duyên dáng.

Áo dài trắng tinh khôi là đại diện cho nét đẹp đằm thắm, dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh đó, đây còn là trang phục truyền thống gắn liền với các bạn học sinh, sinh viên. Tà áo dài mang đến vẻ đẹp thướt tha nữ tính.

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Áo dài trắng tinh khôi là đại diện cho nét đẹp đằm thắm, dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam

Để có thể chọn được kiểu tóc mặc áo dài trắng phù hợp, trước tiên, bạn cần nắm được về tính chất và ưu điểm của tà áo dài truyền thống của Việt Nam. 

Tà áo dài được biết đến là đại diện cho nét đẹp thẩm mỹ hòa quyện trong văn hóa đậm đà bản chất văn hóa dân tộc của Việt Nam. Chiếc áo dài vừa tạo dáng thướt tha tôn lên vẻ nữ tính, vừa kín đáo vừa quyến rũ đầy tinh tế.

Trải qua nhiều biến cố thời gian, tà áo dài vẫn trường tồn, trở thành bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam và là đồng phục vào mỗi ngày đến trường của học sinh.

Thiết kế áo dài trắng của học sinh khá đơn giản: áo sẽ dài từ cổ cho đến chân, cổ tròn ôm lấy phần cổ, phần eo và các đường may được tỉ mẩn ôm sát thân, thân áo trước và thân sau có độ dài đến khoảng mắc cá chân, đường xẻ từ hông đến hết tà. 

2. Mặc áo dài trắng để tóc kiểu gì?

Là người con gái Việt, chiếc áo dài truyền thống có lẽ không còn điều gì xa lạ. Bên cạnh áo dài truyền thông thì ngày nay, áo dài cách tân cũng là lựa chọn đang rất được lòng rất nhiều phái nữ. Không chỉ vóc dáng, mái tóc cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng để mặc áo dài đẹp. 

Khi nhắc đến các kiểu tóc khi mặc áo dài trắng thì chắc chắn đó phải là kiểu tóc đáp ứng tiêu chuẩn  vừa đơn giản vừa thật duyên dáng.

- Tóc đen mượt buông xõa tự nhiên

Tuy đơn giản nhưng lại mang đến vẻ bề ngoài vô cùng nữ tính, mềm mại. Vì vậy tóc dài thẳng, đen buông xõa tự nhiên luôn là sự lựa chọn số một của các bạn nữ sinh khi mặc áo dài.

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Tóc đen mượt buông xõa tự nhiên tuy đơn giản nhưng lại mang đến vẻ bề ngoài vô cùng nữ tính, mềm mại

Bên cạnh đó, đây là kiểu tóc không bao giờ lỗi mốt sẽ tôn lên nét đẹp dịu dàng và mềm mại của người con gái Việt khi kết hợp với tà áo dài trắng tinh khôi. Giúp tô điểm để bạn nữ trở nên thật nổi bật, thu hút. 

Để điệu hơn một chút, khi để tóc thẳng xõa dài, bạn có thể tết một đuôi ngắn và xõa một bên tóc để ôm lấy khuôn mặt. Kiểu tóc này sẽ giúp tô điểm cho nét đằm thắm tự nhiên của con gái Việt.

- Tóc lượn sóng - uốn cụp

Kiểu tóc bồng bềnh uốn nhẹ sẽ mang đến bạn gái nét đẹp vừa hiện đại vừa mang trong mình sự dịu dàng.

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Kiểu tóc bồng bềnh uốn nhẹ

Kiểu tóc uốn cụp kết hợp với mái thưa mang đến vẻ trẻ trung, dễ thương. Với kiểu tóc này, trông bạn rất hiện đại và hợp thời trang. Do đó, đây là kiểu tóc đang được các bạn trẻ yêu thích. Đặc biệt rất phù hợp cho những cô nàng thích sống ảo.

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Kiểu tóc uốn cụp kết hợp với mái thưa

 - Tóc buộc nửa đầu

So với kiểu tóc thẳng, tóc kẹp nửa cũng xinh tươi không kém và đặc biệt giúp con gái dịu dàng hơn một bậc. Kiểu tóc này thường được các bạn nữ sinh thực hiện trong những dịp quan trọng hơn một chút như khai trường hay bế giảng.

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Tóc kẹp nửa xinh tươi và đặc biệt giúp con gái dịu dàng hơn một bậc

Rất đơn giản, bạn chải tóc thẳng sau đó chia tóc thành hai nửa, nửa trên kẹp hoặc buộc chun điệu đà, nửa dưới vẫn buông xõa. Trông bạn sẽ vô cùng dịu dàng.

- Tóc dài tết mái

Với phần tóc mái bện tết lại trước trán khá nhẹ nhàng, đơn giản, mái tóc thẳng trông sẽ không còn nhàm chán và có điểm nhấn. Bạn gái thêm phần dịu dàng, hiền hậu hơn.

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Phần tóc mái tết lại khá nhẹ nhàng, đơn giản giúp tạo điểm nhấn

Kiểu tóc tết mặc áo dài học sinh càng tôn lên nét ngây thơ trong sáng của cô nữ sinh và  làm điệu cho tà áo dài hơn. Nếu không ngại tốn nhiều thời gian, các bạn nữ sinh có thể áp dụng đến trường mỗi ngày cùng áo dài trắng.

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Tóc dài tết mái tôn lên nét ngây thơ trong sáng của cô nữ sinh và làm điệu cho tà áo dài hơn

- Tóc tết đuôi sam

Trong những kiểu tóc đẹp nhất khi mặc áo dài, kiểu tóc tết đuôi sam lệch một bên là lựa chọn được khá nhiều bạn gái yêu thích. 

Đây được xem là kiểu tóc mặc áo dài truyền thống giúp tôn lên được nét đẹp duyên dáng của người con gái Việt Nam. Bên cạnh đó, kiểu tóc này giúp bạn tôn lên nét trong sáng và thanh tú của khuôn mặt. 

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Kiểu tóc tết đuôi sam lệch một bên là lựa chọn được khá nhiều bạn gái yêu thích 

 Tóc tết đuôi sam là lựa chọn phù hợp với những cô gái sở hữu mái tóc dày khó tạo kiểu. Tuy nhiên, nên tránh để kiểu tóc này với những cô nàng có bờ vai hơi thô bởi  sẽ dễ để lộ khuyết điểm của bờ vai khi mặc áo dài.

- Tóc dài xoăn sóng nhẹ

Khi lựa chọn kiểu tóc mặc áo dài cách tân, tóc dài xoăn sóng được xem là sự lựa chọn hàng đầu dành cho phái đẹp. Chị em trông sẽ nữ tính và mềm mại, dịu dàng, tinh khôi.

Sự kết đôi tuyệt đẹp này sẽ mang lại sự quyến rũ, gợi cảm cho người con gái. Đồng thời, đây là kiểu tóc dài phổ biến nhất, dành cho những cô nàng với bờ tóc ngang vai.

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Tóc dài xoăn sóng nhẹ

Đặc biệt, với những chị em sở hữu mái tóc đen huyền, có vóc dáng thanh mảnh, khi kết hợp với xoăn đuôi điệu đà sẽ cực kỳ xinh đẹp, trẻ trung trong tà áo dài.

- Tóc ngang vai

Khi diện áo dài, nếu không thích để tóc dài thì bạn có thể cắt đến ngang vai. Đừng nghĩ là áo dài phải luôn đi kèm với một mái tóc dài.

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Mái tóc ngắn ngang vai vẫn toát lên vẻ dịu dàng nữ tính, thướt tha không thua bất kỳ ai trong tà áo dài

Cô nàng có mái tóc ngắn ngang vai vẫn toát lên vẻ dịu dàng nữ tính, thướt tha không thua bất kỳ ai trong tà áo dài. Kiểu tóc này có ưu điểm là  tạo sự trẻ trung, nữ tính và dịu dàng kết hợp cùng áo dài trắng.

3. Một số mẹo nhỏ để mặc áo dài đẹp

Đồng thời với việc làm tóc đẹp khi mặc áo dài, chị em cũng cần lưu ý một số mẹo nhỏ sau:

- Lựa chọn áo dài phù hợp

Áo dài cần có kiểu dáng, chất liệu và họa tiết phù hợp. Lựa chọn các kiểu cổ tròn, cổ chữ V hay cổ đứng. Nên ưu tiên những mẫu áo dài trơn, có chất liệu mềm mại và họa tiết đơn giản. Chúng dễ phù hợp với hầu hết mọi người.

- Lựa chọn nội y

Khi mặc áo dài, cần chọn nội y lịch sự, thanh lịch, kín đáo. Tốt nhất là chọn gam màu nude hoặc cùng gam màu với áo dài.

- Trang điểm với tông màu phù hợp

Để mặc áo dài đẹp, theo các chuyên gia trang điểm, tốt nhất là nên chọn tông màu trang điểm nhẹ nhàng là những màu nhạt như nâu hồng, nâu vàng, nâu be kết hợp với son môi đỏ tươi hoặc hồng cánh sen.

- Kết hợp phụ kiện

Chuẩn bị thêm một số phụ kiện sẽ giúp tôn thêm vẻ đẹp duyên dáng cho chị em. Nên chọn: vòng cổ, nón lá, cành hoa sen.

Trên đây là chia sẻ kiểu tóc mặc áo dài trắng vừa đẹp vừa phù hợp với lứa tuổi. Hy vọng những kiểu tóc từ đơn giản đến cầu kỳ, cùng mẹo nhỏ để mặc áo dài đẹp này, sẽ giúp nữ sinh tự tin hơn khi diện những bộ áo dài đẹp. Mặc áo dài thêm duyên dáng và khoe gương mặt xinh đẹp, trong sáng khi đến trường.  

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