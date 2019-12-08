Cứ nhuộm 3 màu tóc giúp da đen nhẻm trở nên trắng ngần này, bạn sẽ 'thăng hạng' nhan sắc và trẻ ra cả chục tuổi

Ngoài việc thay đổi kiểu tóc, màu nhuộm cũng là một phương pháp làm đẹp có thể khiến vẻ ngoài của bạn trông khác biệt, mới mẻ. Chọn cho bản thân một màu nhuộm tóc phù hợp là cách nhanh nhất để "thăng hạng" nhan sắc. Dưới đây là 3 màu nhuộm tóc tôn da cực kỳ hiệu quả, đồng thời còn mang đến cho phái đẹp vẻ ngoài tươi mới, trẻ trung.

Màu nhuộm tóc tôn da, "hack" tuổi

Màu vàng hồng

Màu vàng sáng thường rất kén da, tuy nhiên, pha một chút ánh hồng sẽ mang đến kết quả toàn toàn khác. Ngoài khả năng giúp làn da tươi tắn hơn, màu nhuộm tóc này còn là phương pháp để bạn "ăn gian" tuổi tác hiệu quả.