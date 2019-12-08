Cứ nhuộm 3 màu tóc giúp da đen nhẻm trở nên trắng ngần này, bạn sẽ 'thăng hạng' nhan sắc và trẻ ra cả chục tuổi

Mới đây, Brightside đã thống kê ra 3 màu nhuộm tóc tôn da có khả năng "ăn gian" tuổi tác giúp phụ nữ trở nên rạng ngời và tươi trẻ ngay tức thì.
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Ngoài việc thay đổi kiểu tóc, màu nhuộm cũng là một phương pháp làm đẹp có thể khiến vẻ ngoài của bạn trông khác biệt, mới mẻ. Chọn cho bản thân một màu nhuộm tóc phù hợp là cách nhanh nhất để "thăng hạng" nhan sắc. Dưới đây là 3 màu nhuộm tóc tôn da cực kỳ hiệu quả, đồng thời còn mang đến cho phái đẹp vẻ ngoài tươi mới, trẻ trung.
Màu nhuộm tóc tôn da, "hack" tuổi
Màu vàng hồng
Màu vàng sáng thường rất kén da, tuy nhiên, pha một chút ánh hồng sẽ mang đến kết quả toàn toàn khác. Ngoài khả năng giúp làn da tươi tắn hơn, màu nhuộm tóc này còn là phương pháp để bạn "ăn gian" tuổi tác hiệu quả.
Màu nâu hạt dẻ
Sở dĩ suốt nhiều năm qua, tóc màu nâu hạt dẻ chưa bao giờ lỗi mốt là vì khả năng tôn da, mang đến vẻ ngoài quyến rũ và sang chảnh tuyệt vời vốn có. Tết này, hãy áp dụng cho mái tóc màu nâu ấm áp nhưng thời thượng này.
Màu nâu lạnh
Nâu lạnh là phương pháp phủ ánh kim nhẹ lên mái tóc. Phong cách này mang đến sự trẻ trung, thời trang và phá cách cho phái đẹp. Đây là một trong những màu nhuộm tóc giúp bạn trẻ ra cả chục tuổi một cách cực đơn giản.
Còn chần chừ gì nữa mà chưa áp dụng ngay một trong những màu nhuộm tóc tôn da, "ăn gian" tuổi tác trên để thay đổi bản thân trong năm mới sắp đến. Chắc chắn, bạn sẽ trở nên cực kỳ xinh đẹp và cuốn hút.