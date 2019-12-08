Cứ nhuộm 3 màu tóc giúp da đen nhẻm trở nên trắng ngần này, bạn sẽ 'thăng hạng' nhan sắc và trẻ ra cả chục tuổi

Thời trang 08/12/2019 05:30

Mới đây, Brightside đã thống kê ra 3 màu nhuộm tóc tôn da có khả năng "ăn gian" tuổi tác giúp phụ nữ trở nên rạng ngời và tươi trẻ ngay tức thì.

Ngoài việc thay đổi kiểu tóc, màu nhuộm cũng là một phương pháp làm đẹp có thể khiến vẻ ngoài của bạn trông khác biệt, mới mẻ. Chọn cho bản thân một màu nhuộm tóc phù hợp là cách nhanh nhất để "thăng hạng" nhan sắc. Dưới đây là 3 màu nhuộm tóc tôn da cực kỳ hiệu quả, đồng thời còn mang đến cho phái đẹp vẻ ngoài tươi mới, trẻ trung. 

Màu nhuộm tóc tôn da, "hack" tuổi

Màu vàng hồng

Màu vàng sáng thường rất kén da, tuy nhiên, pha một chút ánh hồng sẽ mang đến kết quả toàn toàn khác. Ngoài khả năng giúp làn da tươi tắn hơn, màu nhuộm tóc này còn là phương pháp để bạn "ăn gian" tuổi tác hiệu quả.

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Nhuộm tóc với màu vàng hồng sẽ mang đến cho bạn một diện mạo cực kỳ thu hút - Ảnh: Internet
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Những cô nàng sở hữu làn da bánh mật sẽ trông rạng ngời, tươi tắn hơn với màu nhuộm tóc này - Ảnh: Internet
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Mái tóc ngắn cá tính càng thêm nổi bật với màu vàng hồng ngọt ngào, tỏa sáng - Ảnh: Internet

Màu nâu hạt dẻ

Sở dĩ suốt nhiều năm qua, tóc màu nâu hạt dẻ chưa bao giờ lỗi mốt là vì khả năng tôn da, mang đến vẻ ngoài quyến rũ và sang chảnh tuyệt vời vốn có. Tết này, hãy áp dụng cho mái tóc màu nâu ấm áp nhưng thời thượng này.

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Màu nâu hạt dẻ kết hợp với mái tóc dài, uốn xoăn nhẹ nhàng và mái rẻ ngôi càng giúp bạn gái trở nên quyến rũ, gợi cảm - Ảnh: Internet
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Màu tóc này cực kỳ phù hợp với các kiểu tóc uốn bồng bềnh - Ảnh: Internet
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Để làn da bật tông trở nên hồng hào, tươi tắn, hãy nhuộm ngay cho mái tóc của bạn màu nâu hạt dẻ - Ảnh: Internet

Màu nâu lạnh

Nâu lạnh là phương pháp phủ ánh kim nhẹ lên mái tóc. Phong cách này mang đến sự trẻ trung, thời trang và phá cách cho phái đẹp. Đây là một trong những màu nhuộm tóc giúp bạn trẻ ra cả chục tuổi một cách cực đơn giản.

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Màu nâu lạnh hay còn gọi là nâu ánh kim là xu hướng tóc cực kỳ hot trong năm 2020 tới - Ảnh: Internet
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Khi nhuộm màu tóc này, bạn sẽ trông rất cuốn hút, toát lên khí chất sang chảnh của quý cô hiện đại - Ảnh: Internet
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Làn da trở nên trắng hồng, các đường nét trên khuôn mặt trông trẻ trung, sắc sảo hơn khi nhuộm màu tóc này - Ảnh: Internet

Còn chần chừ gì nữa mà chưa áp dụng ngay một trong những màu nhuộm tóc tôn da, "ăn gian" tuổi tác trên để thay đổi bản thân trong năm mới sắp đến. Chắc chắn, bạn sẽ trở nên cực kỳ xinh đẹp và cuốn hút.

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