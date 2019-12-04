Cô nàng mặt tròn, mũm mĩm mà để 5 kiểu tóc này sẽ cực đáng yêu, xinh xắn 'hết phần thiên hạ'

Để trở nên trẻ trung, xinh xắn hơn trong năm mới, những cô nàng sở hữu khuôn mặt tròn nên cắt ngay 5 kiểu tóc dưới đây.
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Chọn lựa kiểu tóc là một việc tốn khá nhiều thời gian, đặc biệt là đối với những cô nàng sở hữu khuôn mặt tròn trịa, mũm mĩm. Thấu hiểu được nỗi khổ này, bài viết sẽ gợi ý 5 kiểu tóc dành cho khuôn mặt tròn cực kỳ thời thượng và hợp xu hướng năm mới.
Kiểu tóc dành cho khuôn mặt tròn
Đa phần người sở hữu khuôn mặt tròn hay thân hình mũm mĩm đều rất tự ti về bản thân. Đây là do bạn chưa tìm ra được kiểu tóc và phong cách thời trang phù hợp. Do đó, đừng lo lắng mà hãy tham khảo ngay 5 kiểu tóc dành cho khuôn mặt tròn dưới đây.
Tóc ngắn ngang vai duỗi cúp
Từ năm 2018, tóc ngắn ngang vai là phong cách cực kỳ hot và được rất nhiều phụ nữ chọn lựa. Đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho những cô nàng sở hữu khuôn mặt tròn.
Tóc tỉa layer
Năm 2020, các chuyên gia thời trang dự đoán kiểu tóc tỉa layer chính là xu hướng hot nhất. Nếu là một cô nàng thời thượng và hiện đại, cô nàng sở hữu khuôn mặt tròn chắc chắn không nên bỏ qua phong cách này.
Tóc tỉa layer được tạo kiểu theo từng lớp tạo nên mái tóc bồng bềnh, che lấp đi khuyết điểm về khuôn cằm đầy đặn, tròn trịa rất hiệu quả.
Tóc dài mái rẽ ngôi
Mái rẽ ngôi chính là kiểu tóc làm tăng chiều dài khuôn mặt, điều rất cần thiết đối với những ai sở hữu khuôn mặt tròn. Kết hợp với kiểu tóc dài bồng bềnh, mái rẽ ngôi giúp phụ nữ trở nên thu hút hơn rất nhiều.
Tóc pixie
Nếu đang muốn thay đổi diện mạo một cách "ngoạn mục" và ấn tượng trong năm mới 2020, hãy chọn kiểu tóc ngắn pixie cá tính. Tưởng chừng vô lý nhưng kiểu tóc này rất phù hợp với những ai có khuôn mặt tròn và ngắn.
Tóc mái thưa Hàn Quốc
Dù chọn bất kỳ kiểu tóc nào từ ngắn đến dài chỉ cần kết hợp với mái thưa Hàn Quốc, khuôn mặt tròn cũng sẽ trở nên nhỏ nhắn và đáng yêu ngay.
Chỉ cần thay đổi bản thân một chút với những kiểu tóc phù hợp dành cho khuôn mặt tròn, dù sở hữu vóc dáng mũm mĩm, bạn sẽ trở nên xinh xắn, đáng yêu ngay tức thì.