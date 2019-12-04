Cô nàng mặt tròn, mũm mĩm mà để 5 kiểu tóc này sẽ cực đáng yêu, xinh xắn 'hết phần thiên hạ'

Để trở nên trẻ trung, xinh xắn hơn trong năm mới, những cô nàng sở hữu khuôn mặt tròn nên cắt ngay 5 kiểu tóc dưới đây.

Chọn lựa kiểu tóc là một việc tốn khá nhiều thời gian, đặc biệt là đối với những cô nàng sở hữu khuôn mặt tròn trịa, mũm mĩm. Thấu hiểu được nỗi khổ này, bài viết sẽ gợi ý 5 kiểu tóc dành cho khuôn mặt tròn cực kỳ thời thượng và hợp xu hướng năm mới. Kiểu tóc dành cho khuôn mặt tròn Đa phần người sở hữu khuôn mặt tròn hay thân hình mũm mĩm đều rất tự ti về bản thân. Đây là do bạn chưa tìm ra được kiểu tóc và phong cách thời trang phù hợp. Do đó, đừng lo lắng mà hãy tham khảo ngay 5 kiểu tóc dành cho khuôn mặt tròn dưới đây.

Tóc ngắn ngang vai duỗi cúp Từ năm 2018, tóc ngắn ngang vai là phong cách cực kỳ hot và được rất nhiều phụ nữ chọn lựa. Đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho những cô nàng sở hữu khuôn mặt tròn. Không chỉ phù hợp với khuôn mặt tròn, kiểu tóc ngang vai duỗi cúp còn giúp phụ nữ trông trẻ trung hơn rất nhiều - Ảnh: Internet Nếu sở hữu khuôn mặt tròn dài, bạn nên chọn kiểu tóc ngang vai duỗi cúp với mái rẽ ngôi để tạo vẻ thanh tú - Ảnh: Internet Nhuộm màu cho mái tóc ngang vai duỗi cúp cũng là một mẹo hay giúp nhan sắc thêm phần tươi mới, xinh đẹp - Ảnh: Internet Tóc tỉa layer Năm 2020, các chuyên gia thời trang dự đoán kiểu tóc tỉa layer chính là xu hướng hot nhất. Nếu là một cô nàng thời thượng và hiện đại, cô nàng sở hữu khuôn mặt tròn chắc chắn không nên bỏ qua phong cách này.

Tóc tỉa layer được tạo kiểu theo từng lớp tạo nên mái tóc bồng bềnh, che lấp đi khuyết điểm về khuôn cằm đầy đặn, tròn trịa rất hiệu quả. Tóc tỉa layer tạo thành từng lớp xếp tầng lên nhau mang đến vẻ bồng bềnh, quyến rũ và giúp khuôn mặt tròn trông thon gọn hơn - Ảnh: Internet Tóc tỉa layer sẽ là xu hướng hot nhất trong năm 2020 - Ảnh: Internet Khuôn mặt tròn sẽ trở nên thon gọn, thanh tú hơn khi để tóc tỉa layer - Ảnh: Internet Tóc dài mái rẽ ngôi Mái rẽ ngôi chính là kiểu tóc làm tăng chiều dài khuôn mặt, điều rất cần thiết đối với những ai sở hữu khuôn mặt tròn. Kết hợp với kiểu tóc dài bồng bềnh, mái rẽ ngôi giúp phụ nữ trở nên thu hút hơn rất nhiều. Mái rẽ ngôi kết hợp với kiểu tóc dài giúp các đường nét trên khuôn mặt trông sắc sảo hơn - Ảnh: Internet Khuôn mặt tròn bỗng trở nên V-line, nhỏ nhắn khi để tóc mái dài rẽ ngôi - Ảnh: Internet Cô nàng sở hữu khuôn mặt tròn sẽ thêm phần nhí nhảnh, đáng yêu mà không kém phần nữ tính với kiểu tóc mái dài - Ảnh: Internet Tóc pixie Nếu đang muốn thay đổi diện mạo một cách "ngoạn mục" và ấn tượng trong năm mới 2020, hãy chọn kiểu tóc ngắn pixie cá tính. Tưởng chừng vô lý nhưng kiểu tóc này rất phù hợp với những ai có khuôn mặt tròn và ngắn. Tóc pixie với mái xéo giúp khuôn mặt tròn trông nhỏ nhắn ngay - Ảnh: Internet Tóc ngắn pixie kết hợp với mái thưa vừa đáng yêu, xinh xắn vừa cá tính, ấn tượng - Ảnh: Internet Cô nàng mũm mĩm, tròn trịa bỗng trông cực cá tính và phá cách với tóc pixie - Ảnh: Internet Tóc mái thưa Hàn Quốc Dù chọn bất kỳ kiểu tóc nào từ ngắn đến dài chỉ cần kết hợp với mái thưa Hàn Quốc, khuôn mặt tròn cũng sẽ trở nên nhỏ nhắn và đáng yêu ngay. Tóc ngắn ngang vai và mái thưa là bộ đôi hoàn hảo dành cho cô nàng có khuôn cằm tròn trịa - Ảnh: Internet Mái thưa sẽ giúp khuôn mặt trở nên nhỏ nhắn và xinh xắn hơn - Ảnh: Internet Mái thưa kết hợp với kiểu tóc dài uốn xoăn vẫn rất phù hợp với khuôn mặt tròn - Ảnh: Internet Chỉ cần thay đổi bản thân một chút với những kiểu tóc phù hợp dành cho khuôn mặt tròn, dù sở hữu vóc dáng mũm mĩm, bạn sẽ trở nên xinh xắn, đáng yêu ngay tức thì.

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