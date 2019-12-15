Sợ tóc ngắn quá đơn điệu, hãy học ngay 5 cách tạo kiểu này, bạn sẽ trẻ ra cả chục tuổi, tươi tắn và xinh đẹp vô cùng

Thông thường, đối với nhiều bạn gái, khi cắt tóc ngắn chỉ để xõa chứ không tạo được nhiều kiểu. Tuy nhiên, điều này không hề khó nhằn như bạn vẫn nghĩ vì tóc ngắn có rất nhiều cách để biến tấu. Hãy theo dõi các cách tạo kiểu cho tóc ngắn dưới đây để thay đổi diện mạo trong tích tắc.

Cách tạo kiểu cho mái tóc ngắn

Tóc buộc nửa đầu

Cứ xõa mãi sẽ khiến kiểu tóc ngắn đơn điệu, thay vào đó, bạn hãy buộc củ tỏi nửa đầu để trông mới mẻ hơn. Kiểu tóc này mang đến cho phái đẹp vẻ ngoài vừa năng động, phá cách vừa đằm thắm, đáng yêu.