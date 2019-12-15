Sợ tóc ngắn quá đơn điệu, hãy học ngay 5 cách tạo kiểu này, bạn sẽ trẻ ra cả chục tuổi, tươi tắn và xinh đẹp vô cùng

Mái tóc ngắn sẽ không còn đơn điệu nữa nếu bạn biết được 5 cách tạo kiểu với đầy đủ phong cách từ cá tính đến điệu đà, năng động đến thùy mị dưới đây.
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- Cô nàng mặt tròn, mũm mĩm mà để 5 kiểu tóc này sẽ cực đáng yêu, xinh xắn 'hết phần thiên hạ'
Thông thường, đối với nhiều bạn gái, khi cắt tóc ngắn chỉ để xõa chứ không tạo được nhiều kiểu. Tuy nhiên, điều này không hề khó nhằn như bạn vẫn nghĩ vì tóc ngắn có rất nhiều cách để biến tấu. Hãy theo dõi các cách tạo kiểu cho tóc ngắn dưới đây để thay đổi diện mạo trong tích tắc.
Cách tạo kiểu cho mái tóc ngắn
Tóc buộc nửa đầu
Cứ xõa mãi sẽ khiến kiểu tóc ngắn đơn điệu, thay vào đó, bạn hãy buộc củ tỏi nửa đầu để trông mới mẻ hơn. Kiểu tóc này mang đến cho phái đẹp vẻ ngoài vừa năng động, phá cách vừa đằm thắm, đáng yêu.
Tóc ngắn tết đuôi sam hai bên
Nếu ưa chuộng vẻ ngoài điệu đà, bánh bèo, kiểu tóc tết đuôi sam hai bên cực kỳ với cô nàng tóc ngắn. Kiểu tóc này sẽ rất phù hợp với những chiếc đầm nữ tính, xinh xắn.
Tóc ngắn buộc thấp
Không có thời gian, không khéo tay, bạn hãy chọn cách tạo kiểu đơn giản nhưng sang chảnh này cho mái tóc ngắn. Tóc ngắn buộc thấp tuy đơn giản nhưng mang đến sự kiêu kì, quý phái vừa đủ cho phụ nữ.
Nắm vững các cách tạo kiểu cho tóc ngắn đơn giản trên, bạn sẽ xuất hiện với diện mạo đầy biến hóa. Những kiểu tóc này không hề khó tạo kiểu, chỉ cần vài lần áp dụng, bạn sẽ thành thạo ngay.