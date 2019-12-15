Sợ tóc ngắn quá đơn điệu, hãy học ngay 5 cách tạo kiểu này, bạn sẽ trẻ ra cả chục tuổi, tươi tắn và xinh đẹp vô cùng

Thời trang 15/12/2019 12:00

Mái tóc ngắn sẽ không còn đơn điệu nữa nếu bạn biết được 5 cách tạo kiểu với đầy đủ phong cách từ cá tính đến điệu đà, năng động đến thùy mị dưới đây.

Thông thường, đối với nhiều bạn gái, khi cắt tóc ngắn chỉ để xõa chứ không tạo được nhiều kiểu. Tuy nhiên, điều này không hề khó nhằn như bạn vẫn nghĩ vì tóc ngắn có rất nhiều cách để biến tấu. Hãy theo dõi các cách tạo kiểu cho tóc ngắn dưới đây để thay đổi diện mạo trong tích tắc.

Cách tạo kiểu cho mái tóc ngắn

Tóc buộc nửa đầu

Cứ xõa mãi sẽ khiến kiểu tóc ngắn đơn điệu, thay vào đó, bạn hãy buộc củ tỏi nửa đầu để trông mới mẻ hơn. Kiểu tóc này mang đến cho phái đẹp vẻ ngoài vừa năng động, phá cách vừa đằm thắm, đáng yêu. 

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Cách tạo kiểu tóc ngắn buộc nửa đầu này rất đơn giản nhưng mang đến vẻ ngoài vô cùng xinh xắn - Ảnh: Internet
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Tóc ngắn uốn xoăn gợn sóng cực kỳ phù hợp với kiểu buộc củ tỏi cao này - Ảnh: Internet
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Cá tính nhưng không kém phần điệu đà với kiểu tóc buộc củ tỏi nửa đầu - Ảnh: Internet

Tóc ngắn tết đuôi sam hai bên

Nếu ưa chuộng vẻ ngoài điệu đà, bánh bèo, kiểu tóc tết đuôi sam hai bên cực kỳ với cô nàng tóc ngắn. Kiểu tóc này sẽ rất phù hợp với những chiếc đầm nữ tính, xinh xắn. 

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Tóc ngắn tết đuôi sam hai bên điệu đà giúp bạn gái thêm phần trẻ trung và xinh xắn - Ảnh: Internet
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Kiểu tóc này sẽ giúp phụ nữ ăn gian tuổi tác và trở nên tươi tắn hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Tóc ngắn buộc thấp

Không có thời gian, không khéo tay, bạn hãy chọn cách tạo kiểu đơn giản nhưng sang chảnh này cho mái tóc ngắn. Tóc ngắn buộc thấp tuy đơn giản nhưng mang đến sự kiêu kì, quý phái vừa đủ cho phụ nữ.

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Tóc ngắn buộc thấp cùng mái dài rẽ ngôi là bộ đôi cực kỳ hoàn hảo giúp phụ nữ thêm phần quý phái - Ảnh: Internet
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Buộc thấp tóc ngắn, đánh rối phần mái dài giúp vẻ ngoài thêm phần gợi cảm và quyến rũ - Ảnh: Internet
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Kiểu tóc ngắn buộc thấp này có thể diện đến các buổi tiệc sang trọng - Ảnh: Internet

Nắm vững các cách tạo kiểu cho tóc ngắn đơn giản trên, bạn sẽ xuất hiện với diện mạo đầy biến hóa. Những kiểu tóc này không hề khó tạo kiểu, chỉ cần vài lần áp dụng, bạn sẽ thành thạo ngay.  

Là phụ nữ nhất định phải biết 3 kiểu tóc 'hack tuổi' này, cứ cắt là xinh đẹp hết nấc, trẻ trung như gái 20

Là phụ nữ nhất định phải biết 3 kiểu tóc 'hack tuổi' này, cứ cắt là xinh đẹp hết nấc, trẻ trung như gái 20

Chỉ cần chọn cho bản thân một trong những kiểu tóc ăn gian tuổi tác dưới đây, chắc chắn, bạn sẽ trở thành cô nàng xinh đẹp, đáng yêu và trẻ trung hơn rất nhiều.

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