Là phụ nữ nhất định phải biết 3 kiểu tóc 'hack tuổi' này, cứ cắt là xinh đẹp hết nấc, trẻ trung như gái 20

Chỉ cần chọn cho bản thân một trong những kiểu tóc ăn gian tuổi tác dưới đây, chắc chắn, bạn sẽ trở thành cô nàng xinh đẹp, đáng yêu và trẻ trung hơn rất nhiều.
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Đôi khi, không cần đến các phương pháp thẩm mỹ hay cực khổ chăm sóc làn da, bạn vẫn có thể sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung hơn so với tuổi thật. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra nếu phụ nữ tìm cho bản thân một kiểu tóc ăn gian tuổi phù hợp.
Một số kiểu tóc như bob, lob, mái thưa... sẽ giúp diện mạo của phái đẹp trở nên trẻ trung, tươi tắn và tràn đầy sức sống. Đây chính là những kiểu tóc có khả năng ăn gian tuổi tác hiệu quả nhất.
Tóc bob cá tính
Với độ dài ngang cằm, tóc bob không chỉ là "trợ thủ" ăn gian tuổi tác mà còn là "cứu cánh" cho những cô nàng có khuôn mặt tròn trịa, mũm mĩm. Hơn thế, kiểu tóc ngắn này đang là xu hướng được rất nhiều người ưa chuộng.
Tóc mái thưa Hàn Quốc
Dù để bất kỳ kiểu tóc nào, chỉ cần kết hợp với mái thưa Hàn Quốc đầy điệu đà, bạn sẽ trông như trẻ ra đến cả chục tuổi. Tết này, hãy thử nghiệm ngay, chắc chắn, kết quả sẽ khiến bạn cực kỳ kinh ngạc.
Tóc thẳng tự nhiên
Đôi khi quá cầu kỳ sẽ khiến vẻ ngoài của phụ nữ trở nên già nua, do đó, để vẻ ngoài của bản thân trông xinh xắn, trẻ trung, bạn nên chọn kiểu tóc thật đơn giản. Trong đó, kiểu tóc thẳng tự nhiên vẫn là lựa chọn số 1.
Trên đây là 3 kiểu tóc có khả năng ăn gian tuổi tác rất hiệu quả mà bạn có thể áp dụng ngay trong năm mới 2020 sắp tới.