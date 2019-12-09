Là phụ nữ nhất định phải biết 3 kiểu tóc 'hack tuổi' này, cứ cắt là xinh đẹp hết nấc, trẻ trung như gái 20

Thời trang 09/12/2019 05:35

Chỉ cần chọn cho bản thân một trong những kiểu tóc ăn gian tuổi tác dưới đây, chắc chắn, bạn sẽ trở thành cô nàng xinh đẹp, đáng yêu và trẻ trung hơn rất nhiều.

Đôi khi, không cần đến các phương pháp thẩm mỹ hay cực khổ chăm sóc làn da, bạn vẫn có thể sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung hơn so với tuổi thật. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra nếu phụ nữ tìm cho bản thân một kiểu tóc ăn gian tuổi phù hợp.

Một số kiểu tóc như bob, lob, mái thưa... sẽ giúp diện mạo của phái đẹp trở nên trẻ trung, tươi tắn và tràn đầy sức sống. Đây chính là những kiểu tóc có khả năng ăn gian tuổi tác hiệu quả nhất. 

Tóc bob cá tính

Với độ dài ngang cằm, tóc bob không chỉ là "trợ thủ" ăn gian tuổi tác mà còn là "cứu cánh" cho những cô nàng có khuôn mặt tròn trịa, mũm mĩm. Hơn thế, kiểu tóc ngắn này đang là xu hướng được rất nhiều người ưa chuộng. 

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Ngọc Trinh dường như trở thành cô nàng đôi mươi trẻ trung, xinh đẹp nhờ mái tóc bob duỗi cúp đuôi màu nâu vàng phong cách - Ảnh: Internet
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Tóc bob duỗi cúp đuôi và mái thưa cũng là lựa chọn tuyệt vời giúp phụ nữ trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh: Internet
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Nếu muốn trông trẻ trung và cá tính hơn, hãy cắt ngay kiểu tóc bob duỗi cúp đuôi này - Ảnh: Internet

Tóc mái thưa Hàn Quốc

Dù để bất kỳ kiểu tóc nào, chỉ cần kết hợp với mái thưa Hàn Quốc đầy điệu đà, bạn sẽ trông như trẻ ra đến cả chục tuổi. Tết này, hãy thử nghiệm ngay, chắc chắn, kết quả sẽ khiến bạn cực kỳ kinh ngạc. 

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Để tóc mái thưa, bạn sẽ trông trẻ trung, đáng yêu như cô nàng nữ sinh 18 - Ảnh: Internet
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Tóc ngắn và mái thưa là bộ đôi hack tuổi tuyệt vời nhất dành cho phụ nữ - Ảnh: Internet
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Cắt tóc ngắn uốn xoăn nhẹ kết hợp cùng mái thưa, bạn không chỉ trẻ trung mà còn cực kỳ sang chảnh - Ảnh: Internet

Tóc thẳng tự nhiên

Đôi khi quá cầu kỳ sẽ khiến vẻ ngoài của phụ nữ trở nên già nua, do đó, để vẻ ngoài của bản thân trông xinh xắn, trẻ trung, bạn nên chọn kiểu tóc thật đơn giản. Trong đó, kiểu tóc thẳng tự nhiên vẫn là lựa chọn số 1.

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Tóc thẳng tự nhiên vẫn là lựa chọn tuyệt vời vì giúp phụ nữ trông trẻ trung, dịu dàng - Ảnh: Internet
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Không cần quá cầu kì, với mái tóc bob thẳng tự nhiên, bạn cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn với vẻ ngoài đáng yêu, tươi tắn - Ảnh: Internet
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Kiểu tóc dài tỉa layer thẳng tự nhiên tuy đơn giản nhưng cực kỳ thời trang và phù hợp với những cô nàng nữ tính - Ảnh: Internet

Trên đây là 3 kiểu tóc có khả năng ăn gian tuổi tác rất hiệu quả mà bạn có thể áp dụng ngay trong năm mới 2020 sắp tới.

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