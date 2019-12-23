Đã tìm ra kiểu tóc ngắn có khả năng 'hack dáng' khuôn mặt đỉnh nhất, nàng mũm mĩm cứ cắt là trông V-line, xinh xắn bội phần

Thời trang 23/12/2019 05:35

Đây là một tin cực vui đối với những cô nàng hơi mũm mĩm, vì kiểu tóc cho khuôn mặt tròn dưới đây sẽ mang đến cho bạn diện mạo mới xinh đẹp, tỏa sáng hơn.

Năm mới sắp đến, các cô nàng mũm mĩm đang lo lắng vì không biết nên chọn kiểu tóc cho khuôn mặt tròn thế nào. Bài viết dưới đây sẽ giúp người sở hữu khuôn mặt tròn trịa tìm được kiểu tóc phù hợp nhất.

Kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt tròn

Khuôn mặt tròn sẽ có đôi má bầu bĩnh, khuôn cằm mũm mĩm, một kiểu tóc phù hợp sẽ phải che giấu được các khuyết điểm này. Trong các phong cách, kiểu tóc bob uốn cúp chính là lựa chọn tuyệt vời nhất. 

Tóc bob với độ dài ngang cằm, kết hợp với cách tạo kiểu cúp nhẹ phần đuôi sẽ tạo cảm giác khuôn cằm thon gọn, nhỏ nhắn hơn. Điều này giúp cô nàng mũm mĩm trông vô cùng đáng yêu, xinh đẹp. 

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Không chỉ phù hợp với khuôn mặt tròn, kiểu tóc bob uốn cúp đuôi còn mang đến cho phụ nữ vẻ ngoài trẻ trung, xinh xắn - Ảnh: Internet
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Nếu muốn khuôn mặt tròn trở nên V-line hơn, bạn chỉ cần cắt ngay kiểu tóc bob uốn cúp này - Ảnh: Internet

Ngoài cách tạo kiểu phần đuôi, bạn có thể phá cách hơn với kiểu uốn rối phần trên. Lựa chọn này sẽ giúp phụ nữ trông thu hút, cực kỳ thời thượng. 

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Kiểu tóc bob uốn lọn cúp chữ C giúp bạn gái thêm phần tỏa sáng, rạng ngời - Ảnh: Internet
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Tóc bob ngắn uốn nhẹ nhàng, tạo kiểu ôm sát khuôn cằm đúng là chân ái với các cô nàng mũm mĩm - Ảnh: Internet

Để năm mới thêm phần thu hút, tỏa sáng, bên cạnh việc cắt và tạo kiểu, bạn có thể đổi màu tóc. Màu nâu ấm, nâu ánh kim, hồng san hô đang là những xu hướng màu nhuộm cực kỳ hot trong thời điểm hiện tại. 

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Nếu không ưa mạo hiểm, hãy chọn cho mái tóc ngắn của mình màu nâu ấm để tôn lên làn da trắng hồng - Ảnh: Internet
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Nếu sở hữu làn da đẹp, bạn nên chọn các màu có tông sáng để nhan sắc thêm phần xinh đẹp, quyến rũ. Điều này sẽ đánh lừa ánh nhìn, không ai còn chú ý đến khuôn mặt tròn trịa, mũm mĩm nữa - Ảnh: Internet

Còn ngần ngại gì mà chưa làm mới bản thân với các kiểu tóc dành cho khuôn mặt tròn trên? Đừng vì tự ti mà khiến bản thân trở nên khép nép và bó buộc vào bất kỳ khuôn khổ nào. Thay vào đó, hãy tự tin tỏa sáng để trở nên cuốn hút, quyến rũ và xinh đẹp hơn bội phần.

5 màu nhuộm tóc hot nhất năm 2020, cô nàng sành điệu nhất định phải biết

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