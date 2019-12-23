Đã tìm ra kiểu tóc ngắn có khả năng 'hack dáng' khuôn mặt đỉnh nhất, nàng mũm mĩm cứ cắt là trông V-line, xinh xắn bội phần

Đây là một tin cực vui đối với những cô nàng hơi mũm mĩm, vì kiểu tóc cho khuôn mặt tròn dưới đây sẽ mang đến cho bạn diện mạo mới xinh đẹp, tỏa sáng hơn.
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Năm mới sắp đến, các cô nàng mũm mĩm đang lo lắng vì không biết nên chọn kiểu tóc cho khuôn mặt tròn thế nào. Bài viết dưới đây sẽ giúp người sở hữu khuôn mặt tròn trịa tìm được kiểu tóc phù hợp nhất.
Kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt tròn
Khuôn mặt tròn sẽ có đôi má bầu bĩnh, khuôn cằm mũm mĩm, một kiểu tóc phù hợp sẽ phải che giấu được các khuyết điểm này. Trong các phong cách, kiểu tóc bob uốn cúp chính là lựa chọn tuyệt vời nhất.
Tóc bob với độ dài ngang cằm, kết hợp với cách tạo kiểu cúp nhẹ phần đuôi sẽ tạo cảm giác khuôn cằm thon gọn, nhỏ nhắn hơn. Điều này giúp cô nàng mũm mĩm trông vô cùng đáng yêu, xinh đẹp.
Ngoài cách tạo kiểu phần đuôi, bạn có thể phá cách hơn với kiểu uốn rối phần trên. Lựa chọn này sẽ giúp phụ nữ trông thu hút, cực kỳ thời thượng.
Để năm mới thêm phần thu hút, tỏa sáng, bên cạnh việc cắt và tạo kiểu, bạn có thể đổi màu tóc. Màu nâu ấm, nâu ánh kim, hồng san hô đang là những xu hướng màu nhuộm cực kỳ hot trong thời điểm hiện tại.
Còn ngần ngại gì mà chưa làm mới bản thân với các kiểu tóc dành cho khuôn mặt tròn trên? Đừng vì tự ti mà khiến bản thân trở nên khép nép và bó buộc vào bất kỳ khuôn khổ nào. Thay vào đó, hãy tự tin tỏa sáng để trở nên cuốn hút, quyến rũ và xinh đẹp hơn bội phần.