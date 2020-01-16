3 kiểu tóc ngắn làm thay đổi cuộc sống của phụ nữ U40, cứ cắt là trẻ ra cả chục tuổi ngay

Tuổi tác khiến vẻ ngoài trông già nua, kém sắc là một vấn đề đáng lo ngại trong những dịp lễ hội đối với phụ nữ U40. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn có thể giải quyết được nếu bạn chọn đúng kiểu tóc phù hợp. Dưới đây là 3 kiểu tóc ngắn trẻ trung dành cho phụ nữ U40 trong dịp Tết này.

Kiểu tóc ngắn trẻ trung cho phụ nữ U40

Tóc ngắn pixie

Một trong những kiểu tóc cổ điển và có tác dụng "ăn gian" tuổi tác hiệu quả nhất là kiểu pixie. Kiểu tóc này sẽ mang đến cho phụ nữ vẻ ngoài cá tính, tươi trẻ và cực kỳ hiện đại.