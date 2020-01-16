3 kiểu tóc ngắn làm thay đổi cuộc sống của phụ nữ U40, cứ cắt là trẻ ra cả chục tuổi ngay

Thời trang 16/01/2020 05:30

Mới đây, Shefinds vừa đăng tải danh sách 3 kiểu tóc ngắn trẻ trung dành cho phụ nữ U40 giúp bạn trở nên năng động và khỏe khoắn hơn.

Tuổi tác khiến vẻ ngoài trông già nua, kém sắc là một vấn đề đáng lo ngại trong những dịp lễ hội đối với phụ nữ U40. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn có thể giải quyết được nếu bạn chọn đúng kiểu tóc phù hợp. Dưới đây là 3 kiểu tóc ngắn trẻ trung dành cho phụ nữ U40 trong dịp Tết này.

Kiểu tóc ngắn trẻ trung cho phụ nữ U40

Tóc ngắn pixie

Một trong những kiểu tóc cổ điển và có tác dụng "ăn gian" tuổi tác hiệu quả nhất là kiểu pixie. Kiểu tóc này sẽ mang đến cho phụ nữ vẻ ngoài cá tính, tươi trẻ và cực kỳ hiện đại.

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Tóc ngắn pixie mang đến vẻ ngoài trẻ trung, năng động và tràn đầy sức sống cho phụ nữ U40 - Ảnh: Internet
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Tóc ngắn pixie sẽ giúp phụ nữ U40 thay đổi hoàn toàn diện mạo trong Tết này - Ảnh: Internet
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Tết này, nếu muốn trẻ trung hơn tuổi thật và sở hữu nhan sắc tỏa sáng, hãy cắt ngay kiểu tóc pixie này - Ảnh: Internet

Tóc ngắn uốn xoăn sóng

Cách tạo kiểu xoắn nước mang đến phong cách cổ điển, cuốn hút. Không những thế, kiểu tóc ngắn này còn mang đến cho phụ nữ U40 vẻ ngoài trẻ trung vô cùng.

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Tóc ngắn uốn xoăn gợn sóng nhẹ nhàng, cổ điển mà vô cùng quyến rũ - Ảnh: Internet
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Tóc ngắn uốn gợn sóng giúp phụ nữ U40 thêm phần trẻ trung và tươi tắn - Ảnh: Internet
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Tết này, bạn hãy thay đổi bản thân ngay với kiểu tóc ngắn uốn xoăn sóng cổ điển này - Ảnh: Internet

Tóc ngắn duỗi cúp chữ C

Kiểu tóc ngắn duỗi cúp chữ C không chỉ giúp phụ nữ U40 thêm trẻ trung mà còn mang đến cho họ vẻ đẹp đầy thời thượng và tươi tắn.

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Tóc ngắn duỗi cúp chữ C giúp phụ nữ U40 trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh: Internet
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Kết hợp tóc duỗi cúp với mái ngang hay mái thưa, bạn sẽ trở nên cực kỳ tươi trẻ - Ảnh: Internet
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Tóc ngắn duỗi cúp chữ C rất được phái đẹp ưa chuộng. Đây cũng là một trong những kiểu tóc hot nhất trong thời gian vừa qua - Ảnh: Internet

Để trẻ ra hơn 10 tuổi trong dịp Tết này, phụ nữ U40 nên cắt ngay các kiểu tóc ngắn thời thượng trên.

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