3 kiểu tóc ngắn làm thay đổi cuộc sống của phụ nữ U40, cứ cắt là trẻ ra cả chục tuổi ngay

Mới đây, Shefinds vừa đăng tải danh sách 3 kiểu tóc ngắn trẻ trung dành cho phụ nữ U40 giúp bạn trở nên năng động và khỏe khoắn hơn.
- Là phụ nữ nhất định phải biết 3 kiểu tóc 'hack tuổi' này, cứ cắt là xinh đẹp hết nấc, trẻ trung như gái 20
- Sợ tóc ngắn quá đơn điệu, hãy học ngay 5 cách tạo kiểu này, bạn sẽ trẻ ra cả chục tuổi, tươi tắn và xinh đẹp vô cùng
Tuổi tác khiến vẻ ngoài trông già nua, kém sắc là một vấn đề đáng lo ngại trong những dịp lễ hội đối với phụ nữ U40. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn có thể giải quyết được nếu bạn chọn đúng kiểu tóc phù hợp. Dưới đây là 3 kiểu tóc ngắn trẻ trung dành cho phụ nữ U40 trong dịp Tết này.
Kiểu tóc ngắn trẻ trung cho phụ nữ U40
Tóc ngắn pixie
Một trong những kiểu tóc cổ điển và có tác dụng "ăn gian" tuổi tác hiệu quả nhất là kiểu pixie. Kiểu tóc này sẽ mang đến cho phụ nữ vẻ ngoài cá tính, tươi trẻ và cực kỳ hiện đại.
Tóc ngắn uốn xoăn sóng
Cách tạo kiểu xoắn nước mang đến phong cách cổ điển, cuốn hút. Không những thế, kiểu tóc ngắn này còn mang đến cho phụ nữ U40 vẻ ngoài trẻ trung vô cùng.
Tóc ngắn duỗi cúp chữ C
Kiểu tóc ngắn duỗi cúp chữ C không chỉ giúp phụ nữ U40 thêm trẻ trung mà còn mang đến cho họ vẻ đẹp đầy thời thượng và tươi tắn.
Để trẻ ra hơn 10 tuổi trong dịp Tết này, phụ nữ U40 nên cắt ngay các kiểu tóc ngắn thời thượng trên.