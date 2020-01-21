Tóc đẹp diện Tết, tham khảo ngay 5 kiểu chỉ dành riêng cho tóc dài vừa đẹp vừa không bị 'già'

Ngày Tết cận kề, các nàng hãy tham khảo ngay những cách tạo kiểu tóc dài dưới đây để trở nên xinh đẹp, rạng rỡ hơn trong những bữa tiệc nhé!
- Tóc nhuộm bền màu, óng mượt như chăm ở spa nhờ những bí quyết cực đơn giản ai cũng có thể áp dụng
- Trộn tinh dầu với thứ này để ủ, mái tóc thưa thớt, mỏng dính trở nên suôn dày, bồng bềnh cực nhanh
Chị em nên tham khảo ngay những cách tạo kiểu tóc dài sau đây để tự tin chơi Tết:
1. Tóc cúp nhẹ nhàng
Kiểu tóc này vô cùng đơn giản và phù hợp với mọi khuôn mặt. Tóc cúp nhẹ nhàng mang lại vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát cho phái đẹp.
2. Xoăn lọn to
Với những ai có gương mặt nhỏ thì kiểu tóc xoăn lọn to là một lựa chọn khá hợp lý, bởi nó sẽ giúp gương mặt trông đầy đặn hơn. Tóc dài xoăn lọn to cũng được nhận xét là thời thượng, không bị lỗi mốt và để được khá lâu.
3. Xoăn gợn sóng nhẹ nhàng
Với những ai đam mê phong cách Hàn Quốc thì chắc chắn sẽ rất thích kiểu tóc xoăn gợn sóng nhẹ nhàng này. Kiểu tóc này khá phù hợp với phong cách ăn mặc dễ thương, nhí nhảnh.
4. Xoăn xù mì
Sự lựa chọn của các nàng cá tính với kiểu tóc xoăn xù mì giúp họ luôn nổi bật giữa đám đông. Để mái tóc xoăn xù mì được đẹp nhất thì nên lựa chọn các màu nhuộm sáng để tránh không bị già.
5. Xoăn đuôi 2 tầng
Trong các kiểu tóc dài thì kiểu xoăn đuôi 2 tầng khá kén chọn tóc. Bởi lẽ, nó yêu cầu các nàng phải có mái tóc bóng khỏe thì hiệu ứng khi làm sẽ đẹp hơn.
Trên đây là những gợi ý về những cách tạo kiểu tóc dài các nàng có thể tham khảo ngay cho ngày Tết. Hy vọng chị em sẽ luôn tỏa sáng trong dịp năm mới!