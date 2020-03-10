Hè đến rồi, là phụ nữ nhất định phải biết 10 cách diện váy hai dây vừa thời thượng vừa thoải mái, lại vô cùng quyến rũ này

Thời trang 10/03/2020 12:00

Mùa hè chính là thời điểm thích hợp để diện các thiết kế quyến rũ, trong đó điển hình nhất chính là kiểu váy hai dây.

Có rất nhiều kiểu váy hai dây để phái đẹp lựa chọn, tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách kết hợp thiết kế này sao cho vừa tôn dáng vừa không quá gợi cảm. Bài viết sẽ giới thiệu đến chị em 10 cách phối đồ với váy hai dây vào mùa hè.

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Những cô nàng sở hữu đôi chân nhiều khuyết điểm có thể chọn kiểu váy hai dây hoa nhí dài qua gối. Diện mẫu váy này cùng áo thun ôm body bên trong sẽ giúp bạn thoải mái hơn trong các hoạt động thường ngày. Set đồ gồm đen, trắng và đỏ sẽ mang đến cho bạn sự sang trọng và thời thượng - Ảnh: Internet
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Một sự lựa chọn nhã nhặn và đằm thắm hơn với váy hai dây hoa tông xanh phối cùng áo thun dài tay trắng cổ lọ. Set đồ này sẽ hoàn hảo hơn nếu bạn đi cùng giày đế bệt trắng - Ảnh: Internet
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Nếu diện váy hai dây vào ban đêm, bạn có thể phối cùng chiếc áo khoác len mỏng nhẹ nhàng để tăng phần nữ tính mà vẫn đảm bảo cho sức khỏe - Ảnh: Internet
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Những cô nàng sở hữu vóc dáng mũm mĩm có thể lựa chọn các mẫu váy hai dây thiết kế chiết eo, màu tối để tạo cảm giác thon gọn, cân đối. Đừng quên phối cùng áo thun dài tay để che đi bắp tay to - Ảnh: Internet
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Bạn có thể chọn áo thun bên trong cùng tông với họa tiết trên váy hai dây để set đồ trông tinh tế hơn - Ảnh: Internet
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Nếu diện chiếc váy hai dây ngắn, thiết kế cổ điển, hãy phối cùng áo khoác trắng để tạo nên một tổng thể đẹp mắt - Ảnh: Internet
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Đừng quên phối váy hai dây cùng áo khoác blazer. Bạn hoàn toàn có thể diện set đồ này đến nơi làm việc - Ảnh: Internet
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Vào ngày hè oi ả, hãy diện váy hai dây vàng cá tính cùng áo khoác jeans croptop, chắc chắn, bạn sẽ trông vô cùng nổi bật - Ảnh: Internet
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Cô nàng chân ngắn nên ưu tiên các kiểu váy hai dây ngắn trên gối, eo được thiết kế ôm sát để tạo cảm giác chân trông dài hơn. Nếu phối cùng áo khoác, hãy chọn kiểu croptop để ăn gian chiều cao hiệu quả - Ảnh: Internet
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Nếu muốn diện váy hai dây theo phong cách sang trọng, quyến rũ hơn, hãy chọn thiết kế dài, sẻ tà, cổ chữ V tối màu - Ảnh: Internet

Với vài kiểu váy hai dây đơn giản cùng các công thức phối đồ tinh tế trên, chắc chắn, bạn sẽ sở hữu phong cách thời trang mùa hè cực kỳ tỏa sáng. 

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