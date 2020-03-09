3 bí quyết phối đồ với quần skinny 'siêu hack dáng' giúp ăn gian chiều cao, cứ mặc là trông mi nhon, thời thượng hết nấc

Dẫu biết quần jeans skinny là items có khả năng che khuyết điểm đôi chân giúp vóc dáng thêm phần thon gọn hiệu quả nhưng bạn cần phải biết cách kết hợp sao cho hoàn hảo nhất. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách phối đồ tôn dáng với thiết kế đang hot này.

Quần skinny cùng áo blazer kẻ ô

Quần jeans skinny là thiết kế tối giản. Do đó, để làm tăng vẻ thời thượng và hợp mốt cho set đồ, bạn nên phối cùng một chiếc áo khoác blazer kẻ ô dáng rộng. Đây là bí quyết cực đơn giản nhưng lại vô cùng hợp xu hướng.