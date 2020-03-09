3 bí quyết phối đồ với quần skinny 'siêu hack dáng' giúp ăn gian chiều cao, cứ mặc là trông mi nhon, thời thượng hết nấc

Những ngày qua, quần jeans skinny trở thành món đồ "làm mưa làm gió" trong giới thời trang. Để diện thiết kế này thật hoàn hảo, hãy theo dõi các bí quyết phối đồ tôn dáng dưới đây.
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Dẫu biết quần jeans skinny là items có khả năng che khuyết điểm đôi chân giúp vóc dáng thêm phần thon gọn hiệu quả nhưng bạn cần phải biết cách kết hợp sao cho hoàn hảo nhất. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách phối đồ tôn dáng với thiết kế đang hot này.
Quần skinny cùng áo blazer kẻ ô
Quần jeans skinny là thiết kế tối giản. Do đó, để làm tăng vẻ thời thượng và hợp mốt cho set đồ, bạn nên phối cùng một chiếc áo khoác blazer kẻ ô dáng rộng. Đây là bí quyết cực đơn giản nhưng lại vô cùng hợp xu hướng.
Quần skinny cạp cao và áo croptop
Nếu sở hữu chiều cao khiêm tốn, chắc chắn, bạn nên chăm chỉ diện quần skinny cạp cao và áo croptop. Sự kết hợp này sẽ mang đến cho bạn một diện mạo vượt ngoài mong đợi.
Quần skinny và boots
Cuối cùng, hãy tìm thêm cho mình một đôi giày hoàn hảo, lựa chọn tuyệt nhất chính là boots. Đừng nghĩ thiết kế giày này chỉ hợp với mùa thu đông, chúng phối cùng quần skinny sẽ mang đến cho bạn vẻ ngoài vô cùng thời thượng.
Hãy áp dụng ngay 3 bí quyết phối đồ tôn dáng cùng quần jeans skinny trên, chắc chắn, bạn sẽ trở thành một fashionista chính hiệu với phong cách thời trang sang chảnh, thời thượng.