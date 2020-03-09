3 bí quyết phối đồ với quần skinny 'siêu hack dáng' giúp ăn gian chiều cao, cứ mặc là trông mi nhon, thời thượng hết nấc

Thời trang 09/03/2020 12:00

Những ngày qua, quần jeans skinny trở thành món đồ "làm mưa làm gió" trong giới thời trang. Để diện thiết kế này thật hoàn hảo, hãy theo dõi các bí quyết phối đồ tôn dáng dưới đây.

Dẫu biết quần jeans skinny là items có khả năng che khuyết điểm đôi chân giúp vóc dáng thêm phần thon gọn hiệu quả nhưng bạn cần phải biết cách kết hợp sao cho hoàn hảo nhất. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách phối đồ tôn dáng với thiết kế đang hot này.

Quần skinny cùng áo blazer kẻ ô

Quần jeans skinny là thiết kế tối giản. Do đó, để làm tăng vẻ thời thượng và hợp mốt cho set đồ, bạn nên phối cùng một chiếc áo khoác blazer kẻ ô dáng rộng. Đây là bí quyết cực đơn giản nhưng lại vô cùng hợp xu hướng.

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Quần jeans skinny và áo khoác blazer là bộ đôi hoàn hảo dành cho phái đẹp - Ảnh: Internet
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Với sự kết hợp của quần skinny và áo khoác blazer, bạn có thể tự tin diện set đồ này đến nơi làm việc, bữa tiệc, liên hoan - Ảnh: Internet
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Không chỉ che khuyết điểm, tôn dáng mà quần skinny phối cùng áo khoác blazer còn mang đến cho phái đẹp sự thời thượng, phong cách - Ảnh: Internet

Quần skinny cạp cao và áo croptop

Nếu sở hữu chiều cao khiêm tốn, chắc chắn, bạn nên chăm chỉ diện quần skinny cạp cao và áo croptop. Sự kết hợp này sẽ mang đến cho bạn một diện mạo vượt ngoài mong đợi.

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Quần jeans skinny phối cùng áo cardigan croptop cực kỳ thời thượng, quyến rũ - Ảnh: Internet
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Áo mini croptop phối cùng quần skinny khoe khéo vòng eo thon gọn, cuốn hút. Đây là sự kết hợp tuyệt vời mà bạn gái đừng nên bỏ lỡ trong dịp hè này - Ảnh: Internet
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Quần jeans skinny sẽ là món đồ đáng sắm nhất hiện nay, đừng chần chừ, hãy diện thiết kế này để bắt kịp xu hướng - Ảnh: Internet

Quần skinny và boots

Cuối cùng, hãy tìm thêm cho mình một đôi giày hoàn hảo, lựa chọn tuyệt nhất chính là boots. Đừng nghĩ thiết kế giày này chỉ hợp với mùa thu đông, chúng phối cùng quần skinny sẽ mang đến cho bạn vẻ ngoài vô cùng thời thượng.

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Boots giúp set đồ với quần skinny trông hoàn hảo và thời thượng hơn rất nhiều - Ảnh: Internet
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Để khéo dài đôi chân giúp vóc dáng thon gọn hơn, hãy phối quần jean skinny ôm với boots cao ngang gối - Ảnh: Internet
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Bộ đôi quần skinny và boots cổ cao chính là sự kết hợp tuyệt vời giúp phụ nữ khoe khéo vóc dáng - Ảnh: Internet

Hãy áp dụng ngay 3 bí quyết phối đồ tôn dáng cùng quần jeans skinny trên, chắc chắn, bạn sẽ trở thành một fashionista chính hiệu với phong cách thời trang sang chảnh, thời thượng.

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