Hô biến chiếc áo sơ mi đơn giản trong tủ đồ thành 6 phong cách khác nhau, chị em tha hồ diện cả tuần

Thời trang 05/03/2020 12:22

Chỉ với một chiếc áo sơ mi basic có sẵn trong tủ quần áo, bạn có thể thử những bí quyết phối đồ cực chất với những items cơ bản khác mà chẳng hề gây nhàm chán.

Chắc hẳn trong tủ đồ của hội chị em công sở không thể thiếu một chiếc áo sơ mi cơ bản đúng không nào! Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ sơ mi chỉ phù hợp với môi trường học tập hay làm việc thì sai lầm rồi đấy. Chỉ với vài bí quyết phối đồ cực chất dưới đây, chiếc áo sơ mi cứng nhắc và quen thuộc sẽ trở nên vô cùng sành điệu và thời thượng.

Đặc biệt, cách biến tấu này vô cùng đơn giản và phù hợp với nhiều phong cách thời trang khác nhau. Bạn có thể áp dụng ngay hôm nay để nâng tầm gu thời trang cho bản thân.

Dưới đây là 6 cách mix match áo sơ mi cực hay ho mà bạn nên “bỏ túi” ngay:

Hô biến chiếc áo sơ mi đơn giản trong tủ đồ thành 6 phong cách khác nhau, chị em tha hồ diện cả tuần - Ảnh 1

Để phù hợp với môi trường công sở nghiêm túc, bạn hãy kết hợp áo sơ mi cùng quần ống suông nhưng đừng mang giày cao gót nhé! Hãy nhấn nhá set đồ với đôi giày sneaker cá tính để vừa thoải mái vừa hút mắt. Bên cạnh đó, bạn có thể buông lơi vài khuy áo trên hoặc xắn tay áo để style công sở thường ngày thêm phần cá tính, năng động - Ảnh: Internet

Hô biến chiếc áo sơ mi đơn giản trong tủ đồ thành 6 phong cách khác nhau, chị em tha hồ diện cả tuần - Ảnh 2

Nếu bạn đang có ý tưởng đi du lịch đến một địa điểm có không khí se lạnh, hãy thử mix áo sơ mi bên trong áo len, đội mũ fedora và diện quần ống suông. Kết hợp thêm những phụ kiện nổi bật như khuyên tai, vòng cổ để khiến set đồ trở nên thời thượng hơn – Ảnh: Internet

Hô biến chiếc áo sơ mi đơn giản trong tủ đồ thành 6 phong cách khác nhau, chị em tha hồ diện cả tuần - Ảnh 3

Vẫn là items quen thuộc như áo sơ mi và quần âu nhưng chỉ cần biến tấu một chút ở vạt áo theo kiểu sơ vin nửa vời sẽ giúp bạn trông cá tính hơn rất nhiều – Ảnh: Internet

Hô biến chiếc áo sơ mi đơn giản trong tủ đồ thành 6 phong cách khác nhau, chị em tha hồ diện cả tuần - Ảnh 4

Để sang chảnh như những cô nàng xứ Hàn, combo áo sơ mi, blazer và quần âu là sự kết hợp hoàn hảo dành cho bạn. Đặc biệt, bạn có thể kết hợp thêm các phụ kiện như mắt kính, giày sneaker hay đeo túi cắp nách hot trend để bắt kịp xu hướng thời trang – Ảnh: Internet

Hô biến chiếc áo sơ mi đơn giản trong tủ đồ thành 6 phong cách khác nhau, chị em tha hồ diện cả tuần - Ảnh 5

Style unisex với một chút thần thái lạnh lùng là những gì set đồ áo sơ mi mix cùng áo cổ lọ đen dài tay mang lại. Bạn có thể kết hợp các items này với quần jeans ống rộng hoặc chân váy đều được – Ảnh: Internet

Hô biến chiếc áo sơ mi đơn giản trong tủ đồ thành 6 phong cách khác nhau, chị em tha hồ diện cả tuần - Ảnh 6

Thay đổi một chút với áo cổ lọ màu nâu, phối cùng quần âu màu ghi mang đến tổng thể màu sắc vô cùng dễ chịu và hợp mốt – Ảnh: Internet

Hy vọng những cách phối đồ đơn giản trên với áo sơ mi sẽ khiến phong cách thời trang của bạn trở nên thú vị hơn.

Hóa thân thành cô nàng sành điệu, bắt kịp xu hướng với 4 items nhất định phải có trong năm 2020

Hóa thân thành cô nàng sành điệu, bắt kịp xu hướng với 4 items nhất định phải có trong năm 2020

Hãy bổ sung ngay vào tủ đồ những items cực hot này, đảm bảo phong cách thời trang của bạn sẽ thăng hạng đáng kể, ai cũng phải trầm trồ hỏi bí quyết.

Xem thêm
Từ khóa:   xu hướng thời trang cách phối đồ cách phối đồ đẹp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 27 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 57 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 7 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt