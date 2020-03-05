Hô biến chiếc áo sơ mi đơn giản trong tủ đồ thành 6 phong cách khác nhau, chị em tha hồ diện cả tuần

Chắc hẳn trong tủ đồ của hội chị em công sở không thể thiếu một chiếc áo sơ mi cơ bản đúng không nào! Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ sơ mi chỉ phù hợp với môi trường học tập hay làm việc thì sai lầm rồi đấy. Chỉ với vài bí quyết phối đồ cực chất dưới đây, chiếc áo sơ mi cứng nhắc và quen thuộc sẽ trở nên vô cùng sành điệu và thời thượng.

Đặc biệt, cách biến tấu này vô cùng đơn giản và phù hợp với nhiều phong cách thời trang khác nhau. Bạn có thể áp dụng ngay hôm nay để nâng tầm gu thời trang cho bản thân.