Hóa thân thành cô nàng sành điệu, bắt kịp xu hướng với 4 items nhất định phải có trong năm 2020

Để thay đổi phong cách thời trang cũng như F5 bản thân, bạn có thể thử những items cực hợp xu hướng trong năm 2020 dưới đây. Đảm bảo sự “lột xác” của bạn sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ.

Từ cô nàng nữ tính, bạn có thể trông chất ngầu chỉ với một chiếc biker jacket da phối cùng các items cơ bản khác như: áo thun trắng, quần jeans...

Đối với những cô nàng cá tính, tủ đồ chắc hẳn sẽ không thiếu vài items được làm bằng chất liệu da. Có thể nói, những món đồ chất liệu da sẽ được săn đón trong năm 2020. Chính vì vậy, bạn hãy sắm sửa ngay vài mẫu áo hoặc chân váy da để làm mới tủ đồ và phong cách thời trang của mình ngay nhé!

Áo khoác da phù hợp với mọi phong cách - Ảnh: Internet

Áo khoác lửng

Thay vì diện những chiếc áo khoác dài qua hông thì áo khoác lửng sẽ là items thú vị mà bạn nên thử diện trong mùa hè này. Áo khoác dáng lửng cũng là items được các idol lẫn hot girl xứ Hàn lăng xê dạo gần đây. Nếu muốn thay đổi phong cách thời trang sang năng động, trẻ trung hơn thì hãy sắm ngay 1 chiếc áo khoác lửng. Không chỉ tạo điểm nhấn cho cả set đồ, items này còn giúp che đi khuyết điểm cánh tay kém thon gọn.

Denim dáng lửng là lựa chọn phù hợp cho mùa hè này - Ảnh: Internet

Hãy sắm ngay 1 chiếc áo khoác dáng lửng nhé! - Ảnh: Internet

Thắt lưng

Thắt lưng là phụ kiện được nhiều fashionista sử dụng trong phong cách phối đồ năm nay. Những set đồ sẽ nịnh mắt hơn và giúp bạn khoe eo con kiến nếu bổ sung thêm một chiếc thắt lưng cá tính. Đặc biệt, việc lựa chọn thắt lưng phù hợp có thể giúp bạn kết hợp với nhiều phong cách khác nhau, từ nữ tính, dịu dàng đến thời thượng, sành điệu.

Cá tính với thắt lưng tông màu nổi bật - Ảnh: Internet

Mules trắng

Giày mules trắng nhã nhặn chính là “nữ hoàng” của năm 2020. Sự tinh tế và thời thượng của nó sẽ biến bạn trở thành một quý cô vừa thanh lịch vừa kiêu kỳ, thu hút mọi ánh nhìn. Tùy vào sở thích và kiểu dáng mà bạn có thể chọn cho mình kiểu giày mules gót cao hay đế bệt. Ngoài ra, đặc điểm của kiểu giày này là khá thoải mái và dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau.

Giày mules trắng thời thượng và sành điệu - Ảnh: Internet

Trên đây là những món đồ hot trend trong năm 2020 mà bạn không thể bỏ qua!