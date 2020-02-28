3 tuyệt chiêu phối đồ giúp cô nàng 'nhà quê' trở nên sang chảnh, thời thượng bất ngờ

Dù đã "dành cả tuổi thanh xuân" để sắm sửa, chăm chút mà gu ăn mặc vẫn quê mùa, không hợp xu hướng, bạn nên tham khảo 3 bí quyết phối đồ dưới đây.
- 5 màu sắc trang phục phụ nữ cứ diện là sang chảnh, thời thượng ngay
- 3 kiểu tóc buộc nơ đang là 'hot-trend', phái đẹp nên học ngay để trông điệu đà, xinh xắn cuốn hút mọi ánh nhìn
Để sở hữu phong cách ăn mặc thời thượng, chuẩn xu hướng, bạn cần phải trang bị một số kiến thức thời trang nhất định. Để luôn sở hữu vẻ ngoài sang trọng, hãy tham khảo 3 bí quyết phối đồ dưới đây.
Thay đổi phong cách
Trung thành với một phong cách trong một thời gian dài dễ khiến bạn trở nên một màu và không có gì nổi bật. Do đó, để ăn mặc sang trọng, cuốn hút hơn, đã đến lúc bạn nên thay đổi chính mình. Đừng cố ép mình vào khuôn khổ quá an toàn, thay vào đó, hãy thỏa thích thể hiện cá tính của bản thân thông qua phong cách thời trang.
Ít ý tưởng phối đồ, cứ khoác thêm áo blazer
Áo khoác blazer là một trong những "trợ thủ đắc lực" giúp nâng cấp set đồ trở nên thời thượng và sang trọng tức thì. Chính vì vậy, nếu có quá ít ý tưởng phối đồ, bạn nên tận dụng tối đa thiết kế áo khoác này.
Thêm phụ kiện cá tính
Một vài phụ kiện thời trang cá tính như khăn lụa, mắt kính, trang sức ánh kim... sẽ làm phong cách của bạn trông nổi bật hơn rất nhiều.
Trên đây chính là 3 bí quyết phối đồ sang trọng mà mọi phụ nữ không nên bỏ qua.