3 tuyệt chiêu phối đồ giúp cô nàng 'nhà quê' trở nên sang chảnh, thời thượng bất ngờ

Thời trang 28/02/2020 05:35

Dù đã "dành cả tuổi thanh xuân" để sắm sửa, chăm chút mà gu ăn mặc vẫn quê mùa, không hợp xu hướng, bạn nên tham khảo 3 bí quyết phối đồ dưới đây.

Để sở hữu phong cách ăn mặc thời thượng, chuẩn xu hướng, bạn cần phải trang bị một số kiến thức thời trang nhất định. Để luôn sở hữu vẻ ngoài sang trọng, hãy tham khảo 3 bí quyết phối đồ dưới đây.

Thay đổi phong cách

Trung thành với một phong cách trong một thời gian dài dễ khiến bạn trở nên một màu và không có gì nổi bật. Do đó, để ăn mặc sang trọng, cuốn hút hơn, đã đến lúc bạn nên thay đổi chính mình. Đừng cố ép mình vào khuôn khổ quá an toàn, thay vào đó, hãy thỏa thích thể hiện cá tính của bản thân thông qua phong cách thời trang.

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Thay đổi phong cách để bản thân trông mới mẻ và nổi bật hơn là điều đầu tiên bạn cần làm - Ảnh: Internet
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Không cần quá cầu kì, chỉ cần chọn được phong cách đúng theo sở thích, điều này sẽ giúp bạn toát lên sự tự tin và cuốn hút tự nhiên - Ảnh: Internet

Ít ý tưởng phối đồ, cứ khoác thêm áo blazer

Áo khoác blazer là một trong những "trợ thủ đắc lực" giúp nâng cấp set đồ trở nên thời thượng và sang trọng tức thì. Chính vì vậy, nếu có quá ít ý tưởng phối đồ, bạn nên tận dụng tối đa thiết kế áo khoác này.

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Set đồ basic gồm áo phông trơn, chân váy đen trông sang trọng hơn bội phần nhờ áo khoác blazer - Ảnh: Internet
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Set đồ gồm áo phông trắng và quần skinny trông khỏe khoắn bỗng trở nên thanh lịch hơn hẳn khi phối cùng blazer nâu - Ảnh: Internet
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Áo khoác blazer cùng khăn lụa làm tăng sự thời thượng cho người diện - Ảnh: Internet
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Với những ai ưa thích phong cách thời trang cổ điển, áo blazer oversize là một gợi ý trên cả tuyệt vời - Ảnh: Internet

Thêm phụ kiện cá tính

Một vài phụ kiện thời trang cá tính như khăn lụa, mắt kính, trang sức ánh kim... sẽ làm phong cách của bạn trông nổi bật hơn rất nhiều. 

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Set đồ gồm áo len form rộng, chân váy dài trông xuề xòa bỗng thời thượng hơn nhờ mắt kính - Ảnh: Internet
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Khéo léo trong việc sử dụng phụ kiện sẽ giúp nâng tầm gu ăn mặc đáng kể - Ảnh: Internet
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Set đồ tối giản với quần ngố và áo thun trắng vẫn trông rất thời thường nhờ thêm mắt kính và túi xách - Ảnh: Internet

Trên đây chính là 3 bí quyết phối đồ sang trọng mà mọi phụ nữ không nên bỏ qua.

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