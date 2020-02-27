5 màu sắc trang phục phụ nữ cứ diện là sang chảnh, thời thượng ngay

Thời trang 27/02/2020 05:30

Theo các chuyên gia thời trang, chọn màu sắc trang phục phù hợp sẽ giúp phụ nữ nâng cấp gu thời trang một cách đáng kể.

Ngoài kiểu dáng, màu sắc trang phục rất quan trọng để quyết định vẻ ngoài của người diện. Nếu khéo léo trong việc chọn màu sắc trang phục phù hợp, bạn sẽ sở hữu gu thời trang sang trọng, nhã nhặn và cực kỳ cuốn hút. Để không phải đắn đo suy nghĩ mỗi lần phối đồ, phụ nữ nên chăm chỉ diện đồ có 5 màu sắc thời thượng sau đây.

Màu đỏ đậm

Đỏ là màu sắc mà đa phần phụ nữ đều ưa chuộng, đồng thời, màu này không kén da, ngược lại còn giúp người diện trở nên nổi bật hơn rất nhiều. Trang phục màu đỏ đậm còn mang đến cho phụ nữ vẻ quyến rũ và sang trọng.

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Trang phục màu đỏ đậm mang đến sự sang trọng và quyến rũ - Ảnh: Internet

Màu xanh rêu 

Nhiều người nghĩ xanh rêu khá trầm và không mấy nổi bật. Tuy nhiên, đây là màu sắc làm toát lên sự quý phái và quý tộc cho người diện. Trang phục màu xanh lá đậm hay xanh rêu chính là "chìa khóa" giúp các quý cô nâng cấp gu ăn mặc của mình một cách hiệu quả.

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Trang phục màu xanh lá đậm làm tăng sự thời thượng cho set đồ - Ảnh: Internet

Màu tím 

Màu tím chính là một trong những màu làm tăng vẻ thời thượng và sang trọng mà phụ nữ không nên bỏ qua. Đặc biệt, màu sắc điệu đà này lại là xu hướng của năm 2020.

Chính vì vậy, các nàng hãy chăm chỉ diện những bộ trang phục với sắc tím mộng mơ để thay đổi hình ảnh của chính mình.

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Màu tím ngọt ngào giúp phụ nữ trở nên vừa điệu đà vừa thời thượng - Ảnh: Internet

Màu nâu cam

Với sự pha lẫn giữa màu nâu ấm áp và màu cam tươi tắn, nâu cam mang đến sự nổi bật vừa đủ để phái đẹp tỏa sáng. Trang phục với màu sắc này sẽ mang đến cho người diện sự cuốn hút và quý phái.

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Màu nâu cam vừa ấm áp vừa tươi tắn - Ảnh: Internet

Màu xám

Xám là một trong những màu trung tính giúp nâng giá trị set đồ rất hiệu quả. Chính vì vậy mà nhiều chuyên gia thời trang khuyên mọi người nên chăm chỉ diện đồ màu sắc trung tính, đặc biệt là xám.

Xám là màu lạnh mang đến sự sang trọng, lạnh lùng giúp người diện trở nên có thần thái hơn rất nhiều.

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Xám cũng là màu sắc trang phục đáng lựa chọn - Ảnh: Internet

Lựa chọn màu sắc trang phục một cách thông minh, bạn chẳng cần đến các thương hiệu đắt tiền vẫn có thể sở hữu cho mình phong cách thời thượng, sang trọng.

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