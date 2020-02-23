Công thức phối đồ ‘hack tuổi’ cho nàng U30, hễ bước chân ra đường là trở thành tâm điểm chú ý

Tận dụng những items quen thuộc cùng cách phối đồ “hack tuổi” cực đơn giản này, bạn sẽ dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.
- Mẹo phối đồ giúp nàng công sở nâng tầm phong cách trở thành những quý cô thanh lịch, sang chảnh
- Chị em U30 muốn trẻ ra cả chục tuổi cứ để kiểu tóc này, đảm bảo nhan sắc cũng thăng hạng vài phần
Nếu biết cách phối đồ “hack tuổi”, nàng U30 vẫn sẽ bị nhận nhầm là một cô nữ sinh vì quá trẻ trung và xinh đẹp. Với những items cơ bản nhưng mix match khéo léo, bạn sẽ có ngay những set đồ đầy mới lạ và thu hút.
Váy họa tiết hoa nhí dáng dài
Những chiếc váy hoa nhí dáng dài với màu sắc trang nhã là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng công sở yêu thích phong cách nữ tính, ngọt ngào. Bên cạnh đó, những chiếc váy dáng dài luôn tạo cảm giác thanh lịch cho người mặc. Với những cô nàng có đôi chân to thì váy họa tiết hoa nhí dáng dài cũng giúp che đi khuyết điểm này triệt để.
Váy hai dây dáng rộng + áo dài tay
Đây là công thức phối đồ “hack tuổi” quen thuộc của các cô nàng xứ Hàn. Để sở hữu diện mạo tươi trẻ xen lẫn một chút tinh nghịch này, bạn chỉ cần mix áo dài tay với váy hai dây dáng rộng. Set đồ này vừa kín đáo vừa thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung. Bạn có thể dùng nó để đi học, đi làm hoặc dạo phố với bạn bè.
Áo blouse điệu đà + quần ống suông
Không chỉ giúp ăn gian tuổi tác, combo áo blouse và quần ống suông còn giúp “hack dáng” đỉnh cao. Những cô nàng “nấm lùn” đừng bao giờ bỏ qua chiếc quần ống suông trong tủ đồ nhé!
Bạn có thể kết hợp áo và quần cùng màu để tăng chiều cao hoặc phá cách với tông màu nổi bật để thu hút mọi ánh nhìn. Set đồ này vô cùng phù hợp với những cô nàng công sở, bởi nó vừa đủ sành điệu và thời thượng nhưng không quá gây “nhức mắt”.
Blazer + chân váy xếp li/quần jeans
Đối với các cô nàng công sở, blazer có lẽ là loại trang phục không thể thiếu trong tủ đồ. Bạn có thể tận dụng ngay items này để F5 phong cách cho bản thân. Rất đơn giản, thay vì kết hợp với quần âu, bạn hãy thử mix chúng với chân váy xếp li và quần jeans. Tổng thể sẽ khiến bạn trở thành một cô nàng cá tính và vô cùng thời thượng.
Chỉ với những công thức phối đồ trên, bạn có thể tự tin mỗi khi bước ra đường với vẻ ngoài đầy tươi trẻ của mình.