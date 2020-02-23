Công thức phối đồ ‘hack tuổi’ cho nàng U30, hễ bước chân ra đường là trở thành tâm điểm chú ý

Nếu biết cách phối đồ “hack tuổi” , nàng U30 vẫn sẽ bị nhận nhầm là một cô nữ sinh vì quá trẻ trung và xinh đẹp. Với những items cơ bản nhưng mix match khéo léo, bạn sẽ có ngay những set đồ đầy mới lạ và thu hút.

Những chiếc váy hoa nhí dáng dài với màu sắc trang nhã là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng công sở yêu thích phong cách nữ tính, ngọt ngào. Bên cạnh đó, những chiếc váy dáng dài luôn tạo cảm giác thanh lịch cho người mặc. Với những cô nàng có đôi chân to thì váy họa tiết hoa nhí dáng dài cũng giúp che đi khuyết điểm này triệt để.

Váy hai dây dáng rộng + áo dài tay

Đây là công thức phối đồ “hack tuổi” quen thuộc của các cô nàng xứ Hàn. Để sở hữu diện mạo tươi trẻ xen lẫn một chút tinh nghịch này, bạn chỉ cần mix áo dài tay với váy hai dây dáng rộng. Set đồ này vừa kín đáo vừa thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung. Bạn có thể dùng nó để đi học, đi làm hoặc dạo phố với bạn bè.

Váy hai dây dáng rộng kết hợp áo dài tay được nhiều cô nàng ưa chuộng – Ảnh: Internet

Áo blouse điệu đà + quần ống suông

Không chỉ giúp ăn gian tuổi tác, combo áo blouse và quần ống suông còn giúp “hack dáng” đỉnh cao. Những cô nàng “nấm lùn” đừng bao giờ bỏ qua chiếc quần ống suông trong tủ đồ nhé!

Bạn có thể kết hợp áo và quần cùng màu để tăng chiều cao hoặc phá cách với tông màu nổi bật để thu hút mọi ánh nhìn. Set đồ này vô cùng phù hợp với những cô nàng công sở, bởi nó vừa đủ sành điệu và thời thượng nhưng không quá gây “nhức mắt”.

Set đồ hoàn hảo giúp ăn gian chiều cao cho nàng 'nấm lùn' - Ảnh: Internet

Blazer + chân váy xếp li/quần jeans

Đối với các cô nàng công sở, blazer có lẽ là loại trang phục không thể thiếu trong tủ đồ. Bạn có thể tận dụng ngay items này để F5 phong cách cho bản thân. Rất đơn giản, thay vì kết hợp với quần âu, bạn hãy thử mix chúng với chân váy xếp li và quần jeans. Tổng thể sẽ khiến bạn trở thành một cô nàng cá tính và vô cùng thời thượng.

Kết hợp blazer và chân váy xếp li với nhau mang lại sự mới mẻ, sành điệu - Ảnh: Internet

Chỉ với những công thức phối đồ trên, bạn có thể tự tin mỗi khi bước ra đường với vẻ ngoài đầy tươi trẻ của mình.