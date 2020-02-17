Mẹo phối đồ giúp nàng công sở nâng tầm phong cách trở thành những quý cô thanh lịch, sang chảnh

Dưới đây là những cách phối đồ đẹp mà nàng nên bỏ túi ngay:

Bạn là một cô nàng công sở và luôn chọn cách phối đồ an toàn đến nhạt nhẽo. Hãy F5 bản thân ngay với những items đầy thú vị này để nâng tầm nhan sắc nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch vốn có nhé!

Những món đồ basic khi được mix khéo léo với những items khác sẽ mang đến cho bạn phong cách vừa đủ thanh lịch nhưng cũng không kém phần cá tính. Nếu bạn là một cô nàng công sở, hãy kết hợp những items như: áo thun trắng, áo sơ mi, quần âu, blazer, chân váy midi… với nhau.

Đặc biệt, cách phối đồ này còn giúp bạn không bao giờ bị lỗi mốt và dễ dàng thu hút ánh nhìn.

Set suit đơn giản nhưng vô cùng phá cách - Ảnh minh họa: Internet

Những món đồ basic không bao giờ lỗi mốt - Ảnh minh họa: Internet

Đừng quên những items hot trend

Để nâng tầm set đồ trở nên phong cách hơn, bạn chỉ cần cập nhật xu hướng một chút với vài items hot trend là đủ.

Vẫn là phong cách công sở quen thuộc nhưng nhấn nhá thêm một chiếc vòng cổ đúng điệu hay kính mát thời thượng, túi xách nhỏ thanh lịch… bạn sẽ trông vô cùng nổi bật và sang chảnh.

Phong cách công sở thường ngày sẽ không còn nhàm chán với những phụ kiện chất chơi - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn có thể bổ sung vào tủ đồ những items phù hợp xu hướng như: áo blouse tay bồng, áo blouse cổ nơ buộc, váy hoa dáng dài, áo khoác vải tweed…

Lựa chọn những mẫu giày cơ bản, dễ phối đồ

Để tiết kiệm chi phí, bạn chỉ cần sắm cho bản thân những mẫu giày cơ bản như: bốt cổ cao, giày thể thao trắng và giày cao gót đen là đủ kết hợp với hầu hết các loại trang phục.

Set đồ đơn giản sẽ trở nên hài hòa và thanh lịch hơn nếu bạn kết hợp phụ kiện đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ trung hơn với quần jeans

Quần jeans là lựa chọn thay thế hoàn hảo cho quần âu, bởi lẽ nó vừa phù hợp với môi trường công sở vừa giúp bạn trẻ trung hơn. Bạn có thể phối áo thun hoặc sơ mi với quần jeans ống đứng, ống rộng hoặc quần jeans trắng đều được. Kết hợp thêm một chiếc áo blazer khoác ngoài nữa thì set đồ của bạn sẽ vô cùng sang chảnh và thời thượng.

Quần jeans vừa cá tính vừa đủ thanh lịch - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, đừng nên loại quần jeans khỏi list trang phục diện đi làm nhé!