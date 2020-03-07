Lướt ngay 10 mẫu áo blouse giúp nàng 'hack dáng' cực đỉnh, thu hút mọi ánh nhìn

Với nhiều kiểu dáng, màu sắc, áo blouse dễ kết hợp cùng quần, chân váy tạo nên những set đồ trẻ trung, năng động nhưng không kém phần điệu đà nữ tính. Cùng tham khảo ngay 10 mẫu áo blouse đẹp dưới đây:

Áo blouse cổ dựng mix cùng chân váy xòe tạo cảm giác chân bạn thon gọn và dài hơn. Nếu bạn là cô nàng yêu thích sự nữ tính, dịu dàng thì không thể bỏ qua mẫu áo này.

Chất liệu mềm mại của voan tạo sự nữ tính, áo blouse voan sơ vin cùng chiếc quần jean cạp cao tạo sự năng động cho cô nàng công sở hoặc kết hợp cùng chân váy tối màu tạo sự tương phản, giúp che khuyết điểm về đôi chân.

Áo blouse voan giúp nàng trông nữ tính - Ảnh minh họa: Internet

Áo blouse tay phồng

Cách điệu tay phồng tạo sự điệu đà cho chiếc áo. Nếu bạn ngại vì áo tay phồng có thể trông “bánh bèo” thì hãy thử kết hợp cùng với quần jeans ống rộng, quần tây ống suông giúp dung hòa tạo sự cá tính, khỏe khoắn.

Áo tay phồng mix cùng quần ống rộng tạo sự cá tính, trẻ trung - Ảnh minh họa: Internet

Áo blouse cổ chữ V

Kiểu áo blouse này giúp che khuyết điểm cho cô nàng có đôi tay và vai to. Áo cổ chữ V phối cùng quần jean hoặc chân váy bút chì giúp bạn trông thon gọn, gợi cảm và nữ tính.

Kết hợp tinh tế giúp nàng khắc phục nhược điểm vai to - Ảnh minh họa: Internet

Áo blouse cổ vuông

Sẽ là rất thiết sót nếu bạn không sở hữu kiểu áo này trong tủ đồ của mình trong mùa hè sắp tới. Phần cổ áo khoét rộng giúp bạn gái khéo léo khoe được làn da mịn màng và phần xương quai xanh quyến rũ. Hơn nữa, kiểu áo blouse này còn giúp cải thiện vòng 1 khiêm tốn.

Áo blouse cổ vuông kết hợp quần suông giúp nàng ăn gian tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Áo blouse kẻ sọc

Nếu bạn có thân hình mũm mĩm thì đây là kiểu áo không thể thiếu trong tủ đồ. Kẻ sọc dọc giúp “đánh lừa thị giác”, cảm giác như cơ thể của bạn sẽ “dài” ra và thon gọn hơn.

Áo kẻ mix cùng chân váy màu be đơn giản hợp thời trang - Ảnh minh họa: Internet

Áo blouse màu trắng

Không ngạc nhiên khi các sao thường rất ưa thích những chiếc áo màu trắng bởi đây là màu cơ bản dễ dàng phối đồ, vừa thanh lịch, sang trọng vừa giúp "hack" tuổi.

Set đồ cho cô nàng công sở - Ảnh minh họa: Internet

Áo blouse có bèo nhún

Các chi tiết bèo nhún trên áo sẽ tạo ra cho người đối diện cảm giác đầy đặn, mũm mĩm hơn, dành riêng cho cô nàng có thân hình mảnh mai, gầy gò.

Áo blouse bèo kết hợp chân váy hay short đều đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Áo blouse trễ vai

Áo blouse trễ vai là ngôi sao mùa hè, diện lên mát mẻ, phóng khoáng và giúp bạn khoe khéo đôi vai trần gợi cảm.

Set đồ phù hợp đi chơi, dạo phố - Ảnh minh họa: Internet

Áo blouse chấm bi

Những trang phục có họa tiết chấm bi thường phảng phất chút gì đó cổ điển cho người mặc. Bạn nên kết hợp áo blouse chấm bi cùng những mẫu quần, chân váy có gam màu trung tính như trắng kem, beige, hoặc đen…

Ngoài ra, những chiếc quần jeans cũng là lựa chọn thích hợp giúp cho set đồ của bạn thêm phần hài hòa, bắt mắt.