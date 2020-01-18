3 bí quyết phối đồ tôn dáng với quần ống loe giúp cô nàng 'nấm lùn' sở hữu đôi chân thon dài chuẩn người mẫu

Thời trang 18/01/2020 05:30

Những bí quyết phối đồ với quần ống loe đơn giản sau đây sẽ giúp phái đẹp ăn gian thêm vài cm chiều cao, sở hữu đôi chân thon dài đúng chuẩn người mẫu.

Áp dụng một vài bí quyết phối đồ thông minh, dù sở hữu chiều cao khiêm tốn, bạn vẫn có thể tỏa sáng và "hack dáng" một cách đơn giản. Bài viết này sẽ hướng dẫn chị em cách phối đồ với quần ống loe nhằm tăng chiều cao giúp đôi chân thon dài hiệu quả.

Cách phối đồ với quần ống loe

Quần ống loe là một trong những item rất hot ở thập niên 80, 90. Tuy nhiên, từ cuối năm 2019 đến nay, thiết kế này bắt đầu quay trở lại và khiến các tín đồ thời trang mê mẩn. Chính vì vậy, Tết này, phái đẹp nên bắt kịp xu hướng với kiểu quần đậm chất cổ điển này.

Quần ống loe cạp cao và áo croptop

Bạn sở hữu đôi chân ngắn và vóc dáng nhỏ nhắn, hãy áp dụng ngay công thức phối đồ cực đơn giản với quần ống loe này. Áo croptop giúp bạn khoe trọn vòng eo thon gọn, quần ống loe cạp cao tạo cảm giác đôi chân trông dài và thẳng hơn.

cach phoi do voi quan ong loe 1
Không sở hữu chiều cao hoàn hảo nhưng với set đồ phối quần jean ống loe và áo croptop blouse giúp Chi Pu sở hữu đôi chân thon dài - Ảnh: Internet
cach phoi do voi quan ong loe 2
Cách phối đồ gồm quần jean ống loe và áp croptop này cũng giúp Hoàng Thùy Linh ăn gian thêm cả chục cm chiều cao - Ảnh: Internet
cach phoi do voi quan ong loe 3
Không chỉ ăn gian chiều cao hiệu quả, set đồ gồm quần ống loe cạp cao và áp croptop còn giúp phái đẹp khoe trọn vòng eo gợi cảm - Ảnh: Internet

Quần ống loe và giày cao gót mũi nhọn/sandal dây mảnh

Giày, dép là món phụ kiện có khả năng "hack dáng" cực kỳ "thần thánh", điều này rất đúng khi bạn diện quần ống loe. Cụ thể, khi mặc kiểu quần này, bạn nên phối cùng giày cao gót mũi nhọn hoặc sandal dây mảnh. Trong trường hợp sở hữu chiều cao lý tưởng, bạn có thể đi cùng giày thể thao đế bệt. 

cach phoi do voi quan ong loe 4
Giày cao gót mũi nhọn giúp tăng chiều cao, phối cùng quần ống loe khiến đôi chân trông dài và thẳng hơn rất nhiều - Ảnh: Internet
cach phoi do voi quan ong loe 5
Tết này, nếu muốn sở hữu vóc dáng trông chuẩn như người mẫu, hãy tự tin diện quần ống loe và giày cao gót mũi nhọn - Ảnh: Internet
cach phoi do voi quan ong loe 6
Nếu giày cao gót mũi nhọn khiến việc đi lại trở nên khó khăn, hãy thay bằng đôi sandal cao gót dây mảnh khi diện quần ống loe - Ảnh: Internet

Quần ống loe và áo cùng màu

Phối đồ đồng sắc là quy tắc mà những ai sở hữu chiều cao khiêm tốn đều phải ghi nhớ. Bí quyết này có tác dụng ăn gian chiều cao cực kỳ hữu hiệu mà khi diện quần ống loe, bạn cũng nên áp dụng. 

cach phoi do voi quan ong loe 7
Set đồ trắng với quần ống loe và áo croptop giúp phái đẹp tôn lên những đường cong quyến rũ - Ảnh: Internet
cach phoi do voi quan ong loe 8
Với cách phối đồ cực sang trọng và thời thượng cùng quần ống loe trắng, chắc chắn, bạn sẽ thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh: Internet
cach phoi do voi quan ong loe 8
Chiều cao trông tăng lên đáng kể nhờ cách phối quần ống loe đơn giản này - Ảnh: Internet

Chỉ cần áp dụng một vài bí quyết phối đồ cùng quần ống loe đơn giản, bạn sẽ sở hữu ngay đôi chân thon dài và vóc dáng cực gợi cảm.

Mùa cưới, tiệc tùng cuối năm đã đến, 'bỏ túi' 5 bí quyết phối đồ này, bạn sẽ trở thành tâm điểm vì sự thời thượng, sang chảnh

Mùa cưới, tiệc tùng cuối năm đã đến, 'bỏ túi' 5 bí quyết phối đồ này, bạn sẽ trở thành tâm điểm vì sự thời thượng, sang chảnh

Để tỏa sáng và thu hút mọi ánh nhìn, phụ nữ nên học ngay 5 bí quyết phối đồ dự tiệc thời thượng, sang chảnh, hợp xu hướng dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   cách phối đồ phối đồ cho người lùn cách phối đồ đẹp

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt