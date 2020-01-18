3 bí quyết phối đồ tôn dáng với quần ống loe giúp cô nàng 'nấm lùn' sở hữu đôi chân thon dài chuẩn người mẫu

Những bí quyết phối đồ với quần ống loe đơn giản sau đây sẽ giúp phái đẹp ăn gian thêm vài cm chiều cao, sở hữu đôi chân thon dài đúng chuẩn người mẫu.
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Áp dụng một vài bí quyết phối đồ thông minh, dù sở hữu chiều cao khiêm tốn, bạn vẫn có thể tỏa sáng và "hack dáng" một cách đơn giản. Bài viết này sẽ hướng dẫn chị em cách phối đồ với quần ống loe nhằm tăng chiều cao giúp đôi chân thon dài hiệu quả.
Cách phối đồ với quần ống loe
Quần ống loe là một trong những item rất hot ở thập niên 80, 90. Tuy nhiên, từ cuối năm 2019 đến nay, thiết kế này bắt đầu quay trở lại và khiến các tín đồ thời trang mê mẩn. Chính vì vậy, Tết này, phái đẹp nên bắt kịp xu hướng với kiểu quần đậm chất cổ điển này.
Quần ống loe cạp cao và áo croptop
Bạn sở hữu đôi chân ngắn và vóc dáng nhỏ nhắn, hãy áp dụng ngay công thức phối đồ cực đơn giản với quần ống loe này. Áo croptop giúp bạn khoe trọn vòng eo thon gọn, quần ống loe cạp cao tạo cảm giác đôi chân trông dài và thẳng hơn.
Quần ống loe và giày cao gót mũi nhọn/sandal dây mảnh
Giày, dép là món phụ kiện có khả năng "hack dáng" cực kỳ "thần thánh", điều này rất đúng khi bạn diện quần ống loe. Cụ thể, khi mặc kiểu quần này, bạn nên phối cùng giày cao gót mũi nhọn hoặc sandal dây mảnh. Trong trường hợp sở hữu chiều cao lý tưởng, bạn có thể đi cùng giày thể thao đế bệt.
Quần ống loe và áo cùng màu
Phối đồ đồng sắc là quy tắc mà những ai sở hữu chiều cao khiêm tốn đều phải ghi nhớ. Bí quyết này có tác dụng ăn gian chiều cao cực kỳ hữu hiệu mà khi diện quần ống loe, bạn cũng nên áp dụng.
Chỉ cần áp dụng một vài bí quyết phối đồ cùng quần ống loe đơn giản, bạn sẽ sở hữu ngay đôi chân thon dài và vóc dáng cực gợi cảm.