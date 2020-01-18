3 bí quyết phối đồ tôn dáng với quần ống loe giúp cô nàng 'nấm lùn' sở hữu đôi chân thon dài chuẩn người mẫu

Những bí quyết phối đồ với quần ống loe đơn giản sau đây sẽ giúp phái đẹp ăn gian thêm vài cm chiều cao, sở hữu đôi chân thon dài đúng chuẩn người mẫu.

Áp dụng một vài bí quyết phối đồ thông minh, dù sở hữu chiều cao khiêm tốn, bạn vẫn có thể tỏa sáng và "hack dáng" một cách đơn giản. Bài viết này sẽ hướng dẫn chị em cách phối đồ với quần ống loe nhằm tăng chiều cao giúp đôi chân thon dài hiệu quả. Cách phối đồ với quần ống loe Quần ống loe là một trong những item rất hot ở thập niên 80, 90. Tuy nhiên, từ cuối năm 2019 đến nay, thiết kế này bắt đầu quay trở lại và khiến các tín đồ thời trang mê mẩn. Chính vì vậy, Tết này, phái đẹp nên bắt kịp xu hướng với kiểu quần đậm chất cổ điển này.

Quần ống loe cạp cao và áo croptop Bạn sở hữu đôi chân ngắn và vóc dáng nhỏ nhắn, hãy áp dụng ngay công thức phối đồ cực đơn giản với quần ống loe này. Áo croptop giúp bạn khoe trọn vòng eo thon gọn, quần ống loe cạp cao tạo cảm giác đôi chân trông dài và thẳng hơn. Không sở hữu chiều cao hoàn hảo nhưng với set đồ phối quần jean ống loe và áo croptop blouse giúp Chi Pu sở hữu đôi chân thon dài - Ảnh: Internet Cách phối đồ gồm quần jean ống loe và áp croptop này cũng giúp Hoàng Thùy Linh ăn gian thêm cả chục cm chiều cao - Ảnh: Internet Không chỉ ăn gian chiều cao hiệu quả, set đồ gồm quần ống loe cạp cao và áp croptop còn giúp phái đẹp khoe trọn vòng eo gợi cảm - Ảnh: Internet Quần ống loe và giày cao gót mũi nhọn/sandal dây mảnh Giày, dép là món phụ kiện có khả năng "hack dáng" cực kỳ "thần thánh", điều này rất đúng khi bạn diện quần ống loe. Cụ thể, khi mặc kiểu quần này, bạn nên phối cùng giày cao gót mũi nhọn hoặc sandal dây mảnh. Trong trường hợp sở hữu chiều cao lý tưởng, bạn có thể đi cùng giày thể thao đế bệt.

Giày cao gót mũi nhọn giúp tăng chiều cao, phối cùng quần ống loe khiến đôi chân trông dài và thẳng hơn rất nhiều - Ảnh: Internet Tết này, nếu muốn sở hữu vóc dáng trông chuẩn như người mẫu, hãy tự tin diện quần ống loe và giày cao gót mũi nhọn - Ảnh: Internet Nếu giày cao gót mũi nhọn khiến việc đi lại trở nên khó khăn, hãy thay bằng đôi sandal cao gót dây mảnh khi diện quần ống loe - Ảnh: Internet Quần ống loe và áo cùng màu Phối đồ đồng sắc là quy tắc mà những ai sở hữu chiều cao khiêm tốn đều phải ghi nhớ. Bí quyết này có tác dụng ăn gian chiều cao cực kỳ hữu hiệu mà khi diện quần ống loe, bạn cũng nên áp dụng. Set đồ trắng với quần ống loe và áo croptop giúp phái đẹp tôn lên những đường cong quyến rũ - Ảnh: Internet Với cách phối đồ cực sang trọng và thời thượng cùng quần ống loe trắng, chắc chắn, bạn sẽ thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh: Internet Chiều cao trông tăng lên đáng kể nhờ cách phối quần ống loe đơn giản này - Ảnh: Internet Chỉ cần áp dụng một vài bí quyết phối đồ cùng quần ống loe đơn giản, bạn sẽ sở hữu ngay đôi chân thon dài và vóc dáng cực gợi cảm.

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