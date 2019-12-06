Những mẫu áo dài Tết hễ cứ mặc lên người là nhan sắc lại tăng thêm vài bậc, sành điệu chẳng kém ai

Theo truyền thống của người Việt, cứ mỗi năm Tết đến xuân về, các nàng thơ lại được diện áo dài thướt tha. Chúng ta hãy cùng tham khảo xu hướng áo dài Tết năm 2020 để chọn cho mình những kiểu dáng phù hợp nhất.

Mẫu áo dài Tết ren pha voan này sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng có thân hình mảnh mai.

Áo dài Tết với chất liệu ren không còn quá xa lạ với nhiều bạn trẻ, tuy nhiên năm nay xu hướng này lại có thêm một chút cách điệu. Với chất liệu ren pha thêm voan, tà áo dài càng thêm thướt tha, yểu điệu.

Tuy nhiên, với những cô nàng "nấm lùn" thì mẫu áo dài Tết này chưa phải là sự lựa chọn hợp lý nhất. Bởi lẽ, chất liệu ren kết hợp cùng với voan nhìn có vẻ hơi rườm rà khiến những cô nàng có chiều cao khiêm tốn khi mặc sẽ có cảm giác bị thấp đi.

Áo dài ren pha voan hợp với những cô nàng mảnh mai - Ảnh minh họa: Internet

2. Áo dài voan kính

Năm 2020 chính là năm của chất liệu voan kính, được sử dụng rất phổ biến trong các mẫu thiết kế từ áo, đầm, băng đô và xu hướng áo dài Tết năm nay cũng rất ưa chuộng những mẫu thiết kế có chất liệu này.

Áo dài voan kính là xu hướng mới - Ảnh minh họa: Internet

Thông thường khi mặc chất liệu voan kính sẽ có cảm giác hơi bị cứng người, thiếu một chút mềm mại. Nhưng nếu kết hợp vải voan kính với phần lót lụa bên trong sẽ tạo nên một mẫu áo dài khá độc đáo và lạ mắt. Chắc chắn chúng sẽ trở thành hot trend được săn lùng nhiều nhất trong mùa Tết 2020.

Kiểu dáng độc đáo, bắt mắt - Ảnh minh họa: Internet

Cũng giống như áo dài ren pha voan, áo dài chất liệu voan kính hơi kén dáng mặc một chút, các nàng mảnh mai, nhỏ nhắn khi mặc sẽ có cảm giác mềm mại hơn.

Áo dài voan kính hơi kén người mặc - Ảnh minh họa: Internet

3. Áo dài lụa

Áo dài lụa thường khó lỗi mốt và phù hợp với nhiều hoàn cảnh. So với mọi năm, áo dài Tết năm nay chỉ khác ở phần hoạ tiết và kiểu dáng cách điệu hơn.

Áo dài lụa không bao giờ lỗi mốt - Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, mẫu áo dài lụa không cần quá cầu kỳ bởi nó thiên về sự đơn giản. Chỉ cần một vài điểm nhấn nhẹ nhàng là đủ để làm nổi bật trang phục.

Áo dài lụa thiên về sự đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Mẫu áo dài Tết này cũng không quá kén người mặc và nó là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các cô nàng yêu thích sự giản dị, không quá cầu kỳ.

Áo dài lụa không kén người mặc - Ảnh minh họa: Internet

Áo dài luôn được chọn mặc trong các dịp đặc biệt - Ảnh minh họa: Internet

Một cái Tết nữa lại sắp đến, hy vọng những mẫu áo dài Tết ở trên sẽ giúp bạn có thêm nhiều lựa chọn và đổi mới phong cách dịp đầu năm.