Những mẫu áo dài Tết hễ cứ mặc lên người là nhan sắc lại tăng thêm vài bậc, sành điệu chẳng kém ai

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là kết thúc năm cũ, bạn đã cập nhật được những mẫu áo dài Tết cực mốt năm 2020 chưa? Hãy tham khảo ngay những kiểu dưới đây để bắt kịp xu hướng và trở thành quý cô sành điệu.
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Theo truyền thống của người Việt, cứ mỗi năm Tết đến xuân về, các nàng thơ lại được diện áo dài thướt tha. Chúng ta hãy cùng tham khảo xu hướng áo dài Tết năm 2020 để chọn cho mình những kiểu dáng phù hợp nhất.
1. Áo dài ren pha voan
Áo dài Tết với chất liệu ren không còn quá xa lạ với nhiều bạn trẻ, tuy nhiên năm nay xu hướng này lại có thêm một chút cách điệu. Với chất liệu ren pha thêm voan, tà áo dài càng thêm thướt tha, yểu điệu.
Mẫu áo dài Tết ren pha voan này sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng có thân hình mảnh mai.
Tuy nhiên, với những cô nàng "nấm lùn" thì mẫu áo dài Tết này chưa phải là sự lựa chọn hợp lý nhất. Bởi lẽ, chất liệu ren kết hợp cùng với voan nhìn có vẻ hơi rườm rà khiến những cô nàng có chiều cao khiêm tốn khi mặc sẽ có cảm giác bị thấp đi.
2. Áo dài voan kính
Năm 2020 chính là năm của chất liệu voan kính, được sử dụng rất phổ biến trong các mẫu thiết kế từ áo, đầm, băng đô và xu hướng áo dài Tết năm nay cũng rất ưa chuộng những mẫu thiết kế có chất liệu này.
Thông thường khi mặc chất liệu voan kính sẽ có cảm giác hơi bị cứng người, thiếu một chút mềm mại. Nhưng nếu kết hợp vải voan kính với phần lót lụa bên trong sẽ tạo nên một mẫu áo dài khá độc đáo và lạ mắt. Chắc chắn chúng sẽ trở thành hot trend được săn lùng nhiều nhất trong mùa Tết 2020.
Cũng giống như áo dài ren pha voan, áo dài chất liệu voan kính hơi kén dáng mặc một chút, các nàng mảnh mai, nhỏ nhắn khi mặc sẽ có cảm giác mềm mại hơn.
3. Áo dài lụa
Áo dài lụa thường khó lỗi mốt và phù hợp với nhiều hoàn cảnh. So với mọi năm, áo dài Tết năm nay chỉ khác ở phần hoạ tiết và kiểu dáng cách điệu hơn.
Thông thường, mẫu áo dài lụa không cần quá cầu kỳ bởi nó thiên về sự đơn giản. Chỉ cần một vài điểm nhấn nhẹ nhàng là đủ để làm nổi bật trang phục.
Mẫu áo dài Tết này cũng không quá kén người mặc và nó là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các cô nàng yêu thích sự giản dị, không quá cầu kỳ.
Một cái Tết nữa lại sắp đến, hy vọng những mẫu áo dài Tết ở trên sẽ giúp bạn có thêm nhiều lựa chọn và đổi mới phong cách dịp đầu năm.