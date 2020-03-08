Cô nàng mũm mĩm dùng ngay 3 bí quyết phối đồ che khuyết điểm đỉnh cao này vào dịp 8/3 để trông thon gọn, xinh xắn tức thì

Thời trang 08/03/2020 05:35

Hãy "bỏ túi" ngay 3 bí quyết phối đồ cho người mập dưới đây để thân hình mũm mĩm trông thon gọn, cao ráo hơn.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đã đến gần, chị em hãy cùng nhau diện những set đồ thật đẹp để trông xinh xắn, lộng lẫy nhất. Nếu đang tự ti vì ngoại hình mũm mĩm, bạn hãy áp dụng 3 bí quyết phối đồ cho người mập dưới đây. 

Váy ngắn trên gối để "hack chiều cao"

Váy hoặc đầm ngắn trên gối, cạp cao là thiết kế có khả năng "ăn gian" chiều cao cực kỳ hiệu quả mà những cô nàng tròn trịa nên diện thường xuyên. 

bi quyet phoi do cho nguoi map 1
Đầm ngắn trên gối sẽ tạo cảm giác đôi chân dài hơn nhờ đó giúp bạn gái mũm mĩm trông thon gọn - Ảnh: Internet
bi quyet phoi do cho nguoi map 2
Một chiếc đầm có thiết kế đơn giản, thanh lịch với thắt lưng ở eo sẽ che đi khuyết điểm về ngoại hình tròn trịa hiệu quả - Ảnh: Internet
bi quyet phoi do cho nguoi map 3
Chân váy ngắn trên gối rất dễ phối đồ và có rất nhiều phong cách để áp dụng - Ảnh: Internet

Váy midi xòe che khuyết điểm chân to

Nếu đang gặp trở ngại vì khuyết điểm chân to và ngắn, những kiểu váy dài ngang bắp chân, váy midi xòe sẽ là "trợ thủ đắc lực" trong trường hợp này. Nhờ thiết kế xòe nhẹ mà váy midi tạo cảm giác chân trông dài, thẳng hơn hẳn.

bi quyet phoi do cho nguoi map 4
Chân váy midi hoa xếp li giúp che đi khuyết điểm về đôi chân một cách hoàn hảo - Ảnh: Internet
bi quyet phoi do cho nguoi map 5
Kiểu chân váy này không kén người diện, lại cực kỳ dễ dàng trong việc mix-match - Ảnh: Internet
bi quyet phoi do cho nguoi map 6
Ngoài ra, những kiểu đầm liền dài qua gối họa tiết hoa cũng là gợi ý tuyệt vời dành cho cô nàng mũm mĩm trong dịp 8/3 này - Ảnh: Internet
bi quyet phoi do cho nguoi map 7
Đầm hoa dài không chỉ che khuyết điểm ngoại hình mà còn mang đến cho bạn gái vẻ điệu đà, xinh xắn cực kỳ cuốn hút - Ảnh: Internet

Quần skinny cạp cao tối màu 

Để đôi chân trông thon gọn và ngoại hình có phần nhỏ nhắn, cân đối hơn, bạn có thể chọn cho mình chiếc quần skinny tối màu cạp cao trong dịp 8/3. Không chỉ che khuyết điểm ngoại hình, kiểu thiết kế này còn đang là xu hướng thời trang thịnh hành.

bi quyet phoi do cho nguoi map 8
Quần jean skinny tối màu đang là xu hướng thời trang thịnh hành - Ảnh: Internet
bi quyet phoi do cho nguoi map 9
Nếu muốn sở hữu diện mạo khỏe khoắn, năng động, bạn có thể diện quần skinny trong dịp 8/3 - Ảnh: Internet
bi quyet phoi do cho nguoi map 10
Khéo léo phối cùng áo phông trắng, bạn vẫn trông cực thời thượng dù diện toàn thiết kế đơn giản - Ảnh: Internet

Học và áp dụng ngay 3 bí quyết phối đồ cho người mập này, chỉ trong tích tắc, bạn sẽ sở hữu một diện mạo mới cân đối, xinh xắn hơn rất nhiều. 

Lướt ngay 10 mẫu áo blouse giúp nàng 'hack dáng' cực đỉnh, thu hút mọi ánh nhìn

Lướt ngay 10 mẫu áo blouse giúp nàng 'hack dáng' cực đỉnh, thu hút mọi ánh nhìn

Không cần đến ăn kiêng hay tập gym, bạn hoàn toàn có thể tự tin diện những bộ trang phục "hack dáng" xuống phố nếu biết chọn cho mình những mẫu áo blouse đẹp dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   cách phối đồ phối đồ đẹp mẹo phối đồ

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 27 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 57 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 7 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt