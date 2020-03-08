Cô nàng mũm mĩm dùng ngay 3 bí quyết phối đồ che khuyết điểm đỉnh cao này vào dịp 8/3 để trông thon gọn, xinh xắn tức thì

Hãy "bỏ túi" ngay 3 bí quyết phối đồ cho người mập dưới đây để thân hình mũm mĩm trông thon gọn, cao ráo hơn.
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Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đã đến gần, chị em hãy cùng nhau diện những set đồ thật đẹp để trông xinh xắn, lộng lẫy nhất. Nếu đang tự ti vì ngoại hình mũm mĩm, bạn hãy áp dụng 3 bí quyết phối đồ cho người mập dưới đây.
Váy ngắn trên gối để "hack chiều cao"
Váy hoặc đầm ngắn trên gối, cạp cao là thiết kế có khả năng "ăn gian" chiều cao cực kỳ hiệu quả mà những cô nàng tròn trịa nên diện thường xuyên.
Váy midi xòe che khuyết điểm chân to
Nếu đang gặp trở ngại vì khuyết điểm chân to và ngắn, những kiểu váy dài ngang bắp chân, váy midi xòe sẽ là "trợ thủ đắc lực" trong trường hợp này. Nhờ thiết kế xòe nhẹ mà váy midi tạo cảm giác chân trông dài, thẳng hơn hẳn.
Quần skinny cạp cao tối màu
Để đôi chân trông thon gọn và ngoại hình có phần nhỏ nhắn, cân đối hơn, bạn có thể chọn cho mình chiếc quần skinny tối màu cạp cao trong dịp 8/3. Không chỉ che khuyết điểm ngoại hình, kiểu thiết kế này còn đang là xu hướng thời trang thịnh hành.
Học và áp dụng ngay 3 bí quyết phối đồ cho người mập này, chỉ trong tích tắc, bạn sẽ sở hữu một diện mạo mới cân đối, xinh xắn hơn rất nhiều.