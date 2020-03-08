Cô nàng mũm mĩm dùng ngay 3 bí quyết phối đồ che khuyết điểm đỉnh cao này vào dịp 8/3 để trông thon gọn, xinh xắn tức thì

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đã đến gần, chị em hãy cùng nhau diện những set đồ thật đẹp để trông xinh xắn, lộng lẫy nhất. Nếu đang tự ti vì ngoại hình mũm mĩm, bạn hãy áp dụng 3 bí quyết phối đồ cho người mập dưới đây.

Váy ngắn trên gối để "hack chiều cao"

Váy hoặc đầm ngắn trên gối, cạp cao là thiết kế có khả năng "ăn gian" chiều cao cực kỳ hiệu quả mà những cô nàng tròn trịa nên diện thường xuyên.