3 kiểu quần jeans hot nhất mùa hè 2020, phụ nữ cứ mặc lên là chân dài miên man, lại thời thượng hết nấc

Mùa hè là dịp để phái đẹp tung tăng với các thiết kế khỏe khoắn và những kiểu quần jeans hot dưới đây là gợi ý tuyệt vời.
- Hóa thân thành cô nàng sành điệu, bắt kịp xu hướng với 4 items nhất định phải có trong năm 2020
- Kiểu tóc được gái Hàn ưa chuộng vừa giúp che khuyết điểm ‘trán sân bay’, vừa ăn gian tuổi tác đáng kể
Quần jeans luôn là thiết kế "trường tồn" với năm tháng. Mang đến vẻ ngoài khỏe khoắn, cá tính nhưng không kém phần thời thượng nên items này luôn chiếm được sự yêu thích của mọi người. Mùa hè này, hãy sắm ngay 3 kiểu quần jeans hot sau đây.
Quần jeans baggy
Quần jeans baggy là thiết kế có form rộng, lưng cao rất được ưa chuộng. Với form khá thoải mái, kiểu quần này có khả năng che khuyết điểm chân to, cong rất hiệu quả. Mùa hè này, hãy thử phối quần jeans baggy theo phong cách năng động, bạn sẽ trông trẻ trung hơn rất nhiều.
Quần jeans ống đứng
Mẫu quần jeans cực hot này cũng là "trợ thủ đắc lực" cho cô nàng sở hữu đôi chân tròn trịa hoặc cong. Với thiết kế ống quần không quá ôm cũng không quá rộng mà vừa phải suông theo chân, quần jeans ống đứng giúp ăn gian chiều cao rất hiệu quả.
Quần jeans skinny
Nếu thời gian qua, quần jeans ống suông, ống loe "thống lĩnh" làng mốt thì mùa hè này, quần jeans skinny bỗng dưng hot trở lại.
Hãy bắt kịp xu hướng thời trang mùa hè ngay với 3 kiểu quần jeans cực hot và có khả năng "hack dáng" hiệu quả trên.