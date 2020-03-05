3 kiểu quần jeans hot nhất mùa hè 2020, phụ nữ cứ mặc lên là chân dài miên man, lại thời thượng hết nấc

Quần jeans luôn là thiết kế "trường tồn" với năm tháng. Mang đến vẻ ngoài khỏe khoắn, cá tính nhưng không kém phần thời thượng nên items này luôn chiếm được sự yêu thích của mọi người. Mùa hè này, hãy sắm ngay 3 kiểu quần jeans hot sau đây.

Quần jeans baggy

Quần jeans baggy là thiết kế có form rộng, lưng cao rất được ưa chuộng. Với form khá thoải mái, kiểu quần này có khả năng che khuyết điểm chân to, cong rất hiệu quả. Mùa hè này, hãy thử phối quần jeans baggy theo phong cách năng động, bạn sẽ trông trẻ trung hơn rất nhiều.