3 kiểu quần jeans hot nhất mùa hè 2020, phụ nữ cứ mặc lên là chân dài miên man, lại thời thượng hết nấc

Thời trang 05/03/2020 05:30

Mùa hè là dịp để phái đẹp tung tăng với các thiết kế khỏe khoắn và những kiểu quần jeans hot dưới đây là gợi ý tuyệt vời.

Quần jeans luôn là thiết kế "trường tồn" với năm tháng. Mang đến vẻ ngoài khỏe khoắn, cá tính nhưng không kém phần thời thượng nên items này luôn chiếm được sự yêu thích của mọi người. Mùa hè này, hãy sắm ngay 3 kiểu quần jeans hot sau đây.

Quần jeans baggy

Quần jeans baggy là thiết kế có form rộng, lưng cao rất được ưa chuộng. Với form khá thoải mái, kiểu quần này có khả năng che khuyết điểm chân to, cong rất hiệu quả. Mùa hè này, hãy thử phối quần jeans baggy theo phong cách năng động, bạn sẽ trông trẻ trung hơn rất nhiều.

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Quần jeans baggy giúp đôi chân trông dài và thẳng hơn rất nhiều. Khéo léo phối kiểu quần này với áo blouse, đi giày cao gót, bạn sẽ sở hữu diện mạo cực trendy - Ảnh: Internet
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Quần jeans baggy, áo thun freesize, sandal đế bệt là combo cực tuyệt vời cho chuyến nghỉ mát mùa hè - Ảnh: Internet
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Quần jeans baggy lửng cũng là một gợi ý tuyệt vời để đón đầu xu hướng thời trang mùa hè này - Ảnh: Internet

Quần jeans ống đứng

Mẫu quần jeans cực hot này cũng là "trợ thủ đắc lực" cho cô nàng sở hữu đôi chân tròn trịa hoặc cong. Với thiết kế ống quần không quá ôm cũng không quá rộng mà vừa phải suông theo chân, quần jeans ống đứng giúp ăn gian chiều cao rất hiệu quả.

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Quần jeans ống đứng che khuyết điểm giúp đôi chân trông dài và thẳng hơn - Ảnh: Internet
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Kiểu quần jeans cực hot này rất hợp với giày mũi nhọn - Ảnh: Internet
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Quần jeans ống đứng phối cùng sơ mi, áo blazer trông vừa khỏe khoắn vừa thanh lịch - Ảnh: Internet

Quần jeans skinny

Nếu thời gian qua, quần jeans ống suông, ống loe "thống lĩnh" làng mốt thì mùa hè này, quần jeans skinny bỗng dưng hot trở lại.

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Hương Giang đã bắt trend cực nhanh khi diện ngay quần jeans skinny phối cùng áo thun ôm body và khoác len mỏng cực tôn dáng - Ảnh: Internet
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Jeans skinny trắng cũng là lựa chọn tuyệt vời cho phái đẹp trong mùa hè này - Ảnh: Internet
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Quần jeans skinny, áo khoác jeans mang đến cho bạn diện mạo cực bụi bặm, năng động - Ảnh: Internet

Hãy bắt kịp xu hướng thời trang mùa hè ngay với 3 kiểu quần jeans cực hot và có khả năng "hack dáng" hiệu quả trên.

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