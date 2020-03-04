Học cách phối đồ cực chất từ hội fashionista Việt trên Instagram, đảm bảo vừa hợp mốt vừa thời thượng hết phần thiên hạ

Cùng học hỏi phong cách phối đồ từ các cô nàng xinh đẹp trên Instagram, chắc chắn bạn sẽ nâng tầm nhan sắc đáng kể đấy!
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Chẳng cần tốn kém chi phí cho những món hàng hiệu đắt đỏ, bạn vẫn có thể trở thành một cô nàng sành điệu chỉ với vài items có sẵn trong tủ đồ. Chỉ cần bỏ chút thời gian nghía qua trang cá nhân của loạt hot girl Instagram này, bạn đã có thể bỏ túi những tips cực hay ho trong cách mix đồ.
Phong cách phối đồ của những cô nàng này không quá cầu kỳ, phức tạp mà chú trọng vào việc mix match trang phục hài hòa với những items siêu phổ biến như áo croptop, quần ống rộng, blazer...
Những items cực đơn giản này hầu hết đều có sẵn trong tủ đồ, vì vậy bạn hoàn toàn có thể phối theo những cách trên để tăng điểm cho phong cách của mình.