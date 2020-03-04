Học cách phối đồ cực chất từ hội fashionista Việt trên Instagram, đảm bảo vừa hợp mốt vừa thời thượng hết phần thiên hạ

Thời trang 04/03/2020 05:35

Cùng học hỏi phong cách phối đồ từ các cô nàng xinh đẹp trên Instagram, chắc chắn bạn sẽ nâng tầm nhan sắc đáng kể đấy!

Chẳng cần tốn kém chi phí cho những món hàng hiệu đắt đỏ, bạn vẫn có thể trở thành một cô nàng sành điệu chỉ với vài items có sẵn trong tủ đồ. Chỉ cần bỏ chút thời gian nghía qua trang cá nhân của loạt hot girl Instagram này, bạn đã có thể bỏ túi những tips cực hay ho trong cách mix đồ.

Phong cách phối đồ của những cô nàng này không quá cầu kỳ, phức tạp mà chú trọng vào việc mix match trang phục hài hòa với những items siêu phổ biến như áo croptop, quần ống rộng, blazer...

phong cach phoi do 1

Nếu bạn là một cô nàng công sở nhưng vẫn muốn F5 bản thân, set đồ blazer kết hợp cùng quần ống rộng và áo sơ mi trắng sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Để tạo điểm nhấn cho trang phục, thay vì lựa chọn giày cao gót sang chảnh, bạn hãy thử sử dụng một đôi sneaker cùng màu với áo sơ mi để tổng thể trở nên thời thượng hơn – Ảnh: IG

phong cach phoi do 2

Nếu bạn sở hữu vóc dáng thon gọn cùng vòng eo ‘con kiến’, một chiếc quần jeans ống rộng phối cùng áo ôm sát cổ chữ V lệch sẽ giúp bạn trông gợi cảm hơn rất nhiều – Ảnh: IG

phong cach phoi do 3

Cô bạn xinh đẹp này trông vô cùng trẻ trung với set đồ toàn những items đơn giản như quần skinny jean, blazer và áo thun trắng thanh lịch – Ảnh: IG

phong cach phoi do 4

Quần jeans và áo thun ôm cũng là outfit cực kỳ tôn dáng giúp kéo dài chân hiệu quả cho những cô nàng nấm lùn. Sành điệu thêm một chút thì kết hợp cùng boots cổ thấp, còn muốn ‘chanh sả’ hơn thì diện giày cao gót mũi nhọn – Ảnh: IG

phong cach phoi do 5

Kết hợp những items sành điệu như áo blazer, croptop và quần ống rộng kẻ ô sẽ giúp phong cách của bạn thăng hạng đáng kể – Ảnh: IG

phong cach phoi do 6

Set đồ đáng yêu nhưng không hề bánh bèo này là outfit khá thú vị để hội chị em diện trong mùa hè – Ảnh: IG

phong cach phoi do 7

Nếu bạn là cô nàng cá tính thì không thể bỏ qua concept cực chất chơi với áo blazer dáng rộng kết hợp cùng croptop và váy jeans ngắn rách gấu – Ảnh: IG

Những items cực đơn giản này hầu hết đều có sẵn trong tủ đồ, vì vậy bạn hoàn toàn có thể phối theo những cách trên để tăng điểm cho phong cách của mình.

Hóa thân thành cô nàng sành điệu, bắt kịp xu hướng với 4 items nhất định phải có trong năm 2020

Hóa thân thành cô nàng sành điệu, bắt kịp xu hướng với 4 items nhất định phải có trong năm 2020

Hãy bổ sung ngay vào tủ đồ những items cực hot này, đảm bảo phong cách thời trang của bạn sẽ thăng hạng đáng kể, ai cũng phải trầm trồ hỏi bí quyết.

Xem thêm
Từ khóa:   xu hướng thời trang cách phối đồ đẹp mẹo thời trang

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 42 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 57 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 27 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 8 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt