Đun sôi chanh với thứ này uống mỗi ngày, vừa đốt cháy mỡ thừa 'thần tốc' vừa tăng cường sức đề kháng trong mùa dịch

Học ngay công thức đun nước uống đốt cháy mỡ thừa từ chanh và gừng để dùng mỗi ngày, bạn sẽ sở hữu vóc dáng thon gọn cực nhanh.

Sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc luôn là mơ ước của đại đa số phụ nữ. Chính vì điều này mà một số chị em sử dụng các phương pháp giảm cân nhanh khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. Thay vào đó, hãy áp dụng công thức nước uống đốt cháy mỡ thừa từ chanh và gừng dưới đây để đạt được hiệu quả cao, đồng thời bảo vệ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Không chỉ đốt cháy mỡ thừa, hỗ trợ giảm cân, nước uống từ chanh và gừng còn tăng cường sức đề kháng hiệu quả - Ảnh: Internet Chanh giàu vitamin C cùng các đặc tính kháng khuẩn do đó có khả năng đốt cháy chất béo, tăng cường khả năng trao đổi chất bên trong cơ thể, hỗ trợ giảm cân vô cùng hiệu quả. Hàm lượng lớn axit tự nhiên trong loại quả này giúp ngăn ngừa cơ thể hấp thụ chất béo, hạn chế tăng cân mất kiểm soát.

Trong khi đó, gừng có đặc tính sinh nhiệt khi được nạp vào cơ thể sau khoảng 20 phút. Nhờ điều này, bổ sung loại củ này thường xuyên sẽ hỗ trợ quá trình đào thải chất béo lẫn độc tố ra khỏi cơ thể một cách nhanh chóng. Đặc biệt, cả chanh và gừng đều được bác sĩ, chuyên gia khuyến khích nên bổ sung hàng ngày để tăng cường khả năng chống bệnh, cải thiện sức đều kháng cho cơ thể.

Nước uống đốt cháy mỡ thừa Nguyên liệu cần có: - 1 quả chanh tươi - 1 củ gừng - 1 nhánh sả - 2 lít nước lọc Cách thực hiện: Đầu tiên, bạn cần rửa sạch các nguyên liệu đã chuẩn bị rồi để ráo nước. Cho 2 lít nước vào nồi đun đến khi sôi thì thả gừng thái lát và sả đập dập vào thì đậy kín, tắt bếp. Đợi đến khi nước còn hơi ấm thì thêm chanh tươi thái lát mỏng vào, khuấy đều bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Nước uống đốt cháy mỡ thừa hiệu quả từ chanh, gừng và sả - Ảnh: Internet Bạn đợi khoảng 15 phút sau để tinh chất tiết ra từ các loại nguyên liệu hòa lẫn vào nhau là có thể thưởng thức. Có thể uống loại nước này thay thế nước lọc hàng ngày. Uống nước chanh gừng mỗi ngày để giảm cân hiệu quả hơn - Ảnh: Internet Chăm chỉ thực hiện và bổ sung nước uống đốt cháy mỡ thừa từ chanh và gừng theo công thức trên kết hợp cùng chế độ dinh dưỡng khoa học, thói quen sinh hoạt hợp lý, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu vóc dáng săn chắc, thon thả.

5 mẹo đơn giản loại bỏ mỡ thừa giúp ‘nàng lười’ sở hữu eo thon, dáng đẹp nhanh chóng Bạn không có thời gian luyện tập thể thao và ăn kiêng đều đặn, đừng quá lo lắng, những bí quyết giảm cân dưới đây sẽ giúp bạn sở hữu thân hình thon gọn nhanh chóng.

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