Ngọc Trinh tiết lộ 4 'bí kíp' trẻ lâu, sở hữu làn da trắng mướt và vóc dáng quyến rũ

Mới đây, trong một video đăng tải trên mạng xã hội, "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đã chia sẻ bí quyết làm đẹp mỗi ngày của mình đến người hâm mộ.

Nữ diễn viên Ngọc Trinh nổi tiếng với nhan sắc quyến rũ, làn da trắng mịn cùng vóc dáng chuẩn đến từng centimet. Để sở hữu vẻ đẹp mà hầu hết phụ nữ đều ao ước, "Nữ hoàng nội y" đã thực hiện 4 bí quyết làm đẹp mỗi ngày sau đây. Ngủ đủ giấc mỗi ngày Theo các chuyên gia, giấc ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến cân nặng và tình trạng da của phụ nữ. Thiếu ngủ, ngủ gián đoạn gây mất cân bằng nội tiết tố khiến cơ thể tích trữ chất béo, da dẻ thâm sạm cực kỳ kém sắc.

Chính vì vậy, để bảo vệ nhan sắc và vóc dáng, tốt nhất là bạn nên ngủ đủ từ 6 - 8 tiếng mỗi ngày. Đối với Ngọc Trinh, cô nàng luôn cố gắng ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Trước khi ngủ, người đẹp hạn chế uống trà, bia, rượu để không gây rối loạn giấc ngủ.

Ngọc Trinh luôn duy trì thói quen ngủ đủ 6 - 8 tiếng mỗi ngày để lưu giữ vẻ đẹp tươi trẻ - Ảnh: Internet Tập thể dục ít nhất 30 phút Hầu hết mọi người đều biết lợi ích của việc tập thể dục đối với sức khỏe, sắc đẹp và vóc dáng. Cũng như nhiều người đẹp khác, để sở hữu vóc dáng gợi cảm, săn chắc, Ngọc Trinh luôn cố gắng luyện tập ít nhất 30 phút mỗi ngày. Uống sinh tố rau trái cây Nếu thường xuyên theo dõi Ngọc Trinh, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy "Nữ hoàng nội y" luôn bổ sung sinh tố rau trái cây mỗi ngày để nuôi dưỡng làn da và giữ dáng. Cụ thể, nữ diễn viên thường xuyên uống sinh tố chuối, kiwi, nước dừa, rau bó xôi và cải xoăn. Đây đều là những nguyên liệu giàu chất xơ, vitamin tốt cho làn da, vóc dáng. Sinh tố rau trái cây hỗ trợ giảm cân, đào thải độc tố, nuôi dưỡng làn da từ bên trong - Ảnh: Internet Ăn salad Salad rau mầm chính là món ăn yêu thích của Ngọc Trinh. Dường như, món rau xanh trộn này đều có mặt trong thực đơn hàng ngày của người đẹp. Bổ sung salad sẽ cắt giảm một lượng lớn calo nạp vào cơ thể nhưng vẫn đảm bảo đủ năng lượng, vitamin, dưỡng chất cho các hoạt động hàng ngày. Ngọc Trinh ăn salad hàng ngày để giữ dáng và dưỡng da - Ảnh: Internet Nếu muốn sở hữu làn da trắng mịn cùng vóc dáng thon gọn như Ngọc Trinh, bạn hãy thực hiện 4 bí quyết làm đẹp trên mỗi ngày.

Đã qua 3 lần sinh nở nhưng Jessica Alba có bí quyết gì mà vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng đến khó tin? Chẳng ai nghĩ "cô đào nóng bỏng" của Hollywood đã trở thành mẹ 3 con nhưng điều bất ngờ hơn là bí quyết lấy lại sắc vóc đỉnh cao của cô nàng.

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