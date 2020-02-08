Ngọc Trinh tiết lộ 4 'bí kíp' trẻ lâu, sở hữu làn da trắng mướt và vóc dáng quyến rũ

Làm đẹp cùng chuyên gia 08/02/2020 05:00

Mới đây, trong một video đăng tải trên mạng xã hội, "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đã chia sẻ bí quyết làm đẹp mỗi ngày của mình đến người hâm mộ.

Nữ diễn viên Ngọc Trinh nổi tiếng với nhan sắc quyến rũ, làn da trắng mịn cùng vóc dáng chuẩn đến từng centimet. Để sở hữu vẻ đẹp mà hầu hết phụ nữ đều ao ước, "Nữ hoàng nội y" đã thực hiện 4 bí quyết làm đẹp mỗi ngày sau đây.

Ngủ đủ giấc mỗi ngày

Theo các chuyên gia, giấc ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến cân nặng và tình trạng da của phụ nữ. Thiếu ngủ, ngủ gián đoạn gây mất cân bằng nội tiết tố khiến cơ thể tích trữ chất béo, da dẻ thâm sạm cực kỳ kém sắc.

Chính vì vậy, để bảo vệ nhan sắc và vóc dáng, tốt nhất là bạn nên ngủ đủ từ 6 - 8 tiếng mỗi ngày. 

Đối với Ngọc Trinh, cô nàng luôn cố gắng ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Trước khi ngủ, người đẹp hạn chế uống trà, bia, rượu để không gây rối loạn giấc ngủ. 

bi quyet lam dep moi ngay 1
Ngọc Trinh luôn duy trì thói quen ngủ đủ 6 - 8 tiếng mỗi ngày để lưu giữ vẻ đẹp tươi trẻ - Ảnh: Internet

Tập thể dục ít nhất 30 phút 

Hầu hết mọi người đều biết lợi ích của việc tập thể dục đối với sức khỏe, sắc đẹp và vóc dáng. Cũng như nhiều người đẹp khác, để sở hữu vóc dáng gợi cảm, săn chắc, Ngọc Trinh luôn cố gắng luyện tập ít nhất 30 phút mỗi ngày.

Uống sinh tố rau trái cây

Nếu thường xuyên theo dõi Ngọc Trinh, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy "Nữ hoàng nội y" luôn bổ sung sinh tố rau trái cây mỗi ngày để nuôi dưỡng làn da và giữ dáng.

Cụ thể, nữ diễn viên thường xuyên uống sinh tố chuối, kiwi, nước dừa, rau bó xôi và cải xoăn. Đây đều là những nguyên liệu giàu chất xơ, vitamin tốt cho làn da, vóc dáng.

bi quyet lam dep moi ngay 2
Sinh tố rau trái cây hỗ trợ giảm cân, đào thải độc tố, nuôi dưỡng làn da từ bên trong - Ảnh: Internet

Ăn salad 

Salad rau mầm chính là món ăn yêu thích của Ngọc Trinh. Dường như, món rau xanh trộn này đều có mặt trong thực đơn hàng ngày của người đẹp. Bổ sung salad sẽ cắt giảm một lượng lớn calo nạp vào cơ thể nhưng vẫn đảm bảo đủ năng lượng, vitamin, dưỡng chất cho các hoạt động hàng ngày.

bi quyet lam dep moi ngay 3
Ngọc Trinh ăn salad hàng ngày để giữ dáng và dưỡng da - Ảnh: Internet

Nếu muốn sở hữu làn da trắng mịn cùng vóc dáng thon gọn như Ngọc Trinh, bạn hãy thực hiện 4 bí quyết làm đẹp trên mỗi ngày.

Đã qua 3 lần sinh nở nhưng Jessica Alba có bí quyết gì mà vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng đến khó tin?

Đã qua 3 lần sinh nở nhưng Jessica Alba có bí quyết gì mà vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng đến khó tin?

Chẳng ai nghĩ "cô đào nóng bỏng" của Hollywood đã trở thành mẹ 3 con nhưng điều bất ngờ hơn là bí quyết lấy lại sắc vóc đỉnh cao của cô nàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh chăm sóc da bí quyết giữ dáng

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 2 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 9 giờ 33 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 9 giờ 48 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động