5 mẹo đơn giản loại bỏ mỡ thừa giúp ‘nàng lười’ sở hữu eo thon, dáng đẹp nhanh chóng

Tự ti về cân nặng và lên kế hoạch giảm cân mỗi ngày nhưng đều thất bại. Nguyên nhân là do bạn không đủ kiên trì và sự nhẫn nại để luyện tập đều đặn và ăn kiêng nghiêm ngặt. Tuy nhiên, bạn đừng quá thất vọng vì chỉ cần áp dụng những mẹo nhỏ này, bạn vẫn sẽ sở hữu vóc dáng thon gọn hằng mơ ước mà chẳng cần phải tốn quá nhiều công sức.

Mặc quần áo vừa với dáng người sẽ giúp bạn ăn ít hơn - Ảnh: Internet

Dùng bát, đĩa nhỏ

Việc sử dụng bát, đĩa nhỏ có thể giúp bạn kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. Nguyên nhân là vì khẩu phần ăn của bạn cũng giảm đi đáng kể vì không thể chứa quá nhiều trong những chiếc bát bé xíu. Nhờ đó mà tâm hồn ăn uống của bạn cũng giảm đi vài phần.

Ăn chậm, nhai kỹ

Não bộ cần một thời gian để có thể nhận được tín hiệu bạn đã no. Chính vì vậy, việc ăn chậm, nhai kỹ sẽ giúp bạn nhanh no và no lâu hơn. Không cần phải ăn kiêng nghiêm ngặt nhưng mẹo nhỏ này đã giúp bạn giảm được một lượng calo đáng kể rồi đấy!

Bên cạnh đó, việc ăn chậm nhai kỹ còn giúp cải thiện hệ tiêu hóa và hỗ trợ quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi hơn, từ đó việc đào thải mỡ thừa cũng nhanh hơn.

Tập thể dục ngay trên giường

Tập luyện những bài tập đơn giản trên giường - Ảnh: Internet

Nếu bạn bận rộn hoặc quá lười để đến phòng tập thì có thể dành vài phút mỗi tối trước khi ngủ hoặc buổi sáng sau khi thức giấc để luyện tập trên giường. Áp dụng những bài tập đơn giản cũng giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả và nhanh chóng.

Uống nước trước khi ăn 30 phút

Bí quyết này sẽ giúp bạn “khỏa lấp” phần nào dạ dày và tạo cảm giác no ảo khiến bạn ăn ít hơn vào bữa chính. Bên cạnh đó, việc uống nước trước bữa ăn còn giúp tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn, không bị tích tụ mỡ thừa.

Chúc bạn nhanh chóng sở hữu vóc dáng hằng mơ ước với những bí quyết giảm cân đơn giản trên nhé!