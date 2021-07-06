4 kiểu tóc vừa xinh vừa mát cho ngày hè oi bức mà các nàng nên áp dụng

Thời trang 06/07/2021 06:26

Là con gái bạn nên bỏ túi cho mình 4 kiểu tóc chuyên dụng, gọn gàng này để không phát cáu khi tóc tai bù xù trong ngày hè nắng nóng.

Tóc tết

Khi phải ra ngoài vào lúc trời nắng nóng thì kiểu tóc tết đơn giản này chính là sự lựa chọn phù hợp nhất dành cho bạn. Phần đuôi tóc dài được tết lại gọn gàng sẽ giúp bạn có được cảm giác thông thoáng, mát mẻ phía sau gáy. Hơn thế nữa với kiểu tết này tóc của bạn sẽ không bị rối xù lên ngay cả khi phải cởi áo chống nắng hay nón bảo hiểm nhiều lần, rất gọn gàng mà vẫn duyên dáng, nữ tính.

4 kiểu tóc vừa xinh vừa mát cho ngày hè oi bức mà các nàng nên áp dụng - Ảnh 1
Kiểu tóc gọn gàng cho ngày hè nóng nực - Ảnh minh họa: Internet
4 kiểu tóc vừa xinh vừa mát cho ngày hè oi bức mà các nàng nên áp dụng - Ảnh 2
Tết tóc kiểu xương cá như Đông Nhi thế này vừa đẹp vừa mát - Ảnh minh họa: Internet
4 kiểu tóc vừa xinh vừa mát cho ngày hè oi bức mà các nàng nên áp dụng - Ảnh 3
Bạn cũng có thể tết 2 bím như này cho xinh yêu hết nấc luôn  - Ảnh minh họa: Internet

Tóc buộc đuôi ngựa

Tóc buộc đuôi ngựa dường như đã trở thành kiểu tóc “truyền thống” của người con gái Việt Nam, vừa nhanh gọn lại luôn góp mặt trong danh sách những xu hướng làm đẹp tâm điểm. Bạn có thể lựa chọn tóc buộc đuôi ngựa cao hoặc thấp tùy vào trang phục và sở thích cá nhân, buộc cao mang lại vẻ đẹp năng động, tươi mới còn buộc thấp tô điểm thêm cho sự nữ tính, nhẹ nhàng.

4 kiểu tóc vừa xinh vừa mát cho ngày hè oi bức mà các nàng nên áp dụng - Ảnh 4
Tóc buộc đuôi ngựa cao khiến bạn trông năng động hơn  - Ảnh minh họa: Internet
4 kiểu tóc vừa xinh vừa mát cho ngày hè oi bức mà các nàng nên áp dụng - Ảnh 5
Buộc đuôi ngựa thấp như thế này vừa nữ tính lại vừa sang chỉnh - Ảnh minh họa: Internet
4 kiểu tóc vừa xinh vừa mát cho ngày hè oi bức mà các nàng nên áp dụng - Ảnh 6
Đây đích thị là kiểu tóc quốc dân  - Ảnh minh họa: Internet

Tóc búi cao

Tóc búi cao là giải pháp tối ưu nhất cho ngày hè nắng nóng bởi nó “giải quyết” được hoàn toàn những sợi tóc rơi rớt, lấm chấm trên gáy, lưng. Không chỉ vậy, khi diện tóc búi cao chúng ta có thể khoe được chiếc cổ thanh mảnh, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục để có được vẻ đẹp đa dạng từ dễ thương đến quyến rũ, quý phái. 

4 kiểu tóc vừa xinh vừa mát cho ngày hè oi bức mà các nàng nên áp dụng - Ảnh 7
Chỉ nhìn thôi đã thấy mát rồi  - Ảnh minh họa: Internet
4 kiểu tóc vừa xinh vừa mát cho ngày hè oi bức mà các nàng nên áp dụng - Ảnh 8
Tóc búi cao thách thức hè nắng nóng  - Ảnh minh họa: Internet
4 kiểu tóc vừa xinh vừa mát cho ngày hè oi bức mà các nàng nên áp dụng - Ảnh 9
Vừa mát vừa đẹp xứng đáng điểm 10  - Ảnh minh họa: Internet

Tóc buộc nửa đầu

Hè đến thì để tóc ngắn hay tóc dài cũng đều nóng, có chăng là ít hay nhiều mà thôi vì vậy chọn cách buộc nửa phần tóc lên sẽ tạo được cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Bớt đi nửa phần tóc chạm gáy tưởng rằng không “ăn thua” nhưng thực tế lại mát mẻ hơn rất nhiều. Chỉ với một chiếc thun nhỏ, bạn có thể vén được những sợi tóc lơ thơ trước trán hay hai bên thái dương và cả nửa phần tóc trên đầu, từ đó không còn cảm giác nóng nực khó chịu nữa. 

4 kiểu tóc vừa xinh vừa mát cho ngày hè oi bức mà các nàng nên áp dụng - Ảnh 10
Chỉ cần buộc nửa phần tóc lên đã thấy mát mẻ hơn rồi  - Ảnh minh họa: Internet
4 kiểu tóc vừa xinh vừa mát cho ngày hè oi bức mà các nàng nên áp dụng - Ảnh 11
Chỉ với một chiếc thun nhỏ ta đã có ngay một kiểu tóc hack tuổi đỉnh cao - Ảnh minh họa: Internet
Đây chính là kiểu tóc ‘chân ái’ cải thiện gò má cao, mặt vuông với xương hàm bành, chị em không thử thì quá phí

Đây chính là kiểu tóc ‘chân ái’ cải thiện gò má cao, mặt vuông với xương hàm bành, chị em không thử thì quá phí

Nếu bạn không biết kiểu tóc nào phù hợp với khuôn mặt chữ điền có gò má cao của mình, hãy đọc ngay bài viết dưới đây.

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