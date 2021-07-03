Đây chính là kiểu tóc ‘chân ái’ cải thiện gò má cao, mặt vuông với xương hàm bành, chị em không thử thì quá phí

Gò má cao, mặt vuông với xương hàm bành làm mất đi vẻ duyên dáng, nữ tính của người con gái. Nhiều chị em đã tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để giúp mình đỡ tự ti hơn tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể tự cải thiện diện mạo “có phần nam tính” này bằng cách để kiểu tóc phù hợp.

Những lọn tóc được cúp phồng này sẽ úp vào và ôm sát khuôn mặt “không mấy thon gọn” của bạn, từ đó có thể che bớt phần xương hàm bạnh ra, tạo đường nét mềm mại cho gương mặt. Phần chân tóc được tạo hình chữ C nên có độ bồng bềnh, trông tự nhiên mà không kém phần ấn tượng. Kết hợp với mái thưa phía trước, bạn dễ dàng trở thành cô nàng dễ thương nhanh làm siêu lòng người đối diện.

Để dễ hình dung thì kiểu tóc này gần giống với xoăn sóng nước, khác là lơi ra hơn một chút. Áp dụng xoăn cuộn trứng, tóc sẽ trông tự nhiên hơn bởi những lọn xoăn to bản, lăn tăn nhẹ nhàng. Kiểu tóc này có nhiều ưu điểm hơn xoăn sóng nước vì không kén dáng mặt, thêm vào đó là chúng ta có thể dễ dàng chăm sóc. Bên cạnh khả năng che được khuyết điểm gương mặt vuông, gò má cao, tóc ngắn xoăn cuộn trứng còn giúp chị em hack tuổi bất ngờ. Vừa giúp “chủ nhân” xinh đẹp hơn lại trẻ ra nhiều tuổi, đây là kiểu tóc mà những cô nàng mặt vuông không nên bỏ qua.

Kiểu tóc ngắn xoăn cuộn trứng được nhiều người yêu thích - Ảnh: Internet

Cô gái xinh đẹp trong kiểu tóc ngắn xoăn cuộn trứng - Ảnh: Internet

Kiểu tóc có khả năng che khuyết điểm gương mặt và hack tuổi đỉnh cao - Ảnh: Internet

Tóc hai mái uốn xoăn xõa dài

Bạn sẽ hoàn toàn giấu được đôi gò má cao và xương hàm bạnh của mình bên trong lớp tóc sành điệu này. Nếu đã có sẵn mái tóc dài, bạn chỉ cần uốn xoăn một chút và rẽ ngôi giữa. Thay đổi nhỏ nhưng chắc chắn mang lại hiệu quả to, giúp bạn nhanh chóng lột xác thành hot girl mà không cần đụng chạm đến dao kéo.

Tóc dài bao giờ cũng làm người diện trông dịu dàng hơn - Ảnh: Internet

Kiểu tóc giúp bạn che đi những phần không thon gọn trên khuôn mặt - Ảnh: Internet