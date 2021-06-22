Chẳng còn lo tóc mất độ phồng, ép vào da đầu - 5 mẹo nhỏ giúp tóc không bị bết dính, suôn mềm như vừa mới gội

Làm đẹp 22/06/2021 06:30

Vào những ngày hè nắng nóng, mái tóc sẽ dễ dàng bị bết dính do dầu, mồ hôi, khói bụi,… Một vài mẹo nhỏ sau đây sẽ giúp cho mái tóc mượt mà bất chấp thời tiết.

Muối

Muối là một nguyên liệu vừa rẻ lại vừa dễ kiếm, có tác dụng làm giảm nhờn tóc và bóng dầu. Bạn chỉ cần sử dụng 1 lượng muối nhỏ và xoa trực tiếp lên da đầu, để yên trong vòng 5 – 15 phút và gội sạch lại. Nếu da đầu nhạy cảm bạn có thể trộn muối chung với dầu gội đầu và gội như bình thường.

Ngoài ra bạn có thể pha muối làm nước gội đầu hoặc nước tắm, giúp tóc giảm bớt bóng dầu và còn làm cho làn da khoẻ khoắn, săn chắc. Áp dụng 1 lần/tuần và bạn sẽ cảm thấy được hiệu quả bất ngờ.

Chẳng còn lo tóc mất độ phồng, ép vào da đầu - 5 mẹo nhỏ giúp tóc không bị bết dính, suôn mềm như vừa mới gội - Ảnh 1
Muối là một nguyên liệu vừa rẻ lại vừa dễ kiếm, có tác dụng làm giảm nhờn tóc và bóng dầu. Ảnh minh họa: Internet

Chanh và giấm

Chanh và giấm kết hợp với nhau chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Cả hai loại đều có tính axit đánh bay phần dầu và tóc bết dính, nguyên liệu dễ tìm và dễ thực hiện. Hỗn hợp gồm nước cốt chanh hoặc 2 muỗng giấm được khuấy đều với một cốc nước. Thoa lên tóc kết hợp với massage nhẹ nhàng trong 10 phút và sau gội sạch bằng nước ấm. Cách này loại bỏ được dầu thừa và khói bụi tích tụ trên tóc. Nên thực hiện từ 2 – 3 lần/tuần.

Sử dụng phấn rôm em bé

Phấn rôm em bé được nhiều chị em xem như là cách “giải cứu” tóc bết nhanh chóng nhất trong trường hợp phải đẹp đẽ khi đi ra ngoài. Lấy một chút phấn rôm rắc lên da đầu và dùng tay phân tán phấn thật đều, dùng lược chải nhẹ nhàng. Phấn rôm sẽ nhanh chóng hút hết phần dầu thừa và giúp tóc khô ráo và bồng bềnh trở lại.

Chẳng còn lo tóc mất độ phồng, ép vào da đầu - 5 mẹo nhỏ giúp tóc không bị bết dính, suôn mềm như vừa mới gội - Ảnh 2
Phấn rôm em bé được nhiều chị em xem như là cách “giải cứu” tóc bết nhanh chóng. Ảnh minh họa: Internet

Giấy thấm dầu

Giấy thấm dầu cũng được xem là hút dầu nhanh nhất. Khi da đầu có nhiều dầu tiết ra gây cảm giác bết dính, bạn chỉ cần sử dụng giấy thấm lên phần da đầu và lượng dầu sẽ được hút đi nhanh chóng. Cách này giúp bạn kiểm soát được lượng dầu nhờn được tiết ra ở phần tóc mái hoặc da đầu, tóc sẽ không còn tình trạng bết dính và bị xẹp nữa.

Dầu gội khô

Dầu gội khô chính là sản phẩm giải quyết được tất tần tất về tóc bết dính. Vừa nhanh chóng lại còn tiện lợi có thể mang đi khắp nơi. Chỉ cần xịt vào phần tóc bị bết một lượng vừa phải và dùng lược chải đều, phần bột sẽ nhanh chóng hút hết đi lượng dầu thừa. Trả lại cho bạn mái tóc khô ráo, mượt mà và còn thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng. Tuy nhiên đây cũng là biện pháp tạm thời trong trường hợp “cấp bạch”, bạn không nên lạm dụng quá nhiều sẽ gây ra tình trạng tóc bị khô.

Chẳng còn lo tóc mất độ phồng, ép vào da đầu - 5 mẹo nhỏ giúp tóc không bị bết dính, suôn mềm như vừa mới gội - Ảnh 3
Dầu gội khô chính là sản phẩm giải quyết được tất tần tất về tóc bết dính. Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế vuốt tóc, chải đầu

Có thể bạn không biết việc vuốt tóc bằng tay sẽ mang theo bụi bẩn và mồ hôi tay lên mái tóc của mình, không chỉ vậy mà còn kích thích cho phần da dầu sản sinh thêm dầu. Ngoài ra việc chải tóc quá nhiều sẽ gây cho da đầu tiết ra nhiều dầu nhờn hơn. Lời khuyên dành cho bạn là nên dùng lược thưa thay vì lược dày để giảm thiểu độ rụng tóc và đảm bảo được độ phồng tự nhiên cho mái tóc. 

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