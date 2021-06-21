3 kiểu tóc mái dành cho những cô nàng 'mặt mâm', dù mặt phúng phính như bánh bao vẫn xinh tươi hết nấc

Làm đẹp 21/06/2021 06:28

3 kiểu tóc mái sau đây giúp chị em không còn lo lắng về vấn đề 'mặt mâm' nữa mà còn nổi bật được vẻ đáng yêu của khuôn mặt tròn.

Bên cạnh hình dạng khuôn mặt tròn, phong cách trang điểm thì mái tóc phù hợp chính là yếu tố quan trọng giúp bạn che đi những khuyết điểm vốn có trên khuôn mặt. Với 3 kiểu tóc mái sau đây giúp bạn không còn lo lắng về vấn đề ấy nữa mà vẫn giữ được vẻ đáng yêu của khuôn mặt.

Tóc mái thưa

Gợi ý đầu tiên đó chính là tóc mái thưa “thánh thần” đây. Kiểu tóc mái này phù hợp với mọi khuôn mặt và có thể kết hợp với tóc thẳng dài hoặc tóc ngắn.  Phần mái thưa nhẹ nhàng cộng thêm tóc mái hai bên không chỉ giúp chị em có được gương mặt thanh thoát mà còn trẻ trung hơn rất nhiều đấy! Ngoài ra tóc mái thưa uốn xoăn cũng là kiểu tóc các idol Hàn Quốc rất ưa chuộng, phù hợp với các nàng thích sự đáng yêu và nữ tính.

3 kiểu tóc mái dành cho những cô nàng 'mặt mâm', dù mặt phúng phính như bánh bao vẫn xinh tươi hết nấc - Ảnh 1

 3 kiểu tóc mái dành cho những cô nàng 'mặt mâm', dù mặt phúng phính như bánh bao vẫn xinh tươi hết nấc - Ảnh 2

3 kiểu tóc mái dành cho những cô nàng 'mặt mâm', dù mặt phúng phính như bánh bao vẫn xinh tươi hết nấc - Ảnh 3

Nhờ độ dài lý tưởng, tóc mái thưa khiến gương mặt của bạn thêm thon gọn cũng như tạo thiện cảm với người đối diện. 

Tóc mái rẽ ngôi giữa uốn phồng

Đây cũng là kiểu tóc mái được nhiều bạn nữ lựa chọn để che đi má “bánh bao” của mình. Kiểu tóc khá đơn giản, phần tóc mái được uốn phồng nhẹ và nếp tóc cong về phía tai. Độ phồng của tóc mái sẽ làm cho khuôn mặt tròn thêm phần thanh thoát, giúp cho người đối diện quên mất rằng bạn đang sở hữu chiếc má phúng phính. Thật vi diệu đúng không nào?

3 kiểu tóc mái dành cho những cô nàng 'mặt mâm', dù mặt phúng phính như bánh bao vẫn xinh tươi hết nấc - Ảnh 4

3 kiểu tóc mái dành cho những cô nàng 'mặt mâm', dù mặt phúng phính như bánh bao vẫn xinh tươi hết nấc - Ảnh 5

3 kiểu tóc mái dành cho những cô nàng 'mặt mâm', dù mặt phúng phính như bánh bao vẫn xinh tươi hết nấc - Ảnh 6

Tóc mái rẽ ngôi giữa uốn phồng giúp che khuyết điểm gương mặt khéo léo và khiến gương mặt thêm Vline.

Tóc mái uốn sóng nước

Kiểu tóc uốn xoăn sóng nước cũng là vị “cứu tinh” cho những bạn có khuôn mặt tròn. Những lọn tóc uốn bồng tơi tự nhiên với độ dày vừa phải giúp che đi những khuyết điểm phần má đầy đằn, giúp khuôn mặt trông nhỏ gọn và sang chảnh hơn gấp bội phần. Thêm một chút màu nhuộm sáng sẽ làm bạn trông nổi bật hơn đấy!

3 kiểu tóc mái dành cho những cô nàng 'mặt mâm', dù mặt phúng phính như bánh bao vẫn xinh tươi hết nấc - Ảnh 7

3 kiểu tóc mái dành cho những cô nàng 'mặt mâm', dù mặt phúng phính như bánh bao vẫn xinh tươi hết nấc - Ảnh 8

3 kiểu tóc mái dành cho những cô nàng 'mặt mâm', dù mặt phúng phính như bánh bao vẫn xinh tươi hết nấc - Ảnh 9

Tóc mái uốn sóng nước giúp khuôn mặt trông nhỏ gọn và sang chảnh hơn gấp bội phần. 

5 kiểu tóc mái giúp nàng mặt to, mũi tẹt che nhược điểm mà chẳng cần thẩm mỹ

5 kiểu tóc mái giúp nàng mặt to, mũi tẹt che nhược điểm mà chẳng cần thẩm mỹ

Mỗi kiểu tóc mái lại hợp với một đặc điểm khuôn mặt khác nhau, chọn đúng sẽ giúp bạn giấu đi khá nhiều nhược điểm nhan sắc.

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