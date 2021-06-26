Mùa bơ ‘gõ cửa’, gái xinh mách ‘mẹo’ dưỡng tóc siêu dày, dân tình cứ ngỡ là ‘công chúa tóc mây’

Làm đẹp 26/06/2021 18:30

Bơ vào mùa, cô nàng “tóc mây” chia sẻ cho hội chị em công thức ủ tóc từ thiên nhiên giúp tóc nhanh dài, chắc khoẻ và bồng bềnh hơn.

Bơ là một loại thực vật giàu hàm lượng dưỡng chất và chất béo có lợi rất tốt cho sức khỏe của con người. Đồng thời, trái bơ còn được dùng trong việc làm đẹp và giữ gìn nhan sắc cho chị em phụ nữ. 

 

Mới đây, trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Happi Phạm đã chia sẻ "bí kíp" áp dụng cách ủ tóc bằng bơ vô cùng đơn giản và hiệu quả. Cô nàng cho hay: "Như mọi người biết, trái bơ rất tốt cho sức khỏe, nên mình muốn tranh thủ chia sẻ với các chị em công thức mặt nạ ủ tóc thiên nhiên bằng trái bơ và các nguyên liệu có trong bếp thôi. Song, công thức này sẽ giúp tóc nhanh dài, chắc khoẻ và bồng bềnh hơn". 

 

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Mái tóc dày, dài và óng mượt khiến hội chị em 'phát cuồng' - Ảnh: FBNV

 

Dựa theo chia sẻ của cô nàng 'tóc mây' này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết, gồm có:

 

- 1 trái bơ 

 

- 2 trứng gà

 

- 1/3 chén dầu oliu

 

- Mật ong

 

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Những nguyên liệu cần thiết cho công thức ủ tóc bằng bơ - Ảnh: FBNV

 

Với cách làm đơn giản như sau, các chị em không còn lo ngại về mái tóc xơ xác, hay gãy rụng của mình.

 

- Đầu tiên, bạn lấy nạo lấy thịt bơ. Tiếp đó, bạn bỏ trứng gà, dầu oliu, mật ong vào máy xay sinh tố và xay lên cho thật mịn.

 

- Trong quá trình ủ tóc, bạn nên ủ tóc trong 1- 2 tiếng. Đối với mái tóc đang yếu, hay rụng nhiều thì bạn chỉ nên ủ tầm 30 phút.

 

- Sau đó, bạn xả thật sạch với nước mát, đến khi nước chảy từ tóc ra trong luôn, không còn nước đục nửa thì gội với dầu gội 2 lần để làm sạch và 1 lần dầu xả.

 

- Khi tóc còn ướt, bạn dùng các sản phẩm dưỡng tóc và sấy lạnh.   

 

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Hỗn hợp ủ tóc tự nhiên từ bơ - Ảnh: FBNV

 

Tuy nhiên, trong quá trình ủ tóc, bạn cần lưu ý các điều như sau:

 

- Bạn nên sử dụng hỗn hợp ủ tóc này khi tóc đang dơ và phải 

 

- Bạn chỉ dùng một chút dầu xả để tránh bị bết tóc vào ngày hôm sau. Bởi hỗn hợp gồm dầu oliu và bơ đã có rất nhiều chất dưỡng ẩm.

 

- Bạn nên dùng 2 -3 lần/tháng, không sử dụng quá nhiều sẽ gây ra phản tác dụng.

 

cach u toc bang bo 3Mùa bơ ‘gõ cửa’, gái xinh mách ‘mẹo’ dưỡng tóc siêu dày, dân tình cứ ngỡ là ‘công chúa tóc mây’ - Ảnh 5
Người đẹp 'tóc mây' với mái tóc vừa dày vừa óng mượt - Ảnh: FBNV

 

Từ cái nhìn đầu tiên, người đẹp Happi Phạm đã gây ấn tượng bởi mái tóc dài, dày dặn và óng mượt của mình. Với công thức ủ tóc từ thiên nhiên này, hội chị em sẽ có một mái tóc mượt mà, óng ả, nói không với gãy rụng và hư tổn.

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