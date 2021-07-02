Học gái Pháp biến hóa mái tóc theo những cách 'chanh xả' mà quyến rũ đến bất ngờ

Phụ nữ Việt có một mái tóc đặc trưng của phụ nữ châu Á là đen và suôn dài nhưng không ngại thử qua những kiểu như nhuộm, uốn, ép thẳng. Nếu đã quá chán với phong cách Á châu, hãy tham khảo qua bài viết dưới đây để biết thêm về những kiểu tóc đẹp chưa bao giờ là lỗi mốt với phụ nữ Pháp.

Với phụ nữ, chuyện tóc tai chưa bao giờ là chủ đề lỗi thời để buôn chuyện cả. Từ những tip chăm sóc tóc đến độ dài ngắn hay các kiểu tóc thời thượng đều nằm trong đề tài nói chuyện của hội chị em.

Tóc bob là kiểu tóc thời thượng phù hợp với nhiều khuôn mặt hay màu tóc. Tóc bob uốn xoăn nhẹ lại càng thanh lịch và sang trọng. Từ những yếu tố này, tóc bob thừa tiêu chuẩn để trở thành "chân ái" của con gái Pháp.

Tóc bob xoăn nhẹ thời thượng, năng động mà vẫn giữ được nét dịu dàng - Ảnh: Internet

Khác với các chị em ở nơi khác thưởng để tóc bob theo lối thẳng mượt, con gái Pháp thì uốn xoăn nhẹ tạo độ phồng và một chút rối bời mang lại cảm giác tự do và phòng khoáng của riêng người Pháp.

2. Tóc buộc một nửa cùng phụ kiện

Đối với hội xem tóc dài là sinh mệnh, đây là một kiểu tóc không quá cầu kỳ mà còn đem lại một hiệu ứng tốt, dịu dàng thanh lịch mà ngây thơ trẻ trung. Việc chỉ buộc một nửa phần tóc lên vừa gọn gàng vừa giữ được độ nữ tính đặc trưng, gây được ấn tượng không hề nhỏ đối với người nhìn.

Ý tưởng phố thêm nhiều phụ kiện cho tóc quả là sáng tạo - Ảnh: Internet

Tưởng là đơn giản, nhưng con gái Pháp luôn phối thêm phụ kiện vào mái tóc của mình khi buộc một nửa như thế này bằng cách dùng khăn voan hay kẹp tóc điệu đà để tạo điểm nhấn. Đây là lựa chọn tối ưu phù hợp với nhiều dịp nếu bạn nghĩ mãi chưa ra nêu làm kiểu tóc gì.

3. Tóc xoăn xù bồng bềnh từ mái

Đây là một trong những mái tóc đặc trưng nhất của gái Pháp vì hội tụ đủ nhiều yếu tố như quyến rũ, bồng bềnh, thanh lịch và trang nhã. Với một chút rối bời và lộn xộn, diện mạo của bạn có thể cuốn hút hơn rất nhiều mà chẳng cần chiêu trò gì.



Tóc xoăn bồng bềnh quyến rũ và vô cùng hút mắt - Ảnh: Internet

Với tóc uống bình thường, ta sẽ bắt đầu uốn xoăn tóc từ khoảng mang tai thì với kiểu tóc này, tóc sẽ bắt đầu được uốn gợn sóng từ phần mái, tạo nên nét cổ điển, lãng mạn cho chủ nhân. Với những ai đang lo rằng sẽ bị cộng thêm vài tuổi khi để kiểu tóc này thò hãy cân nhắc đến việc nhuộm sáng lên một vài tông màu cho tóc nhé.

4. Cố định tóc bằng kẹp càng cua hoặc búi kiểu messy

Với mùa hè, thì việc giữ cho cơ thể luôn được mát mẻ sẽ là ưu tiên nên các tín đồ làm đẹp sẽ ưa chuộng hơn các kiểu tóc bới như dùng kẹp càng cua hoặc bới lòa xòa vẫn giữ được độ thanh lịch mà không quá già giặn hay bị đóng khung.

Kẹp càng cua 'thần thánh' có giá chỉ từ 10 - 20K mà cứu rỗi được nhiều style của chị em thì quá là lời - Ảnh: Internet

Kiểu tóc búi messy hay kẹp tóc bằng càng cua đều có điểm chung là đáng yêu, tươi trẻ mà vẫn thật quyến rũ bởi những lọn tóc lòa xòa tự nhiên chứ không phải được vuốt gọn theo trật tự. Không cần phải chải chuốt bóng mượt, bạn cứ ngẫu hứng túm gọn mái tóc của mình, có thể búi cao, búi thấp tùy sở thích nhưng chỉ mất chưa quá 30 giây, bạn đã có được diện mạo xinh tươi, sành điệu và hút mắt như những quý cô người Pháp vậy.

Kiểu tóc búi messy vẫn giữ nguyên vẻ cuốn hút dù là phối cùng trang phục thế nào đi nữa - Ảnh: Internet

Với kiểu tóc lòa xòa phóng khoáng này, bạn có thể diện nhiều trang phục khác như từ váy vóc lụa là, áo sơ mi - quần jean đến các streetstye năng động. Không những thế, đây là kiểu tóc ít tốn kém nhất khi chỉ cần vài sợi chun hoặc chiếc kẹp càng cua có giá dao động từ 10 - 20k có thể tìm thấy ở nhiều nơi