Cẩn thận khi phun xăm thẩm mỹ tại nhà, 'lợi bất cập hại' biến chứng khó lường

Trang điểm 24/03/2021 08:56

Hiện nay dịch vụ làm đẹp bằng phun xăm thẩm mỹ đang phát triển rầm rộ. Bởi đây chính là cách "trang điểm" lâu dài và tiện lợi nhất cho môi, mày. Thế nhưng, việc lựa chọn phun xăm thẩm mỹ tại nhà tiềm ẩn nhiều rủi ro mà ít có chị em nào biết. 

Nhiều chị em chưa ý thức được việc phải giữ an toàn cho sức khỏe của bản thân, bởi dịch vụ này tiềm ẩn nhiều nguy hại cho sức khỏe và cả sắc đẹp. Ta có thể liệt kê một số nguy cơ thường gặp khi phun xăm thẩm mỹ tại nhà như sau: 

1. Nhiễm trùng tại chỗ xăm:

Biểu hiện sưng, tấy đỏ kéo dài, chảy máu, nổi mụn, môi bị tụ mủ là những hậu họa khó lường sau khi phun xăm. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể là do dụng cụ xăm chưa được vệ sinh sạch sẽ, không vô trùng và dùng nhiều lần làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Khi bị nhiễm trùng bạn phải tìm đến bác sĩ để chữa trị. 

phun xam tham my tai nha
Nhiễm trùng phi phun xăm ở chân mày - Ảnh: Internet

2. Bị dị ứng với mực xăm:

Không ít chị em dở khóc dở cười vì bị dị ứng sau phun xăm. Nơi dễ bị dị ứng nhất là môi và mắt. Dị ứng khi phun xăm môi thường biểu hiện bằng việc da bị viêm, sưng tấy, tróc kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, ảnh hưởng tới thẩm mỹ và tâm lý của người đi phun xăm.

Nguyên nhân nằm ở những loại mực xăm hiện có trên thị trường đều chứa các thành phần hóa học độc hại. Các loại mực xăm xuất xứ không rõ ràng, đặc biệt là các loại mực xăm có nguồn gốc từ Trung Quốc thường rất dễ gây ra tình trạng này. 

3. Lây các bệnh truyền nhiễm:

Quá trình phun xăm tác động trực tiếp dưới da cũng là nguyên nhân lây truyền các bệnh nguy hiểm như HIV, viêm gan B, C, giang mai... Nhất là khi bạn làm tại các cơ sở nhỏ làm dạo, thường không có điều kiện khử trùng dụng cụ đầy đủ.

Ngoài những nguy cơ trên còn có thể kể đến như thợ xăm thiếu kinh nghiệm, sau khi làm xong, môi, mày không đều màu, viền môi bị lệch, màu xăm bị biến đổi không như màu mực gốc đã chọn trước đó... Khó ai có thể kiểm chứng được trình độ làm nghề của thợ phun xăm tại nhà. Khi bị lỗi, bạn thường phải đi xăm lại, và việc phun xăm quá nhiều lần sẽ khiến da bị trơ, không ăn mực, không đạt hiệu quả thẩm mỹ như mong muốn.

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Phun xăm trên môi bị hỏng - Ảnh: Internet

Để an toàn nhất, bạn nên đến cơ sở thẩm mỹ uy tín, có đầy đủ giấy phép làm nghề. Người phun xăm phải là người có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, có độ chính xác cao. Đừng vì tiết kiệm chút kinh phí làm đẹp hoặc tiết kiệm thời gian mà sử dụng loại hình này. 

Tuy nhiên, nếu bất đắt dĩ bạn phải phun xăm tại nhà thì trước khi xăm, bạn cần tìm được kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và có thể tin tưởng được. Việc phun xăm phải được đeo bao tay tiệt trùng, đeo khẩu trang để tránh lây bệnh cho khách hàng. Đồng thời, tất cả các dụng cụ thực hiện phải hoàn toàn mới hoặc được hấp sạch và tiệt trùng kỹ càng. Ngay khi có các phản ứng sau phun xăm, bạn cần tìm bác sĩ để được tư vấn ngay lập tức. 

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Từ khóa:   Sức khỏe và sắc đẹp Dịch vụ thẩm mỹ Nguy cơ mắc bệnh từ dịch vụ phun xăm

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