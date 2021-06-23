Muốn một chiếc mũi cao mà không cần phẫu thuật? Học ngay gái Trung tạo sóng mũi giả bằng một thứ không ai ngờ tới!

Tuy vậy, việc phẫu thuật thẩm mỹ vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe và người muốn thực hiện cần trả một cái giá khá đắt. Vì vậy, những bạn gái Trung Quốc đã sáng tạo ra nhiều phương pháp giúp chiếc mũi trở nên cao và thon gọn hơn mà không cần phải can thiệp dao kéo. Các phương pháp để tạo ra một chiếc mũi cao không dao kéo này thật ra khá được ưa chuộng.

Một chiếc mũi cao được xem là thức cứu vãn cả khuôn mặt nếu người sở hữu nó có một nhan sắc bình thường. Trong nhiều trường hợp, một chiếc mũi cao còn có thể giúp chủ nhân đạt được nhiều điều mong muốn như tiền bạc, sự nghiệp, tình duyên. Cho nên, những năm trở lại đây, việc phẫu thuật thẩm mỹ để có một sóng mũi cao khá là thịnh hành.

Thật ra 2 phương pháp này đã được gái Trung sử dụng rất nhiều nhưng giờ mới du nhập vè Việt Nam. Chỉ cần trộn bột mì và vaseline theo tỉ lệ 4:1, thêm một ít kem nền mình hày dùng vào rồi tạo hình đắp vào mũi là được. Sau đó, trang điểm kỹ phẫn mũi để che đi các dấu vết của bột là hoàn tất.



Đất nặn chuyên dùng để 'đắp' mũi - Ảnh: Internet

Loại đất này còn có nhiều màu phù hợp với cái tone da khác nhau - Ảnh: Internet

Trang điểm kỹ một chút là có thể "giấu" đi chiếc mũi bằng đất nặn - Ảnh: Internet

Dễ dàng loại bỏ đất nặn ra khỏi mũi bằng một chiếc que - Ảnh: TikTok

Một cách khác cũng được nhiều chị em sử dụng là dụng đất nặn chuyên dụng có tên là Skin Wax. Skin Wax mềm dẻo như những loại đất sét dẻo thông thường các em nhỏ hay dùng trong tiết mỹ thuật vậy. Người dùng có thể dễ dàng nhào nặn, đắp lên mặt để giúp khắc phục những nhược điểm của gương mặt. Loại đất sét này còn có nhiều màu đa dạng để bạn lựa chọn theo tông da.

2. Dùng kẹp nâng cao mũi

Kasc với những loại kẹp bên ngoài được xuất phát từ Nhật, loại kẹp nâng mũi từ Trung Quốc lại thiết kế để đưa vào trong lỗ mũi.

Kẹp nâng mũi tuy tạo ra tác dụng tức thì nhưng bị đánh giá là gây đau cho mũi - Ảnh: Internet

Đối với loại kẹp bên trong này thì bạn có thể có được kết quả ngay tức khắc, tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời, phù hợp khi chụp hình hoặc đi chơi. Bởi nếu để lâu trong mũi sẽ dễ gây tổn thương cho niêm mạc và sụn mũi, gây sưng đau.

3. Đánh khối mũi

Khác vơi 2 phương pháp trên, cách makeup này thật ra đã có từ lâu tại Việt Nam và đã được nhiều thế hệ phái đẹp sử dụng. Tuy không can thiệp vào kết cấu mũi nhưng trang điểm phần mũi sẽ giúp đánh lừa thị giác nhất là khi chụp ảnh.

Đánh khối mũi càn một kỹ thuật thành thạo - Ảnh: internet

Tuy nhiên, cách này có một điểm khó đó là bạn phải thực sự khéo tay thì mới có thể có được kết quả như kỳ vọng. Nếu không thì rất dễ trở thành “thảm họa” bởi nó có thể khiến tất cả các khuyết điểm trên gương mặt lộ rõ.