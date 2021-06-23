Muốn một chiếc mũi cao mà không cần phẫu thuật? Học ngay gái Trung tạo sóng mũi giả bằng một thứ không ai ngờ tới!

Mũi cao thích hợp với hầu hết kiểu dáng mặt và được xem là thứ 'đắt giá' nếu xét về tổng thể. Chính vì vậy, nhiều người trong chúng ta đều ao ước được sở hữu nó. Ngoài thẩm mỹ ra, có một cách 'thần kỳ' khác giúp cứu vãn được khiếm khuyết mũi tẹt mà nhiều người không biết.
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Một chiếc mũi cao được xem là thức cứu vãn cả khuôn mặt nếu người sở hữu nó có một nhan sắc bình thường. Trong nhiều trường hợp, một chiếc mũi cao còn có thể giúp chủ nhân đạt được nhiều điều mong muốn như tiền bạc, sự nghiệp, tình duyên. Cho nên, những năm trở lại đây, việc phẫu thuật thẩm mỹ để có một sóng mũi cao khá là thịnh hành.
Tuy vậy, việc phẫu thuật thẩm mỹ vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe và người muốn thực hiện cần trả một cái giá khá đắt. Vì vậy, những bạn gái Trung Quốc đã sáng tạo ra nhiều phương pháp giúp chiếc mũi trở nên cao và thon gọn hơn mà không cần phải can thiệp dao kéo. Các phương pháp để tạo ra một chiếc mũi cao không dao kéo này thật ra khá được ưa chuộng.
1. Dùng đất nặn hoặc bột để đắp
Thật ra 2 phương pháp này đã được gái Trung sử dụng rất nhiều nhưng giờ mới du nhập vè Việt Nam. Chỉ cần trộn bột mì và vaseline theo tỉ lệ 4:1, thêm một ít kem nền mình hày dùng vào rồi tạo hình đắp vào mũi là được. Sau đó, trang điểm kỹ phẫn mũi để che đi các dấu vết của bột là hoàn tất.
Một cách khác cũng được nhiều chị em sử dụng là dụng đất nặn chuyên dụng có tên là Skin Wax. Skin Wax mềm dẻo như những loại đất sét dẻo thông thường các em nhỏ hay dùng trong tiết mỹ thuật vậy. Người dùng có thể dễ dàng nhào nặn, đắp lên mặt để giúp khắc phục những nhược điểm của gương mặt. Loại đất sét này còn có nhiều màu đa dạng để bạn lựa chọn theo tông da.
2. Dùng kẹp nâng cao mũi
Kasc với những loại kẹp bên ngoài được xuất phát từ Nhật, loại kẹp nâng mũi từ Trung Quốc lại thiết kế để đưa vào trong lỗ mũi.
Đối với loại kẹp bên trong này thì bạn có thể có được kết quả ngay tức khắc, tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời, phù hợp khi chụp hình hoặc đi chơi. Bởi nếu để lâu trong mũi sẽ dễ gây tổn thương cho niêm mạc và sụn mũi, gây sưng đau.
3. Đánh khối mũi
Khác vơi 2 phương pháp trên, cách makeup này thật ra đã có từ lâu tại Việt Nam và đã được nhiều thế hệ phái đẹp sử dụng. Tuy không can thiệp vào kết cấu mũi nhưng trang điểm phần mũi sẽ giúp đánh lừa thị giác nhất là khi chụp ảnh.
Tuy nhiên, cách này có một điểm khó đó là bạn phải thực sự khéo tay thì mới có thể có được kết quả như kỳ vọng. Nếu không thì rất dễ trở thành “thảm họa” bởi nó có thể khiến tất cả các khuyết điểm trên gương mặt lộ rõ.