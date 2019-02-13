Dự đoán xu hướng tóc nam được ưa chuộng nhất trong năm 2019

Dưới đây là những kiểu tóc nam mang tính ứng dụng cao và được dự đoán sẽ trở thành xu hướng mới trong năm 2019.

Xu hướng tóc nam trong năm 2019 không chỉ dừng lại ở những kiểu tóc đơn giản thuần túy mà pha trộn vào đó là những hơi hướng vừa cổ điển, vừa thanh lịch lại không kém phần bụi bặm. Không ít những kiểu tóc được xoay vòng, vốn rất được phái mạnh ưa chuộng từ nhiều thập kỷ trước tới nay lại trở lại và tạo nên những cơn sốt mới trong giới thời trang .

Kiểu tóc húi cua vừa mang vẻ bụi bặm nhưng không kém phần nam tính phù hợp với nhiều phong cách khác nhau và rất dễ dàng ứng dụng với nhiều kiểu trang phục, phù hợp với nhiều dịp đặc biệt. Từ lâu, mái tóc húi cua đã rất được nam giới ưa chuộng và chưa bao giờ lỗi mốt vì vừa dễ chăm sóc, không tốn công tạo kiểu lại đem lại vẻ gọn gàng, nam tính.

Tóc buzz cut húi cua truyền thống là kiểu tóc dễ chăm sóc và vô cùng mát mẻ

Với khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam, kiểu tóc húi cua buzz cut sẽ rất được ưa chuộng trong thời tiết mùa hè nóng nực. Tóc húi cua thời thượng rất dễ dàng kết hợp với đủ kiểu trang phục, đem lại vẻ năng động, nam tính nhưng cũng không kém phần lịch thiệp.

Kiểu tóc Mohican phá cách

Nam giới ưa thích phong cách lịch lãm pha trộn một chút bụi bặm, phá cách không thể bỏ qua kiểu tóc Mohican vô cùng mới mẻ hiện nay. Từ rất lâu, Mohican đã là kiểu tóc được cánh mày râu ở các nước châu Âu vô cùng ưa thích và cho tới năm nay, nó đã chiếm được tình cảm của phần lớn giới trẻ tại Việt Nam.

Mohican là kiểu tóc có phần hai bên mai được cắt tỉa gọn gàng, mát mẻ, tạo cảm giác thoải mái cho chủ nhân. Phần tóc mái được tỉa dài vừa phải, vuốt phồng nhẹ tôn lên các đường nét góc cạnh trên gương mặt nam giới.

Mohican rất được lòng phái mạnh vì dễ tạo kiểu

Với kiểu tóc Mohican, phái mạnh có thể ứng dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, vừa đủ lịch sự để tham dự các sự kiện lớn, đi làm nhưng cũng đủ khỏe khoắn, mạnh mẽ để tham gia các buổi vui chơi, hoạt động.

Kiểu tóc side part hai mái phối cùng undercut

Nếu như undercut truyền thống đem lại cho nam giới vẻ mạnh mẽ và chút phong trần thì với kiểu tóc side part hai mái phá cách kết hợp cùng với những đường cắt mai sát và cá tính đây sẽ là kiểu tóc được phần lớn nam giới ưa chuộng trong năm 2019.

Điểm nhấn của kiểu tóc này là những đường rẽ ngôi vô cùng chỉn chu, tóc hai mái nuôi hơi dài tạo kiểu vừa mạnh mẽ lại vừa nhẹ nhàng. Với kiểu tóc này, phái mạnh có thể tạo kiểu uốn xoăn bồng bềnh hay nhuộm màu thời thượng tạo cho mái tóc thêm phần cuốn hút và nổi bật hơn.

Kiểu tóc hai mái vô cùng linh hoạt trong cách vuốt phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau

Nếu là một quý ông thành đạt thích một mái tóc bóng bẩy vào nếp để gặp gỡ đối tác hay ra mắt nhà vợ tương lai thì lựa chọn hàng đầu là kiểu tóc hai mái vuốt sáp cầu kỳ, chia tóc gọn gàng. Nếu là một chàng trai trẻ trung, năng động yêu thích phong cách lãng tử hàn quốc thì có thể biến tấu với phần mái có độ dài vừa phải sấy phồng nhẹ rồi thả bồng bềnh tự nhiên.

Với sự pha trộn vừa đủ giữa phong cách hiện đại và nét cổ điển, kiểu tóc hai mái kết hợp undercut rất linh hoạt trong nhiều trường hợp, vừa phù hợp trong những bữa tiệc sang trọng, vừa là lựa chọn hàng ngày vô cùng thời trang. Đây dự đoán sẽ là kiểu tóc được ưa chuộng nhất năm 2019 bởi vẻ mới lạ và cá tính mà mái tóc này đem lại.

Ngoài ra, một xu hướng tóc cũng được coi là thời thượng và được dự đoán sẽ làm mưa làm gió trong cộng đồng thời trang là kiểu tóc mullet cá tính. Với phần đuôi tóc dài, phía trước ngắn, mullet là kiểu tóc được yêu thích vì nét lãng tử, mềm mại nhưng không làm mất đi sự nam tính.

Các kiểu tóc undercut cùng các biến thể của nó vẫn được đại đa số nam giới ưa chuộng vì sự tiện lợi và vẻ đẹp nam tính mà nó đem lại. Đừng bao giờ ngại phá cách, hãy thử những kiểu tóc thời thượng nhất để tìm một mái tóc phù hợp với bản thân mình, hoặc đơn giản là làm mới bản thân, đón những điều thú vị hơn trong năm mới 2019.