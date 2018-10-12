Cách vuốt tóc vào nếp đẹp tự nhiên cho nam “chuẩn không cần chỉnh”

Làm đẹp 12/10/2018 15:24

Nếu đang gặp khó khăn không thể tạo kiểu tại nhà vì tóc không vào nếp thì hãy thử ngay cách vuốt tóc vào nếp tự nhiên dưới đây.

Tóc không vào nếp là vấn đề nam giới thường gặp phải, nguyên nhân là do cánh mày râu không biết cách chăm sóc tóc, sử dụng dầu gội và dầu xả không phù hợp. Vì vậy, để tóc có thể vào nếp hoàn hảo, “chuẩn không cần chỉnh” thì đầu tiên nam giới cần phải khắc phục được tình trạng này, hãy thay đổi bộ dầu gội và dầu xả cho phù hợp với tính chất của tóc và da đầu. Sau đó thỉnh thoảng sử dụng kem ủ để giúp tóc mềm mượt, không bị sơ rối. Cuối cùng, mỗi lần tạo kiểu thì hãy áp dụng cách vuốt tóc vào nếp tự nhiên theo hướng dẫn sau:

Những dụng cụ cơ bản để vuốt tóc vào nếp tự nhiên

- Máy sấy tóc.

- Lược răng thưa và lược tròn.

- Chai xịt dưỡng tóc.

- Sáp vuốt tóc.

Các dụng cụ cần thiết để tạo nếp tóc cho nam giới
Các dụng cụ cần thiết để tạo nếp tóc cho nam giới

Lưu ý: Sợi tóc của mỗi người đều có độ dày mỏng - trung bình - dày khác nhau. Mỗi loại tóc như vậy lại có những mật độ tóc thưa - trung bình - dày khác nhau. Vì thế khi lựa chọn sáp vuốt tóc, bạn cần phải kỹ càng, lựa chọn đúng với chất tóc của mình để tóc dễ vào nếp.

Hướng dẫn thực hiện cách vuốt tóc vào nếp tự nhiên

Bước 1: Trước khi tạo kiểu và để tóc vào nếp thì bạn cần phải làm sạch tóc bằng cách hãy gội đầu thật sạch.

Bước 2: Dùng khăn lau cho tóc ráo nước, hãy lau nhẹ để tóc không xơ rối và gãy rụng. Sau khi thấm khô tóc thì để tóc khô tự nhiên hoặc dùng quạt tuyệt đối không sấy tóc vì sẽ làm mất đi mất độ ẩm vốn có của tóc.

 

Để tóc vào nếp thì nam giới phải chăm sóc hàng ngày
Để tóc vào nếp thì nam giới phải chăm sóc hàng ngày

Bước 3: Sau khi tóc đã khô nhưng vẫn còn giữ một độ ẩm nhất định thì bạn hãy lấy một lượng sáp bằng khoảng 1/3 lượng thường dùng cho ra tay và vuốt nhẹ lên tóc, sau đó dùng lược chải lên tóc tạo kiểu. Bước này sẽ giúp định hình mái tóc.

Bước 4: Sau khi đã dùng sáp để vuốt tóc, tạo lớp tráng giữ kiểu thì bạn hãy dùng chai xịt dưỡng tóc để bảo vệ tóc khỏi nhiệt độ cao của máy sấy và giúp dưỡng, tạo độ phồng cho tóc. Khi đã xịt đều lên tóc, bạn bắt đầu sử dụng lược và máy sấy.

Bước 5: Dùng máy sấy tóc kết hợp với lược, vừa sấy vừa chải tạo nếp như mình mong muốn. Sau khi sấy tóc xong, lấy một lượng sáp bằng hạt đậu để vuốt lại và tạo được hướng nếp tóc nhẹ nhàng để giữ nếp lâu hơn, sau đó chải tóc để không bị bết dính.

Máy sấy tóc sẽ có các mức nhiệt độ sấy khác nhau, muốn cho mái tóc vào nếp cả ngày, bạn không nên sấy nhiệt độ quá cao, sẽ làm tóc quá khô, bung lung tung. Hãy chọn mức nhiệt vừa phải, vừa có độ nóng vừa có độ mát đủ để thổi bay hơi nước, nhưng vẫn giữ lại lượng độ ẩm nhất định cho tóc.

Kiểu tóc undercut thể hiện sự nam tính của phái mạnh
Kiểu tóc undercut thể hiện sự nam tính của phái mạnh

Thông thường, những bạn nam nào có kiểu tóc undercut thì càng cần phải cẩn thận hơn trong việc vuốt tóc vào nếp. Bởi kiểu tóc này được xem là kiểu tóc chuẩn mực của cánh đàn ông vì có dáng vẻ mạnh mẽ, hiện đại của phần tóc được cắt ngắn hai bên nhưng vẫn cực kì chỉn chu, thanh lịch của mái tóc dài bên trên.

Cách vuốt tóc vào nếp như trên khá đơn giản, dễ dàng thực hiện hàng ngày giúp phái mạnh có kiểu tóc bồng bềnh tự nhiên và giữ nếp cả ngày mà không cần phải ra tiệm.

Hướng dẫn chi tiết cách chăm sóc răng sau khi tháo niềng

Hướng dẫn chi tiết cách chăm sóc răng sau khi tháo niềng

Chăm sóc răng sau khi tháo riềng sẽ giúp bạn bảo vệ răng trước các vi khuẩn có hại, ngăn chặn hôi miệng và giúp cho việc niềng răng có kết quả tốt nhất.

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