Hướng dẫn chi tiết cách chăm sóc răng sau khi tháo niềng

Làm đẹp 30/05/2018 09:31

Chăm sóc răng sau khi tháo riềng sẽ giúp bạn bảo vệ răng trước các vi khuẩn có hại, ngăn chặn hôi miệng và giúp cho việc niềng răng có kết quả tốt nhất.

Niềng răng là cách chỉnh răng rất được nhiều bạn trẻ yêu thích. Chỉ mất khoảng 2 đến 3 năm là bạn sẽ có một hàm răng đẹp, đều, trắng bóng như ý muốn, không còn phải ngại ngùng bởi những chiếc răng khểnh “mọc lung tung” nữa. Tuy nhiên, nếu không biết cách chăm sóc răng sau khi tháo niềng thì thời gian bạn bỏ ra để niềng răng sẽ công cốc đấy. Đọc tiếp để biết lý do vì sao nhé.

Hôi miệng khi niềng răng

Hôi miệng khi niềng răng
Hôi miệng khi niềng răng. Ảnh minh họa: Internet.

Hôi miệng khi niềng răng là một trong những vấn đề rất nhiều người niềng răng gặp phải. Nguyên nhân gây ra hiện tượng này khá phong phú. Đó có thể là do niềng răng nên việc vệ sinh răng miệng gặp khó khăn, thức ăn bị bám vào niềng khiến lâu ngày vi khuẩn sinh sôi gây hôi miệng. Hoặc do bạn mắc các bệnh về răng, có nhiều mảng bám, cao răng, ăn các loại thực phẩm gây mùi như hành, tỏi, mắc các bệnh lý về hô hấp, dạ dày hoặc dụng cụ niềng răng kém chất lượng.

Vậy thì làm thế nào để chữa hôi miệng khi niềng răng? Cách đơn giản đó là sử dụng bạc hà, dầu dừa và quế. Bạn có thể tự chuẩn bị nước súc miệng từ những nguyên liệu này theo các bước sau đây:

  • Súc miệng bằng nước bạc hà: Rửa sạch là bạc hà, cho vào nồi đun sôi, để nguội rồi dùng nước bạc hà súc miệng sau khi ăn.
  • Súc miệng bằng dầu dừa: Mỗi lần sau khi ăn, dùng 1 đến 2 thìa cafe dầu dừa để súc miệng.
  • Súc miệng bằng quế: Cho 1 thìa cafe vào nước đun sôi rồi gạn lấy nước để súc miệng.

Dụng cụ chăm sóc răng niềng

Chăm sóc răng niềng
Chăm sóc răng niềng. Ảnh minh họa: Internet.

Hiện nay có rất nhiều sản phẩm chăm sóc răng niềng mà bạn có thể dễ dàng mua tại các cửa hàng. Chẳng hạn như bộ dụng cụ Ortho KIT Curaprox bao gồm 1 hộp bàn chải kẽ UHS, 1 bộ bàn chải kẽ dành cho răng niềng Ortho Pocket set, 1 bàn chải đầu nhỏ CS 1006, 1 bàn chải CS 5460 cho răng niềng và 1 hộp sáp nha Curaprox. Tất cả đều có thiết kế hiện đại nên bạn có thể yên tâm về độ an toàn và tính thiết thực.

Tuy nhiên, liên quan đến chăm sóc răng niềng, bạn cần chú ý mấy điểm sau:

  • Dùng chỉ nha khoa hoặc bàn chải chuyên dụng để chăm sóc răng. Không được để thức ăn bám vào mắc cài, lò xo, dây niềng và không được làm ảnh hưởng đến cấu trúc niềng răng.
  • Không để mắc cài, lò xo, dây niềng… bị lệch. Nếu bị lệch thì cần hỏi bác sĩ để biết cách xử lý.
  • Hạn chế tập luyện thể thao để tránh tác động đến răng miệng.

Tẩy trắng răng sau khi niềng

Tẩy trắng răng sau khi niềng
Tẩy trắng răng sau khi niềng. Ảnh minh họa: Internet.

Công nghệ tẩy trắng răng Whiteness hiện đang là công nghệ tẩy trắng răng sau khi niềng nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, nhiều bác sĩ khuyến cáo bạn không nên làm trắng răng ngay sau khi niềng mà nên để một thời gian rồi mới tiến hành. Bạn nên chờ để răng, nướu ổn định và được kiểm tra toàn diện về răng miệng trước, sau đó, dựa trên các tư vấn của bác sĩ để quyết định liệu có nên tẩy trắng.

Niềng răng nếu thực hiện đúng và vượt qua được những khó khăn trong 2 đến 3 năm sau đó thì bạn sẽ có được một hàm răng trắng đẹp như ý muốn. Đây cũng là cách có hàm răng đẹp hiện được rất nhiều người nổi tiếng áp dụng.

Người phụ nữ phải đi cấp cứu do mảnh niềng răng kẹt trong bụng suốt 10 năm

Người phụ nữ phải đi cấp cứu do mảnh niềng răng kẹt trong bụng suốt 10 năm

Một trường hợp hy hữu được đăng trên báo y khoa BMJ Case Studies, người phụ nữ tuổi 30 đã phải nhập viện cấp cứu do sợi kim loại từ chiếc niềng răng mắc kẹt trong bụng suốt 10 năm.

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