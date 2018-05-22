Học Emma Watson mẹo trang điểm, cách chăm sóc da toàn thân và làm đẹp vóc dáng

Làm đẹp 22/05/2018 09:21

Emma Watson sở dĩ có làn da trắng trẻo, mịn màng và một cơ thể thon thả như vậy là nhờ cô áp dụng các bí quyết chăm sóc da và rèn luyện cơ thể rất kỷ luật.

Emma Watson là cái tên không còn xa lạ với nhiều người. Nổi tiếng với vai diễn Hermione Granger trong series phim đình đám Harry Potter, cô gái 28 tuổi này giờ đây có một chỗ đứng vô cùng vững chắc trong làng điện ảnh thế giới. Cô cũng sở hữu một gương mặt xinh đẹp, nước da mịn màng và cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh. Mặc dù lịch làm việc bận rộn nhưng Emma luôn dành thời gian để chăm sóc da toàn thân và tự tay trang điểm.

Emma Watson
Emma Watson. Ảnh minh họa: Internet.

Dưới đây là một vài mẹo trang điểm và cách làm đẹp da được Emma chia sẻ.

Cách chăm sóc da toàn thân của Emma Watson

1. Áp dụng quy trình chăm sóc da hiệu quả

Emma rất quan tâm tới làn da của mình. Cô cho rằng một quy trình chăm sóc da phù hợp với đặc tính da của bản thân là cách tốt nhất để làm đẹp da và giữ da luôn tươi tắn. Đối với trang điểm, cô cũng chọn những sản phẩm tốt nhất và phù hợp nhất với mình để sử dụng.

2. Bôi kem chống nắng là điều bắt buộc

Emma bị ám ảnh bởi ánh nắng Mặt Trời nên mỗi lần đi ra ngoài, cô ấy đều thoa kem chống nắng. Kem chống nắng với tối thiểu SPF15 là loại sản phẩm mà cô khuyên mọi người nên dùng.

3. Lựa chọn phấn bronzer phù hợp

Dùng quá nhiều hoặc dùng sai phấn bronzer đều có thể khiến là da bị tổn thương. Hiểu rõ làn da rất nhạy cảm nên Emma thường hạn chế dùng loại phấn này. Thường cô dùng loại phấn màu hồng vì nó giúp da sáng hơn và tránh làm hại da.

4. Sức mạnh của son môi và son dưỡng môi

Bí quyết làm đẹp của Emma Watson
Bí quyết làm đẹp của Emma Watson. Ảnh minh họa: Internet.

Được làm việc cùng với các chuyên gia trang điểm nên Emma học hỏi được rất nhiều và ảnh hưởng của son môi và son dưỡng mô. Cô khuyên mọi người loại son màu tối và đậm nên dùng cho các buổi tối. Vào ban ngày, cô thích dùng son dưỡng màu hồng, đặc biệt là dòng son Figs & Rouge’s Lemon Berry.  

5. Làm nail

Emma rất thích thử nghiệm các màu sắc khác nhau cho móng tay của mình. Cô thích màu móng tay và màu son môi giống nhau. Việc làm đẹp móng tay giúp cô tự tin hơn mỗi khi diện bất cứ bộ quần áo nào để đi ra ngoài.

Bí quyết về chế độ ăn và rèn luyện cơ thể của Emma Watson 

Bí quyết rèn luyện cơ thể của Emma Watson
Bí quyết rèn luyện cơ thể của Emma Watson. Ảnh minh họa: Internet.

1. Tập cardio cường độ cao

Đằng sau vóc dáng hoàn hảo của Emma là một kế hoạch tập luyện cardio cường độ cao. Cô tập 5 ngày mỗi tuần bao gồm các bài plates và chạy nước rút. Tuy nhiên, cô không coi việc tập luyện là một gánh nặng bởi vì cô thực sự yêu thích nó.

2. Tập tạ

Cùng với tập cardio, Emma cũng thích tập tạ. Cô tập 3 ngày mỗi tuần và không hề cảm thấy áp lực.

3. Tập ygoa đều đặn với các bài tập đơn giản

Emma cũng rất hứng thú với các bài tập yoga. Tuy nhiên, cô chú trọng tới các bài tập đơn giản nhưng đầy năng lượng. Nhờ đó, cơ thể của cô cũng trở nên dẻo dai hơn.

4. Ăn đồ ăn tươi và lành mạnh

Emma chưa bao giờ ăn kiêng. Cô thích ăn socola và bánh pasta. Tuy nhiên, cô không ăn đồ ăn nhanh và đồ ăn vặt. Bình thường, cô áp dụng một chế độ ăn cân bằng với lượng tinh bột, protein, chất béo và vitamin vừa đủ với cơ thể. Cô ăn ít đường, muối và chất béo bão hòa. Hoa quả là phần không thể thiếu.

Những bí quyết chăm sóc da và làm đẹp của Emma rất đơn giản. Tuy nhiên, nó đòi hỏi sự kiên trì và kỷ luật vô cùng lớn. Hãy áp dụng những lời khuyên này của cô và bạn sẽ thấy vóc dáng mình thay đổi rất kỳ diệu đấy.

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